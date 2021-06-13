«Бельгия свалила пьяного русского медведя»: за рубежом смеются над Россией

Бельгийские СМИ описали разгром России со счетом 3:0 в первом матче на Евро-2020 как абсолютно плановое событие, которое не должно вызывать особенного восторга. Сборная №1 в рейтинге ФИФА так и должна разбираться с командой №38. Даже злорадства по поводу полной беспомощности подопечных Станислава Черчесова наблюдалось по минимуму.

Явный негатив по отношению к «нашим парням» проявлялся только в описании предстартовой церемонии, когда сборная Бельгии и главный арбитр встречи Матео Лаос преклонили колено в честь акции «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»). Российские фанаты освистали этот жест, а футболисты сборной России его не поддержали и не опустились на колено вслед за гостями.

Бельгийский журналист Флоран Малис выделил этот момент в статье для портала Walfoot под заголовком «Ромелу Лукаку исполняет свою миссию: разбивает слабую сборную России и отдает дань уважения Кристиану Эриксену».

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«Бельгия стартовала на Евро-2020 во враждебной атмосфере: когда «красные дьяволы» преклонили колено, с трибун начали улюлюкать и освистывать их. Смутил ли команду такой прием? Начало встречи выдалось действительно напряженным», — написал журналист.

«Создалось впечатление, что сборная России готова доставить проблемы Бельгии, хотя она действовала в атаке по одному и тому же шаблону: длинный заброс, прием Дзюбы, скидка под удар. Но этого было достаточно, чтобы заставить напрячься наших защитников — Дедрика Бояту и Яна Вертонгена — на несколько минут. Если быть точным, на десять минут.

Именно столько времени понадобилось Семенову, чтобы совершить глупейшую ошибку и подарить мяч Лукаку после навеса Дриса Мертенса, который изначально не нес никакой опасности. Лукаку расстрелял Антона Шунина (1:0) и посвятил этот гол своему одноклубнику по «Интеру» Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Дания — Финляндия.

Ромелу сильно преобразился. Драма, развернувшаяся с Эриксеном, и свист в начале встречи с Россией сильно подстегнули его. Игра нападающего просто восхищала: скидки на партнеров, дриблинг, умелые открывания впереди — он был везде и выполнил свою миссию», — написал корреспондент Walfoot.

При описании второго гола журналист отметил, что российские фанаты замолчали и перестали активно поддерживать сборную, «осознавая катастрофическую слабость своей команды».

Также в статье подчеркивается, что во втором тайме сборная России честно пыталась избежать позора на глазах у 26 тысяч зрителей, но, «когда план команды настолько ограничен, Дзюба не может творить чудеса, тем более что его очень хорошо закрывал Боята; Александр Головин был похож на призрака, хотя и обладает отличной техникой, как и измученный травмами Денис Черышев».

С положительной стороны был отмечен Алексей Миранчук: «Один из немногих российских легионеров за рубежом заставил Бояту потрудиться в обороне. И защитник «Герты» справился с Миранчуком, став одним из лучших игроков матча».

В издании HNL отметили, что Бельгия разгромила подопечных Черчесова прямо в День России, выпустив статью под заголовком «Лукаку, Ромелу Лукаку — это как Бонд, Джеймс Бонд. Нападающий сорвал День России».

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«С великолепной игрой Бояты и Вертонгена, с отличным футболом в исполнении хавбека Леандера Дендонкера и с зажигающим Лукаку Бельгия свалила пьяного русского медведя», — говорится в статье.

Также на главной странице сайта HNL красуется новость о том, что УЕФА поддержал преклонение колена в исполнении «красных дьяволов» и осудил свист в их сторону в исполнении российских болельщиков.

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«Любой игрок или официальное лицо имеет право встать на одно колено перед матчем», — отметили в УЕФА.

Также сообщается, что организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила поведение российских фанатов: «Мы призываем зрителей проявлять уважение к игрокам, которые встают на одно колено. Мы придерживаемся политики нетерпимости к расизму».

Примерно те же интересные моменты матча (свист в начале) и аспекты игры (бенефис Лукаку, слабость России) выделили и другие издания Бельгии. Остается надеяться, что в следующих матчах дружина Черчесова даст европейским странам повод писать о себе в других тонах.

16 июня Россия сыграет с Финляндией в 16.00 по московскому времени, а 21 июня — с Данией в 22.00