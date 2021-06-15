Месть Тутберидзе: почему украинская чемпионка унижает Загитову

Олимпийская чемпионка Игр-1994 в Лиллехаммере и чемпионка мира Оксана Баюл в последнее время объявила настоящую войну группе Этери Тутберидзе. Украинская фигуристка регулярно высказывается в своих соцсетях (а иногда и в СМИ) на многие темы, так или иначе затрагивающие «Хрустальный», и делает это в исключительно негативном ключе.

Началось все с того, что Баюл обвинила Тутберидзе в плагиате: якобы наставница украла название для своего шоу «Чемпионы на льду» у американского аналога.

Украинская спортсменка напомнила, что в США с 1969 года проводилось шоу с таким же названием, и этот бренд основал Том Коллинз — известный в прошлом американский фигурист, который придумал после окончания сезона проводить турне по городам США и приглашал на него звезд фигурного катания из Европы. Коллинз скончался в 2019 году в возрасте 88 лет. Сама Баюл тоже принимала участие в этом шоу.

«Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», — написала Баюл в Instagram, опубликовав для наглядности постер шоу Тутберидзе. Позже она отключила комментарии к этому посту, который вызвал бурную реакцию поклонников «Хрустального».

Позже Баюл добавила, что возмущена тем, что Тутберидзе якобы использует зарегистрированные марки без компенсации. За эти высказывания спортсменку решительно осудили коллеги из России.

«Баюл говорит, что шоу Тутберидзе — плагиат? Да пошла она, — заявил тренер Александр Жулин в комментарии Sport24. — Какая разница, как называется шоу? Назвали «Чемпионы на льду» – замечательно. Что тут такого? Сейчас абсолютно неуместно и неумно вспоминать шоу Коллинза».

«Мне радостно, что теперь Баюл знает слово «плагиат», раньше она не была с такими словами знакома. Мы уже и забыли, что Оксана была олимпийской чемпионкой, а сейчас она нам напоминает. И еще напомнила о том, как она и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах, взялась за старое», — говорила Татьяна Тарасова.

Однако это не остановило украинскую чемпионку и вскоре она переключила свое основное внимание на Алину Загитову. С тех пор основная порция критики достается именно победительнице Игр-2018 в Пхенчхане.

Началось все тоже с плагиата: Баюл заявила, что дизайн красной пачки Загитовой для олимпийской произвольной программы под «Дон Кихота» якобы был срисован с ее платья.

«Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова», — написала украинская фигуристка в Instagram.

Многолетний дизайнер группы Тутберидзе Ольга Рябенко, которая шьет костюмы всему основному составу «Хрустального», открестилась от какого-либо плагиата.

«Зачем об этом вообще говорить? Пусть каждый сам смотрит и делает выводы, которые захочет. Это не стоит обсуждений. Не обидно ли мне видеть обвинения в плагиате? А мне-то что, меня это вообще никак не интересует», — сказала Рябенко Sport24.

Стилист и модный дизайнер Владимир Мандриков также раскритиковал пост Баюл, пояснив, что платье было создано в определенном стиле, чтобы показать традиционный образ испанской красавицы.

«Совершенно глупый пост от Баюл. Программа Загитовой была поставлена под испанскую музыку и платье совершенно подходит под это. В балетах Большого театра используются точно такие же платья. Это полный бред, на самом деле Баюл написала это для поднятия собственного рейтинга и напоминания о себе», — заявил стилист.

На этом Баюл не остановилась и недавно раскритиковала тот факт, что Загитова надела на себя корону Татьяны Навки — олимпийской чемпионки Турина-2006 в танцах на льду, которая теперь организует свои шоу. Летом Загитова примет участие в ее ледовой сказке «Руслан и Людмила», и на съемках промо-ролика девушка красовалась в короне, которую носила на другом выступлении сама Навка. В этом Баюл также увидела какое-то подобие плагиата.

«Что это за подделка такая интересная? Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», — заявила чемпионка.

Вскоре Баюл обвинила и Навку в том, что та якобы каталась в ее платье и «не вернула», и издевательски предложила Загитовой поинтересоваться, не нужен ли ее коллеге еще один костюм украинской чемпионки.

Закончилось все откровенным унижением.

«Вопрос к Татьяне Навке. Когда я отдавала тебе свой костюм, я его не постирала. А ты, когда даешь Алине покататься, свои стираешь? Конечно, если речь идет о короне, то мне очень интересен процесс. Татьяна, вы в курсе, что идет третья волна коронавируса? Корону надо стерилизовать!!! Алина, вы корону уже поносили и отдали, я вас правильно понимаю? Кто думает, что я это все говорю ради хайпа, тот дурак или завистник», — написала Баюл.

Загитова отреагировала на все эти заявления ироничным комментарием к одному из постов украинской фигуристки.

«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста, после шоу обязательно отдам в целости и сохранности», — написала девушка. Комментарий собрал за сутки около 1000 лайков.

close

Судя по активности обеих сторон, странная история неприязни между Баюл и группой Тутберидзе будет продолжаться и дальше.

Ранее украинская чемпионка критиковала Александру Трусову за возвращение в «Хрустальный» («Не смогла так же, как и Евгения Медведева. Пансионат «Березка» засосал обратно»), утверждала, что Медведева якобы вернулась к Тутберидзе «ради денег», признавалась, что ее «задолбало фигурное прыгание» и что четверные прыжки убивают красоту спорта.

Зачем все это 43-летней олимпийской чемпионке, которая уже давно проживает в США, вышла замуж за известного итальянского продюсера Карло Фарину, родила дочь, занимается своим бизнесом и выпускает книги — большой вопрос.

Возможно, причина такой неприязни в том, что сама Баюл тоже планировала возрождать в США шоу Коллинза под названием «Чемпионы на льду». В апреле этого года она выложила в Instagram видео своего интервью, на котором вместе с супругом объявляет о своих планах еще в августе 2020-го. Однако прогресса в организации турне до сих пор не произошло, а Баюл продолжает атаковать группу Тутберидзе.

Также известно, что Баюл страдала от алкоголизма и лечилась в наркодиспансере. Позже украинская чемпионка говорила, что поборола этот недуг.