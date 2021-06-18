«Все может быть»: финал Евро-2020 в Лондоне под угрозой

Чемпионат Европы – 2020 проходит в рамках многих ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции – стадионы заполнены частично, в городах, где играют сборные, действуют ограничения, связанные с COVID-19. Строгие правила привели к разговору о том, что финал Евро-2020 может быть перенесен с лондонского стадиона «Уэмбли».

Основным претендентом на проведение финала Европы называется Венгрия. Матчи турнира проходят в Будапеште, где на стадионе разрешили заполняемость в 100 процентов.



Разговоры о вероятном переносе появились из-за того, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил правительству Великобритании, что их правила по въезду в страну слишком строги в сравнении с остальным Евросоюзом. Так, при въезде в Англию из стран «желтого» и «красного» списков люди обязаны отсидеть карантин длиной в десять дней. Его можно сократить, сдав тест на коронавирус на четвертый день, однако все равно – в других европейских странах такого нет.

При этом речь идет не о беспокойстве о том, как на матч попадут болельщики, а больше об официальных лицах. VIP-персоны, которых в Лондон собирается примерно 2500 человек, которые тоже попадают под карантинные правила.

При этом в УЕФА уже опровергли информацию о том, что финальный матч чемпионата Европы будет перенесен из Лондона в Будапешт. В пресс-службе организации подчеркнули, что довольны увеличением заполняемости британского стадиона до 50 процентов на поединках плей-офф, а также заявили, что в настоящее время ведутся переговоры о разрешении иностранным фанатам посещать матчи.

Также в УЕФА отметили, что план на случай непредвиденных обстоятельств существует, однако выразили надежду на проведение финальной недели Евро именно в Лондоне.



«В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и «пузыря», то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии «Газете.Ru» заявил, что финал из Лондона переносить не будут, а каждая страна при заполняемости стадиона ориентируется на свое законодательство и эпидемиологическую обстановку, и на сегодняшний момент УЕФА прорабатывает вопрос об увеличении посещаемости на матчах в Лондоне.

«Правы и те, и другие. Все действуют в рамках своих собственных национальных законодательств. У нас предусмотрено до пятидесяти процентов, у других до пятнадцати, у других – до тридцати. Поэтому УЕФА сейчас ведет диалог с правительством Великобритании, чтобы немного повысили порог посещаемости. Все правы, все действуют в рамках законодательства, в связи с эпидемиологической ситуацией», — заявил Колосков.

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко отметил, что в сложившейся с коронавирусной инфекцией мировой ситуации возможно все – в том числе и перенос финала чемпионата Европы из Лондона.

«Конечно, все может быть. Сейчас пандемия, все это связано, может, тоже смотрели на количество заболевших. Будем надеяться, что ничего не изменят, хотя да, писали, что будет в Будапеште, а не в Лондоне. Вообще сейчас все может быть, конечно», — отметил он.

При этом Деменко подчеркнул, что проведение любых матчей чемпионата Европы – это в первую очередь престиж, в том числе именно с этим связана стопроцентная заполняемость стадиона в Будапеште. Также, по его мнению, свою роль играет и финансовая составляющая проведения матчей.

Ну мы же прекрасно понимаем, для чего все это. Проведение самого матча – это уже престиж в любом случае для того же Будапешта. Но, к тому же, где гарантия, что УЕФА, к примеру, не рассмотрит ситуацию, где вместо Лондона игры примет Санкт-Петербург. Думаю, никто же не откажется от проведения финала чемпионата Европы там. Это и финансовая составляющая, и окупаемость по билетам. У Лондона прерогатива, конечно, но неизвестно, что может произойти с коронавирусом», — заключил Деменко в комментарии «Газете.Ru».



Групповой этап чемпионата Европы завершится 23 июня, а матчи плей-офф начнутся через три дня – уже 26 числа. Пока выход из группы гарантировали себе три сборные – Бельгия, Нидерланды и Италия. Финал запланирован на 11 июля.