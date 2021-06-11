Русский Роббен: почему Макаров может стать открытием Евро

Российскую футбольную сборную нередко критикуют за отсутствие в составе ярких, индивидуально сильных игроков. В недавнем интервью лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков вновь указал на эту проблему. Экс-футболист «Зенита» заметил, что таких игроков, как Андрей Аршавин, способных в одиночку решить исход матча, в нынешнем составе сборной нет.

И Станислав Черчесов, и сами футболисты неоднократно подчеркивали, что основные козыри этой сборной — командная игра и функциональная подготовка. Вот как Александр Головин описывает ключ к успеху на Евро: «Положительного результата сборная России может достичь только за счет командной игры. Важно быть готовыми больше, чем на 100%, чтобы обыгрывать такую команду, как Бельгия. Мы должны быть физически сильнее, чем соперник. Это же касается и Дании, и Финляндии».

В российской группе на Евро только бельгийцы заметно сильнее команды Черчесова. Датчан и финнов с некоторыми оговорками можно назвать сборными того же уровня. В матчах с ними при равном психологическом и функциональном состоянии исход игры могут решить именно индивидуальные действия.

Однако секретным оружием российской дружины может стать атакующий хавбек казанского «Рубина» Денис Макаров, своей нестандартной игрой способный склонить чашу весов в тяжелых матчах. Интересно, что Денису совсем недавно уже удавалось проявить себя на чемпионате континента, правда, молодежном, а также забить на этом турнире команде с севера Европы (правда, не Дании, а Исландии).

Очевидно, что Черчесов сейчас не рассчитывает на полузащитника «Рубина» как на игрока стартового состава. Это отмечает и помощник Леонида Слуцкого в «Рубине» Олег Веретенников.

«Денис не совсем подходит для той схемы, которую Черчесов наигрывал в последних контрольных матчах. Если по ходу турнира команда перестроится на другую схему, то шансы у него будут», — подчеркивает тренер.

В обоих товарищеских матчах перед Евро с поляками и болгарами Макаров не сыграл ни минуты. В этом плане можно вспомнить пример Артема Дзюбы: перед домашним чемпионатом мира — 2018 он также не был основным, но по ходу турнира своей игрой смог доказать, что именно он является первым нападающим, коим и продолжает оставаться до сих пор. У Макарова с характером тоже все в порядке.

Тот же Веретенников отмечает, что дойти до уровня главной команды страны полузащитнику, помимо таланта, помогли неуступчивый характер и уверенность в себе. Другой тренер казанцев Игорь Мананников говорит, что врожденной уверенностью в своих силах молодой футболист напоминает вратаря «ЦСКА» Игоря Акинфеева.

Сильная сторона Макарова — дриблинг, за счет которого он либо создает момент для удара сам себе, либо делает это для партнера. 23-летний хавбек — самый бьющий игрок «Рубина».

В среднем он наносит три удара за матч в Российской премьер-лиге (РПЛ). Что касается дриблинга, игрок в среднем совершает 1,9 успешные попытки за матч в РПЛ. Это второй показатель в команде после Хвичи Кварацхелии. Наглядно это качество демонстрирует гол петербургскому «Зениту» (2:1) в 21-туре. Макаров на последних минутах матча ворвался в штрафную, несколько раз за счет ложных замахов и перекладывания мяча с ноги на ногу накрутил двух защитников и пробил точно в угол. К слову, этот гол признали лучшим в прошлом сезоне РПЛ.

Как уже говорилось, талант игрока оценили не только в России, но и в Европе. На минувшем молодежном чемпионате континента Макарова включили в символическую сборную турнира. Это при том, что Россия не вышла из группы и победила лишь в одном матче — с Исландией (4:1).

Отметим, что игрок начал взрослую карьеру с того, что в 16 лет его отчислили из Академии им. Коноплева из-за травмы. Футболист был вынужден лечиться за свой счет и искать себе клуб самостоятельно. Через какое-то время знакомый тренер помог Макарову уехать в Якутию, чтобы у того была возможность выступать хотя бы на любительском уровне. Дальше был «Саранск», на одном из матчей которого парня заметил Олег Веретенников — на тот момент тренер молодежного состава «Оренбурга».

В новом клубе Макаров доиграл до 20 лет и, не добившись серьезных достижений, отправился в нижнекамский «Нефтехимик». Решающим фактором этого трансфера стало то, что полузащитник является молодым игроком с российским паспортом: по новому регламенту, тренер был обязан выпускать на поле минимум одного футболиста младше 21 года. И уже в составе этого клуба у Макарова пошло: он помог клубу выйти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и подписал контракт с «Рубином».

Своей манерой игры Макаров напоминает Арьена Роббена. Как только знаменитый голландец получал мяч на левой бровке, зрители ждали, что сейчас последует фирменное смещение в центр и обводящий удар (чаще) или неожиданный пас (реже). Команда соперника прекрасно знала этот маневр, но в большинстве случаев ничего поделать с Роббеном не могла.

Макаров как-то рассказал, что действительно берет пример с экс-игрока «Челси», «Реала» и «Баварии»:

«Мне очень нравится Роббен. Стараюсь на тренировках отрабатывать удары в его стиле. Он тоже очень много бил, когда играл. Если не бить, не будет голов. Очень много смотрю видео с голландцем: его технику, ведение мяча, удар. Все стараюсь повторять и делать в подобном ключе. Очень нравится его стиль игры».

Символично, что для Роббена первым крупным турниром также стал чемпионат Европы в 2004 году. Там Арьену удалось ярко проявить себя: футболист сыграл в четырех матчах из пяти, отдал три голевые передачи и помог сборной Нидерландов завоевать бронзовые награды. Именно после Евро-2004 атакующий полузащитник перешел в «Челси».

Сумеет ли Макаров повторить путь своего кумира и помочь своей сборной добраться до полуфинала, узнаем уже через несколько недель.