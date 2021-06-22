«Разгромный счет — его ошибка»: Черчесова призвали подать в отставку

Сборная России вылетела с Евро-2020 после того, как потерпела поражение в решающем матче с Данией со счетом 1:4. В ходе игры команда Станислава Черчесова допустила ряд важных ошибок, в том числе и тренерских — например, неудачно выбранная тактика и непонятные замены. Также свою роль сыграла разница в классе между командами.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков и бывший футболист «Спартака» и экс-тренер российской молодежки Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» рассказали, можно ли считать подобный результат позором российского футбола и стоит ли ждать скорой отставки Черчесова с поста наставника национальной команды.

Результат сборной России на Евро-2020

Перед стартом турнира группу России, куда также попали Бельгия, Дания и Финляндия, называли проходной. Основной страх вызывала бельгийская команда, которой до этого российские футболисты уступили дважды в отборе на этот турнир. Но выход в плей-офф был задачей, которую ставили перед подопечными Черчесова в Российском футбольном союзе. Однако результат оказался плачевным — два поражения (Бельгии — 0:3 и Дании — 1:4) и одна победа (над Финляндией — 1:0).

«Оцениваю этот результат так же, как и все. Крайне неудовлетворительно. Нельзя преуменьшать негативные последствия для имиджа сборной России. Это позор, что уж говорить», — сказал Колосков.

Гладилин в своем комментарии не стал называть результат сборной именно позором, однако отметил, что уровень российских футболистов и национального чемпионата очень низок, из чего вытекает большая часть проблем сборной в играх на европейском уровне.

«Очень плохо. Неудовлетворительно, если говорить мягко, а так очень плохо. Задача не выполнена, из группы, которая была проходной, не вышли. Так что оценка только «плохо», — отметил специалист.

Ключевые ошибки в матче с Данией

Почетный президент РФС, комментируя прошедший матч, не стал выделять конкретные ошибки (например, Романа Зобнина), а отметил, что уровень сборной России просто в целом ниже уровня соперника.

«Сборная особо не допустила ключевых ошибок, она играла, как умеет играть, не более того. А датчане сыграли так, как они умеют играть. Поскольку класс футболистов Дании оказался выше класса футболистов России, отсюда и результат. Уровень спортивного мастерства игроков нашей сборной не соответствует современному уровню и, конечно же, тактическая безграмотность футболистов. Вот два отличия, которые были не только в игре с Данией, но и в матче с Бельгией. И во многих других матчах с 2018 года», — выразил мнение Колосков.

В свою очередь, Гладилин отметил, что игра российской команды расклеилась после грубейшей ошибки полузащитника Романа Зобнина, которая привела ко второму голу датчан. Хавбек сделал передачу в свою штрафную, не заметив там Юссуфа Поульсена, который перехватил мяч и легко переиграл Матвея Сафонова.

Вспомнил экс-игрок «Спартака» и промах Александра Головина, который при счете 0:0 не сумел забить из пределов штрафной и отправил мяч в ногу датскому вратарю Касперу Шмейхелю.

«Я думаю, что там много было допущено ошибок, это уже следствие пошло. Ошибки были и в обороне, и в средней линии. Но ключевой момент, я думаю, это был пас Зобнина, который просто уложил команду. Пас назад — и нападающий сборной Дании, обыграв вратаря, забил. Счет 2:0, это уже был проигранный матч.

При счете 1:0 еще можно было сравнять, моменты были. При счете 0:0 был момент у Головина: если бы он забил, обыграв хорошо и пробив вратаря, вот тогда был бы очень хороший шанс. Вообще мы могли сыграть вничью, но для этого надо было играть спокойно, только от обороны, не раскрываясь», — поделился Гладилин.

По мнению специалиста, вина за разгромный счет лежит на главном тренере команды. Гладилин заявил, что после того, как из-за ошибки Зобнина Россия пропустила второй мяч, тренерский штаб начал совершать замены, которые разрушили игру еще больше.

«Команда стала раскрываться, пошли замены необоснованные. Начали выпускать мальчишек непроверенных, которые вообще не играли на таком уровне, против футболистов, которые играют в сильнейших клубах. Тренерский штаб бросал пацанов в пекло, когда они были просто не готовы к матчу с такими игроками. Это ошибка Черчесова, полностью его», — заявил экс-тренер «Спартака».

«Разгромный счет — ошибка Черчесова. Просто при счете 2:0 нельзя было так делать — начинать замены, выпускать мальчишек и бросать их под амбразуру. Датчане нам могли и шесть мячей забить, хорошо, что со счетом 4:1 все закончилось», — отметил Гладилин.

Увольнение Черчесова

После такого выступления увольнение главного тренера кажется весьма логичным. Однако Колосков, говоря о возможных перестановках, сослался на слова президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, который ранее заявил, что контракт Черчесова действует до 2022 года, а значит, вопрос об его отставке может быть закрыт. Однако, по мнению почетного президента РФС, с наставником команды необходимо провести разговор на тему того, что эта команда себя изжила и нуждается в свежих силах — в новых футболистах.

«Команда в течение трех лет не показала ни одной игры, которая бы запомнилась. Да, были результаты с Кипром, с Мальтой, но в остальных матчах — это посредственная, безыдейная игра. Изменить ее могут только новые люди, новые футболисты. Поэтому, на мой взгляд, руководство РФС должно потребовать изменений от Черчесова, опираясь на профессиональное мнение того же отечественного объединения тренеров, куда входят бывшие наставники команды.

Они должны встретиться с руководством РФС, с Черчесовым и убедить их в том, что нужны новые люди, потому что этих уже не научишь ни тактике, ни мастерству спортивному. Если Черчесов скажет, что нет, то тогда уже можно ставить вопрос о замене тренера», — подчеркнул Колосков.

А вот по мнению Гладилина, Черчесова не просто нужно уволить — тренер после такого позорного выступления команды должен сам первым делом подать в отставку, если уважает себя.

«Вообще в таких случаях тренер сам подает заявление об уходе после такого фиаско. Не выйти из группы и с таким позором проиграть конкурентам. Весь тренерский штаб должен подать заявление. А исполком РФС и руководители уже должны рассматривать, какие там ошибки, отчитаться он должен. Но если Черчесов уважает себя как тренер, он должен подать заявление по собственному желанию сейчас. У него контракт до 2022 года, он еще команду к чемпионату мира — 2022 должен готовить, сейчас матчи отборочные пойдут. Это уже другой турнир будет, понимаете?» — заключил тренер.

Сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы в третий раз подряд. В 2012 году под руководством Дика Адвоката команда заняла третье место в группе, проиграв со счетом 0:1 решающий матч Греции, а в 2016 году уже вместе с Леонидом Слуцким провалилась во Франции — сначала была ничья с Англией, которая дала надежду, а вот потом два поражения — Словакии и Уэльсу — и вылет с турнира.