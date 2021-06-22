«Вопрос об увольнении Черчесова не стоит»: чего ждать от внеочередного исполкома РФС

Одними из первых информацию о созыве внеочередного заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) опубликовали журналисты интернет-портала Sports.ru. В службе коммуникаций РФС заявили, что главной темой на заседании станет обсуждение итогов выступления национальной команды на Евро-2020.

«На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», — сообщили в РФС.

Традиционно на подобных мероприятиях главный тренер вместе с членами штаба выступает с отчетом, в котором подробно рассказывает о проведенной работе, а также о ее положительных и отрицательных моментах. Но после столь разочаровывающего результата, который показали «Наши парни» по итогам группового турнира, где они потерпели два разгромных поражения с общим счетом 1:7, главной интригой является будущее Станислава Черчесова во главе сборной страны.

В адрес наставника довольно давно льется поток критики. 57-летнего специалиста ругают за хамский стиль общения с журналистами, неумение реагировать на вопросы и публичную ругань своих же игроков (чего стоит только история со словами про «золотой актив», сказанная в эфире «Матч ТВ» после 0:5 от Сербии, которая закончилась гневным письмом президента ЦСКА Евгения Гинера, сравнившего Черчесова с физруком).

Но пока его методика управления коллективом и прозаичный стиль игры давали результат, болельщики и эксперты еще терпели и хранили в душе надежду на чудо, произошедшее три года назад на домашнем чемпионате мира. Вчерашнее фиаско с датчанами заставило даже обычно лояльных к Черчесову журналистов высказаться с критикой и призывами уйти. Вот что в своем Telegram-канале написал комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев:

«Мне непонятно, почему Черчесов сразу после матча [с Данией] не подал в отставку. Он всегда позиционирует себя как тренер, для которого во главе угла всегда стоит результат. На Евро наш результат – четвертое место в группе.

Черчесов и публично, и мне в личных беседах объяснял, куда движется сборная. Слова звучали правильные и логичные, но в последний год я перестал понимать, куда идет команда. Именно чемпионат Европы должен был показать, чего стоит эта сборная. Мне говорили: «Будет Евро – ты все увидишь». Ну, вот я увидел», — написал журналист.

Впрочем, почетный президент РФС, член исполкома Вячеслав Колосков заявил, что вопрос об отставке Черчесова на заседании подниматься не будет.

«Исполком соберется для обсуждения итогов чемпионата Европы для сборной России, а не для увольнения тренера. Потому что Александр Дюков (глава РФС, — прим. «Газеты.Ru) уже официально объявил, что Черчесов заключил трудовое соглашение сроком до декабря 2022 года, и он будет готовить команду к отборочному турниру.

Какие еще могут быть обсуждения? Удовлетворительные или неудовлетворительные результаты у нас были на Евро-2020? Я еще не видел повестки дня, хотя я член исполкома, и мне должны были прислать план заседания. Во всяком случае, на данный момент вопрос о снятии Черчесова с должности не стоит», — заявил Колосков «Газете.Ru».

«А кто сказал, что если придет новый тренер, мы тут же добьемся успеха и отберемся на чемпионат мира в Катар? Мы в отборе при Черчесове уже сыграли три игры, две из которых выиграли. Сейчас придет Иванов/Петров/Сидоров и все остальные игры проиграет. И кто кому что скажет? Где гарантии, что придет новый наставник и тут же все поправит?

Черчесов должен просто сделать очень четкие выводы для себя, что с этой командой больших успехов ему не добиться. Надо думать, каким образом изменить состав команды, стиль игры команды, уровень мастерства и так далее. Об этом надо думать, а не о том, чтобы убирать Черчесова», — сказал Колосков «Газете.Ru».

Напомним, что регламент отборочного турнира к мировому первенству в Катаре максимально суров. Из квалификационной группы напрямую на мундиаль отправится лишь одна команда. Тем, кто займет второе место, вместо традиционных стыковых матчей придется участвовать в мини-турнире, где помимо них сыграют еще две лучшие команды Лиги наций сезона-2020/21. Сборные проведут по два раунда в плей-офф, и три победителя этого состязания пополнят состав участников ЧМ-2022.

За последние 20 лет российской сборной удалось лишь дважды квалифицироваться на мировое первенство (напомним, что на домашний чемпионат мира мы, как страна-хозяйка, не отбирались). В отборе на чемпионат мира 2002 года в Японии и Корее подопечные Олега Романцева оказались сильнее сборных Словении, Югославии, Швейцарии, Фарерских островов и Люксембурга, а спустя 12 лет национальная команда, ведомая итальянским специалистом Фабио Капелло, выиграла группу с португальцами, израильтянами, азербайджанцами, североирландцами и люксембуржцами.

В случае, если Черчесов продолжит руководить сборной, ссылаться на успех ЧМ-2018 уже будет бесполезно. Стыдное выступление на почти домашнем чемпионате Европы обострило проблемы вокруг сборной до предела, и теперь у тренера нет иного пути, как вновь добиваться авторитета в глазах болельщиков через результат. Иные пути Станислав Саламович отрезал себе сам.