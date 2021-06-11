Ударили по голове и сбежали: на волейболиста напали в центре Москвы

24-летний экс-волейболист московского «Динамо» Алексей Чанчиков, выступающий в новоуренгойском клубе «Факел», был избит в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь на 6 июня, когда спортсмен вместе со своей девушкой возвращался из бара. К паре подошел неизвестный, который находился в состоянии алкогольного опьянения, между ним и волейболистом возник конфликт, в результате которого Чанчиков получил удар по голове, от которого упал на асфальт.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Полиция уже установила личность нападавшего — это 31-летний уроженец Волгограда Виктор Волобуев. Он объявлен в розыск.

«В отдел полиции по Тверскому району 6 июня поступила информация о нанесении телесных повреждений. Позднее в этот же отдел полиции обратилась девушка, сообщившая, что между ее молодым человеком и неизвестным гражданином на улице Новослободская в 05.20 утра произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес телесные повреждения своему оппоненту и скрылся», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

Чанчиков был доставлен в больницу. По информации «Пятого канала», врачи диагностировали у него ушиб головного мозга средней степени тяжести с очагами в обеих лобных и левой височной долях, внутричерепное субарахноидальное кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа, а также ушиб мягких тканей затылочной области.

Директор новоуренгойского «Факела» Николай Капранов, комментируя состояние игрока, выразил надежду, что скоро Чанчиков будет выписан из больницы.

«По нашей информации, у Алексея сотрясение мозга. Ожидается, что завтра его выпишут из больницы», — цитирует Капранова РИА «Новости».

В сезоне-2020/21 волейболист, который играет на позиции либеро, выступал за сургутский клуб «Газпром-Югра», после чего заключил контракт с новоуренгойским «Факелом». Обе команды представляют российскую Суперлигу.



Инцидент с Чанчиковым – не единственный, в котором оказались замешаны игроки «Факела». Летом 2020 года волейболист новоуренгойского клуба и сборной России Александр Кимеров попал в крупный скандал – он спровоцировал дорожный конфликт на улице Татьянин Парк, напав на водителя каршеринга и повредив тому автомобиль. Пострадавший обратился в полицию и подал заявление о порче имущества. Как сообщали в полиции, Кимеров устроил погоню за другим водителем в Новой Москве, требовал от него остановиться и несколько раз ударил машину оппонента. Мужчине пришлось позвонить полицейским прямо во время преследования.

Сам же волейболист с места происшествия скрылся. По итогам инцидента клуб провел внутреннее расследование и принял простое решение – контракт с Кимеровым был расторгнут.

Позднее волейболист сам выступил с обращением, где подтвердил разрыв контракта с командой.

«Это вынужденная мера, так как подобное поведение недопустимо в спорте, особенно в волейболе, интеллектуальном и интеллигентном виде спорта, где не место подобному поведению. Во-вторых, я не собираюсь как-то оправдываться, так как уже абсолютно во всех источниках я выставлен единоличным быдлом и нарушителем. Меня подрезают по 10 раз на дню. Но пока никто при этом не показывал средний палец и не оскорблял», — сказал волейболист в видеообращении.

Интересно, что за три года до этого Кимеров оказался участником еще одного скандала, тогда «Факел» встал на сторону своего игрока. Инцидент произошел почти случайно. Стоит напомнить, что рост волейболиста составляет около двух метров. Покупая билет на самолет, игрок не смог взять место у аварийного выхода, но расположиться на обычном кресле у него не получилось из-за физических данных. Он не смог договориться об обмене на место у аварийного выхода и был вынужден вытянуть ноги в проход, после чего стюардесса вызвала полицию, и Кимерова сняли с рейса.