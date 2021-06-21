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«Была тупой эскортницей, стала умной»: о чем Зарема Салихова рассказала Собчак

Зарема Салихова рассказала о «Спартаке», Федуне и съемках в Playboy

Зарема Салихова — один из самых обсуждаемых персонажей в российском футболе последних месяцев. Гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна вышла на лидирующие роли в клубе, вошла в Совет директоров, а затем со скандалом его покинула. После чего завела Telegram-канал, где очень жестко критикует нынешнее руководство красно-белых. Сегодня вышло ее первое большое интервью. «Газета.Ru» собрала самые интересные высказывания Салиховой.

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На самом деле, долгое время про Зарему Салихову никто особо не знал, даже когда она была членом Совета директоров клуба и одним из его руководителей. Так, обрывочные сведения. Что с Леонидом Федуном знакомы давно, что у них общие дети. Что снималась в журнале Playboy. В остальном — одни сплощные слухи. В интервью Ксении Собчак на YoTube-канале «Осторожно: Собчак» Салихова рассказала подробности своей биографии.

Отношения с Федуном

Леонид Федун и Зарема Салихова действительно познакомились в 2005 году в Хорватии. Олигарх там отдыхал, а девушка проходила подготовку к конкурсу красоты «Русского радио», совладельцем которого был бизнесмен. Через радио Федун и узнал номер телефона Салиховой. Они начали общаться, но снова встретились только через полгода, когда Зарема переехала в Москву.

В тот момент владелец «Спартака» был женат.

«Я ему сказала: «Что ты можешь мне дать? Ты меня на 30 лет старше. У тебя жена, дети». А он говорит: «Деньги!» Но мне это было не совсем интересно. Я ему дала понять, что мне важна семья, ведь я с детства хотела много детей», — сказала Зарема.

Позже Федун развелся и пара стала жить вместе. Сейчас они воспитывают четверых детей. Они носят фамилию Федун, хотя вице-президент «Лукойла» и Салихова до сих пор не женаты. Зарема рассказала почему.

«Он мне сказал: «Хочешь свадьбу — сделай сиськи». Я сказала: «Нет», — рассказала Салихова.

При этом Зарема подчеркнула, что брачный договор между ней и Федуном заключен.

Съемки в Playboy

Салихова рассказала, что снялась в достаточно откровенной фотосессии из-за обиды на Федуна.

«Он показал мне журнал Playboy, где было фото его бывшей. Он перед мной начал ей восхищаться, а там какой-то адский силикон. Я сказала — ладно. И отправила в редакцию несколько своих фото, а потом меня пригласили на съемки. Заплатили тысячу долларов. Я прихожу, кладу ему деньги на стол. Он спрашивает: «Это что?» Я говорю: «Мне заплатили. Я снялась в Playboy». Через два месяца, когда вышел журнал, он взбесился. Сказал: «Я потом детям покажу, какая у них мать!» Хотя у нас тогда еще не было детей. Да и если бы он не показал мне тот журнал, я бы в жизни в Playboy не пошла», — уверяет Салихова.

По словам Заремы, эта съемка во многом изначально сформировала негативное к ней отношение, но она сумела изменить мнение людей о себе.

«Раньше в комментариях я была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница», — пошутила Зарема.

Тренеры «Спартака»

Салихова призналась, что за «Спартаком» следила давно, но вникать в дела клуба стала только в последние годы. После того как в клуб стали приглашать тренеров, которые ей не нравились.

«Я смотрю на футбол по-другому. Тренер — это харизма. Внешность, голос, лицо клуба. Когда они взяли Аленичева, я говорила: «Ленечка, пожалуйста, не бери его. У него голова грязная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери! У него не получится! Я была и против Олега Кононова — он вялый».

Досталось от Заремы и Каррере.

«Массимо Каррера сам себя слил. Он перестал быть тренером и начал вести экономическую деятельность. Зачем он Петковича купил? Были какие-то трансферы, которые команду не усиливали. А в команде же не дураки. Они понимают, что тренер здесь зарабатывает. Он просит игрока не такого, который сделает их сильнее и поможет выиграть в еврокубках, а здесь просто материальный интерес. После такого они перестают его уважать», — сказала Салихова.

При этом супруга владельца «Спартака» жалеет об уходе двух специалистов — испанца Унаи Эмери и немца Доменико Тедеско.

«Больше всего я была недовольна уходом Унаи Эмери. Я видела, как он работает. Он требовал от футболистов очень профессионального отношения к тренировочному процессу. Но у нас тогда был Дзюба, очень такой деструктивный парень — даже назвал его «тренеришкой». После того как Эмери ушел, мы прям несколько дней не разговаривали. Я тогда сказала Леониду: «Если ты уволишь Эмери, то я не буду ходить на матчи». И не ходила, пока Карпин был тренером. То есть года два меня не было в «Лужниках», — рассказала Зарема.

«Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. С августа он говорил мне с Леонидом, что Доменико нетрадиционной ориентации. Это вообще, конечно, ужас. Еще он говорил: «Почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает?» — рассказала Салихова про ситуацию с Тедеско.

Про судейство и снятие «Спартака» с чемпионата

Салихова вспомнила ситуацию, когда Леонид Федун заявил о том, что готов снять «Спартак» с чемпионата России из-за плохого судейства.

«Был август, мы были на отдыхе. Я пошла укладывать ребенка, а мама в 12 часов прибегает со слезами и говорит: «Ты знаешь, что произошло? Леонид сказал, что «Спартак» снимается с чемпионата». Он был очень раздосадован. На самом деле он правильно сделал. Я его поддержала. Когда каждую игру нам отменяют гол, ставят по два пенальти… Была какая-то травля «Спартака».

Про «Зенит»

Салихова также назвала «Зенит» «сверхклубом, который портит картину российского чемпионата».

«Зенит» каждый год на первом месте — это уже обыденность, теряется интерес к футболу, теряется интерес смотреть их игры. Все и так понятно: здесь фарм «Сочи», «Оренбург», с которым не прокатило, но вроде «Нижний Новгород» с Кержаковым на подходе. С ними все понятно — как «уралы» с ними играют и так далее. Поэтому у них ничего и не получается в еврокубках. Это у нас работает, когда у тебя фарм. Допустим, когда ты поиграл в еврокубках, а на следующий день у тебя стоит «Сочи» или «Урал» – ты можешь выставить второй состав, чтобы основа отдыхала.

Есть ли у нас справедливый футбол? У нас есть один сверхклуб, который портит картину. Даже во Франции сейчас «Лилль» первое место занял – середняк. А в России невозможно взять классного тренера, который гарантирует тебе высокие позиции. Как «Лестер» выиграл АПЛ с Раньери – было так же, как с «Лиллем». А в России такое невозможно», – сказала Зарема.