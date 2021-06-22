Позор в Копенгагене: как Россию выкинули с чемпионата Европы

Решающий день

Третий тур в группе В был интересным. Раскладов было очень много, хотя ситуация выглядела при этом достаточно простой.

Во-первых, Бельгия уже оформила выход в плей-офф с шестью очками, но могла упустить первое место, если бы уступила в Санкт-Петербурге финнам. В это, конечно, никто не верил, зато такое положение было страховкой от расслабленности «красных дьяволов».

Суоми наверняка устраивала бы и ничья, поскольку с третьего места с четырьмя очками при нынешней системе выход в плей-офф если не гарантирован, то очень вероятен, тем более с нейтральной разностью забитых и пропущенных мячей.

Ну а в Копенгагене Дания и Россия выходили рубиться не на жизнь, а на смерть. Подопечные Мартина Юллманда показали отличный футбол в первых двух играх, но уступили и Финляндии (0:1), и Бельгии (1:2).

В первом случае финнам хватило всего одного удара по воротам за весь матч (против 23-х датских), во втором все изменил выход на поле после перерыва восстановившегося от перелома глазницы Кевина де Брейне, принесшего передачей и голом волевую победу бельгийцам.

close

Но у России после крупного поражения от Бельгии (0:3) и минимальной победы над Финляндией (1:0) было три очка. Виктория гарантировала датчанам минимум третье место, а то и, вполне возможно, выводила на второе.

Команде Станислава Черчесова надо было для выхода в плей-офф просто не проиграть. Вернее, ничья гарантировала только третье место, но с четырьмя очками (пусть и с разницей -2). Однако вполне реально было в этом случае стать вторыми в подгруппе и попасть в 1/8 финала на не выглядящий непроходимым Уэльс.

Обидный первый тайм

Вообще по предматчевым прогнозам от великолепно прессингующих датчан ожидали высокого давления, тотального игрового преимущества, а многие — и уверенной победы.

Однако матч пошел совсем по другому сценарию. Сборная России оказалась готова к сопернику и ни в чем не уступала «викингам». Разве что во владении мячом, которого у Дании отрезками было больше 70.%

При этом сборная России сама немало атаковала и была даже острее. Особенно хорош был проход в штрафную по центру с ударом от Александра Головина (Каспер Шмейхель отразил ногами) и быстрая атака, в которой совсем чуть-чуть на того же Головина на убойную позицию не прошел пас Романа Зобнина.

В какой-то момент сборная Дании надавила на российскую половину поля, но там классно действовал Георгий Джикия, которому активно помогал вернувшийся в строй и дебютировавший на этом Евро Федор Кудряшов.

Ну и отдельно нужно отметить Марио Фернандеса, который тоже поправился и на своем фланге откровенно переигрывал Йоахима Меле, а ведь этот датчанин «возил» не только финнов, но и бельгийцев.

Тем обиднее, что Дания забила ближе к концу первой половины первым же ударом в створ, да еще и из-за штрафной. Мартин Дамсгард, конечно, попал здорово, но показалось, что проводивший мяч взглядом Матвей Сафонов вполне мог прыгнуть и отбить.

Так или иначе, но поражение Россию не устраивало ни в коем случае. Даже если бы команда Черчесова стала при таком раскладе третьей в группе (маленькая вероятность была), в плей-офф с тремя очками и разницей -3 выйти нереально.

Две драмы

В параллельном матче финны в первой половине относительно спокойно выстояли против лидера группы, но ближе к концу тайма давление Кевина де Брейне, Ромелу Лукаку, Эдена Азара и Ко стало очень приличным.

Продолжили подопечные Роберто Мартинеса нагнетать и во втором отрезке, в то время как в параллельной встрече все вроде бы было тихо. Но лишь до тех пор, пока Роман Зобнин на исходе часа матча не отдал неосмотрительный пас назад Матвею Сафонову.

Передача полузащитника от левой бровки была настолько ужасной, что миновала оказавшегося отрезанным вратаря и пришла точно к рванувшему вперед Юссуфу Поульсену, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Примерно в эти же минуты Лукаку, приняв мяч на линии штрафной на грани офсайда, поразил ворота Лукаша Градецки. Правда, оказалось, что офсайд все же был, и взятие ворот было отменено.

Это только отсрочило неизбежное. Вскоре Томас Вермален классно пробил с углового, мяч ударился в крестовину, отскочил в руку Градецки и залетел в ворота. Тут уже все было чисто.

А в это время в Копенгагене вышедший на поле спасать Россию в пару к Дзюбе Александр Соболев заработал спорный пенальти. Зато его партнер по нападению реализовал без вариантов.

В этой ситуации Россия имела шансы спастись в матче и стать второй, но в режиме реального времени хотя бы опережала финнов. Однако недолго.

Дания надавила, и в одной атаке Сафонов выручил трижды, однако Вячеслав Каравев неудачно вынес мяч из штрафной, и Андреас Кристенсен с подбора с 18-ти метров вогнал снаряд под перекладину.

Россия совсем раскрылась и вскоре после ошибки Максима Мухина получила в контратаке четвертый гол от Меле.

Финляндия в добавленное время все-таки не смогла удержать Лукаку, забившего свой третий мяч в трех поединках турнира. Для Суоми это очень неприятный момент, поскольку именно финны стали третьими, но ухудшили разницу.

На данный момент команда Марко Канервы последняя из трех занявших третьи места в своих группах сборных. Впереди оформившая плей-офф Швейцария и надеящаяся сделать то же самая Украина.