«Разорвали Россию на куски»: за рубежом восхищаются победой датчан

Понедельник 21 июня спонтанно превратился в Дании в национальный праздник. Страна праздновала прямой выход в сборной в 1/8 финала Евро, несмотря на поражение в двух матчах из трех.

Добиться такого невероятного результата скандинавам помогла разгромная победа над Россией в последнем туре (4:1). Благодаря такой крупной победе, а также поражению Финляндии от Бельгии со счетом 0:2 в параллельном матче, датчане обогнали финнов по разнице забитых и пропущенных мячей и заняли второе место в группе.

Group B winners: Belgium

Group B runners-up: Denmark #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Эриксен вдохновил на победу

После матча датские футболисты рассказали, что их поздравил с победой и выходом в плей-офф Кристиан Эриксен – полузащитник, который пережил остановку сердца в матче против Финляндии (0:1), перенес операцию по установке кардиостимулятора и теперь восстанавливается на родине.

«Кристиан сразу после финального свистка написал нам в чат сборной. Было здорово получить от него сообщение. Это просто фантастика, что он всегда поддерживает нас и остается с нами на Евро. Что именно он сказал, пусть останется внутри команды», — отметил защитник Йенс Ларсен.

Также несколько игроков сборной Дании сообщили, что накануне матча с Россией Эриксен неожиданно пришел на тренировку команды и поддержал партнеров, чем серьезно поднял их боевой дух.

«Я не знал, что он придет, так что просто встал как вкопанный, когда увидел его посреди тренировки. Кристиан был в хорошем настроении, и это зарядило команду позитивом. Нам позволили обнять его, и было просто великолепно видеть, как он прогуливается вокруг поля со своим сыном. Это было именно то, в чем мы нуждались», — заявил хавбек Кристиан Нергор.

Также Нергор подчеркнул, что команда посвящает эту победу над Россией и выход в 1/8 финала Эриксену.

«Мы так много пережили вместе. Поговорили внутри команды и решили, что матч с Россией не станет последней главой в этой истории. Мы пошли бы на все, чтобы одержать победу и обеспечить себе проход в плей-офф.

Мы не испытывали ни малейших сомнений в победе над Россией. Мы одержали ее и для Кристиана в том числе», — подытожил полузащитник.

Тренер датчан планировал «разбомбить» Россию в конце

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн признался, что был не так оптимистичен, поскольку команда должна была не только одолеть Россию, но и обойти по очкам (или в случае равенства очков — по голам) Финляндию, чтобы занять второе место в группе.

Когда Артем Дзюба забил с пенальти единственный мяч сборной России и сделал счет 1:2, а в параллельном матче сохранялся счет 0:0, Юльманн занервничал. По словам специалиста, он был готов бросить все силы в атаку, лишь бы обеспечить необходимый результат.

«Мы планировали начать больше атаковать в последние 15 минут матча. Я был уверен, что Россия будет сильно сопротивляться.

Когда мы вели 2:0, а в параллельном матче Бельгия забила финнам (1:0), то нас все устраивало. Однако, когда первый гол бельгийцев отменили, а Россия отыграла один мяч у нас, я задумался: «Что, если мы опустимся на третье место?».

Я решил отправить все наши силы вперед на последние 17-18 минут, чтобы обеспечить нам победу с разницей в два мяча. Мы должны были разбомбить Россию за это время. И только когда Бельгия вновь забила финнам (1:0), мы поняли, что ситуация стабилизируется», — признался Юльманн.

Но, даже несмотря на отсутствие необходимости, датчане разгромили россиян. Страшно представить, что бы случилось, если бы скандинавам действительно нужно было больше голов.

«Смогли надломить Россию»

«Мы показали безумно крутой футбол, — радовался после матча автор третьего мяча сборной Дании Андреас Кристенсен. – Возможно, иногда мы увлекались атакой, но все это было невероятно весело и хорошо с футбольной точки зрения».

20-летний Миккель Дамсгор, который открыл счет в матче дальним ударом, хаотично делился впечатлениями в микст-зоне: «Это такое сумасшествие, что мы смогли пройти дальше! Самое крутое ощущение за всю мою жизнь.

Я так рад быть частью этой команды. И просто нереально забить гол в такой игре. Это было даже круче, чем играть против бельгийцев».

К слову, Дамсгор стал самым молодым бомбардиром в истории сборной Дании на чемпионатах мира и Европы, как сообщает OptaJoe. Он отличился в возрасте 20 лет и 353 дней.

Нападающий Юссуф Поульсен, который забил второй гол Дании в ворота России, отметил действия соперника в защите.

«Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли надломить соперника. В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора – фантастический», — приводит слова Поульсена официальный сайт УЕФА.

«Головин заставил трибуны замолчать

В датских СМИ признают, что игра сборной России в первом тайме ставила Данию в тупик. Так, в отчете о матче на сайте TV 2 говорится, что «Дания не имела действительно опасных моментов поначалу, поскольку Россия глубоко садилась в оборону».

«Россияне пытались воспользоваться ошибками датчан, и им это почти удалось на 17-й минуте, когда Александр Головин отобрал мяч у Симона Кьера, влетел в штрафную и мощно пробил, но угодил в ногу Касперу Шмейхелю.

Да, удар Головина не поменял счет на табло, однако что-то изменилось на трибунах. Общая песня замолкла. В тот момент вся арена вспомнила, что в этом матче можно и вылететь с Евро», — написал корреспондент TV 2 Миккель Асферг.

Однако затем Дания забила свой первый гол, а «российский голкипер даже не попытался прыгнуть», как отметил журналист.

Второй гол возник после ошибки Романа Зобнина, который «совсем не заметил Поульсена, оставшегося далеко на чужой половине поля, и отдал передачу по направлению к Сафонову. Поульсен перехватил пас и легко забил мяч в ворота».

В дальнейшем у сборной Дании все получалось «легко». Гол Дзюбы с пенальти лишь ненадолго ввел скандинавов в ступор, но они быстро «оправились от шока» и довели дело до крупной победы.

Весь мир поздравляет Данию

Помимо хвалебных статей в местных СМИ, сборную Дании вовсю поддерживают и в других странах.

Как отметили в датском издании BT, «великолепная победа над Россией привлекает внимание СМИ и футбольных деятелей со всего мира. Дания — это первая команда на Евро-2020, которая пробилась в плей-офф после проигрыша в первых двух матчах группового этапа».

Так, благодаря победам Дании и Бельгии сборная Швеции обеспечила себе выход в 1/8 финала независимо от результата ее последнего матча в группе против Польши. По этой причине шведские СМИ весьма благосклонно отозвались о событиях в Копенгагене.

«Дания устроила демонстрацию силы», — написала газета Aftonbladet, отметив, что датских футболистов подгоняли в спину «25 тысяч восторженных и сумасшедших болельщиков».

В студии канала TV 4 бывшая звезда сборной Швеции Ким Келлстрем, игравший ранее за московский «Спартак», заявил: «Это вечер датчан. Кажется, никто не может их остановить».

«Мало кто из команд когда-либо заслуживал такого успеха и выхода в плей-офф, как Дания в тот захватывающий вечер в Копенгагене», - написала английская газета The Guardian, упомянув, как тяжело пришлось датчанам после инцидента с Эриксеном.

«Датчане вернулись, как северные бразильцы. Они разорвали Россию на куски», — написало норвежское издание VG.

Матч 1/8 финала Евро Уэльс — Дания состоится 26 июня в 19.00 по московскому времени.