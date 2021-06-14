Яя Туре вошел в тренерский штаб «Ахмата». Его приглашение назвали пиар-ходом

Бывший полузащитник Яя Туре пополнил состав грозненского «Ахмата», став помощником главного тренера Андрея Талалаева.

Пока обязанности экс-хавбека в грозненской команде не определены, позднее сферу влияния Туре в команде обозначит Талалаев. Соглашение ивуарийца и «Ахмата» заключено всего на год, до конца сезона-2021/22.

Агент Туре Дмитрий Селюк выразил благодарность Талалаеву за то, что он не испугался работать с футболистом такой величины. Агент отметил, что у ивуарийца огромный опыт выступления в крупных европейских клубах, что может помочь «Ахмату».

«Туре выиграл все на уровне клубного футбола, и его приглашение в «Ахмат» очень важно для клуба, они под санкциями. Такая фигура как минимум вызовет большой ажиотаж и интерес во всем мире. Ни одна страна не пройдет мимо такой новости, все будут следить за «Ахматом» и за тем, как клуб развивается. Грозненцы реально хотят развития, завоевывать победы. И в конечном итоге, рано или поздно, международный футбол придет в Грозный», — цитирует Селюка «Чемпионат.com».

Агент добавил, что в свободное от работы в клубе время Туре будет играть и проводить мероприятия с детьми из Грозного.



Российский специалист, заслуженный тренер России Александр Тарханов, в 2005-2006 годах возглавлявший грозненский клуб, который тогда носил название «Терек», считает, что давать оценку тренерским навыкам экс-игрока пока сложно.

«Это был суперфутболист, но не могу его оценивать как тренера. Единственное, он хорошо знает русский язык, знает европейский футбол — возможно, в том числе и поэтому его позвали», — сказал Тарханов «Газете.Ru».

Специалист также полагает, что приезд Туре может оказать позитивное влияние на имидж Российской премьер-лиги и повысить престиж и узнаваемость российского чемпионата на европейской арене.

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в интервью «Газете.Ru» заявил, что работа Туре в «Ахмате» — хороший ход для того, чтобы привлечь внимание болельщиков.

«Это, может быть, правильный фактор для того, чтобы привлечь интерес со стороны болельщиков — правда, я сомневаюсь, что сегодняшние болельщики знают что-то о Яя Туре, этой суперзвезде. Интерес в СМИ будет повышенный. А насколько Туре будет полезен Андрею Талалаеву и команде, большой вопрос», — отметил он.

Непомнящий напомнил, что в российском чемпионате уже был опыт с приездом известных футболистов и тренеров — в частности, грозненскую команду тренировал легендарный голландец Рууд Гуллит. В этой связи тренер указал на «Анжи» эпохи Сулеймана Керимова, когда за махачкалинскую команду играли Самуэль Это'О и Роберто Карлос, однако призвал не сравнивать эти ситуации.

«Это немного разные вещи, в «Анжи» ведь приезжали играющие люди, и это была просто бомба. С ситуацией в том «Анжи» я согласен больше, чем сейчас в «Ахмате». Я не знаю, насколько удастся Яя Туре принести пользу клуба. Это рекламный ход, имиджевый, но что из этого получится на практике, я пока не совсем понимаю», — заключил Непомнящий.

Официально футбольную карьеру Туре завершил в 2020 году, его последним клубом стал китайский «Циндао Хайню». Футболист выступал за «Барселону» и «Манчестер Сити», он является двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии в составе этих клубов.

Туре уже имеет небольшой опыт тренерской работы. Он был ассистентом главного тренера в донецком «Олимпике», однако проработал в команде всего четыре месяца. За это время в ней сменились три тренера – Игорь Климовский, Юрий Калитвинцев и Роман Санжар.