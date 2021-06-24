Исторический момент: УЕФА отменил правило выездного гола

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение с сезона-2021/22 внести достаточно серьезное изменение в свои правила. Теперь во всех турнирах, приводящихся под эгидой организации, будет отменено правило выездного гола, которое порой играло достаточно важную роль в определении команды, выходящей в следующий раунд.

Это правило применялось в противостояниях, которые состоят из двух поединков.

Если команды за два матча забили равное количество мячей, то в следующий раунд выходил клуб, который больше оформил голов на выезде. В том случае, если это количество было равным, назначалось дополнительное время. Если за этот промежуток команды не забивали мячей или забивали равное количество, то исход противостояния решался в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, в следующем сезоне уже не будут смотреть на то, сколько команды забили на выезде, а сколько дома. В случае равенства голов по итогам двух матчей будет назначаться дополнительное время – два периода по 15 минут. Как и ранее, если мячей забито не будет или будет оформлено равное количество голов, футболисты проведут серию пенальти.

Также количество голов, забитых в гостях, теперь перестанет быть одним из критериев для определения позиций команд на групповых этапах еврокубков.

Президент УЕФА Александер Чефферин объяснил, что вопрос об отмене правила, которое было неотъемлемой частью турниров под эгидой организации с 1965 года, обсуждался достаточно активно в последние годы на множестве заседаний.

По мнению Чефферина, сейчас преимущество команды, которая играет на домашнем стадионе, уже не так важно, как раньше.

«В настоящее время правило выездного гола противоречит первоначальной задумке. Фактически, оно не позволяет командам-хозяйкам атаковать, особенно в первом матче. Они боятся пропустить гол, который может дать сопернику ключевое преимущество. Также правило критикуют за момент несправедливости, когда домашняя команда, пропустив, должна забивать два мяча. Особенно это касается дополнительного времени», — цитирует Чефферина пресс-служба УЕФА.

Бывший главный тренер «Краснодара» и грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не согласен с решением УЕФА отменить это правило, поскольку в двухматчевом противостоянии игра на домашней арене должна давать преимущество любой команде.

«Конечно, сейчас в пандемию разная заполняемость стадионов: где-то 20%, где-то 50%. Но, когда полный стадион, должно быть преимущество. Я помню, как мадридский «Реал» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» на выезде 1:5. А дома они просто разрывали соперника, за счет болельщиков. Выиграли 4:0 и прошли дальше. Я считаю, что, проиграв в гостях 1:5 и выиграв дома 4:0, ты заслуживаешь пройти дальше, а не играть дополнительное время и серию пенальти.

Прежний формат был хорош в плане мотивации болельщиков: когда своя команда на выезде проигрывает с крупным счетом, дома заполняется полный стадион, люди кричат, поддерживают – насколько они могут помочь своим игрокам. Наверное, это никуда не денется, они так же будут болеть. Но мне кажется, что, когда ты у себя дома играешь, должно быть преимущество, а на выезде – преимущество у твоего соперника», — заключил специалист.

Шалимов также отметил, что подобная идея – против открытого футбола, потому что, к примеру, при счете в двух матчах 1:5 и 4:0, как было в противостоянии «Боруссии» и «Реала», играть еще два периода по 15 минут – достаточно печально.

«Ну полная грусть ведь. В УЕФА не очень футбольные люди – они думают, что и одна игра, и вторая будут открытыми. Но я считаю, что преимущество всегда должно быть у того, кто играет дома. Я понимаю, что УЕФА хочет уравнять домашнюю игру с выездной, но мне кажется, что это неправильно», — высказался он.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев придерживается аналогичного мнения. Он раскритиковал решение УЕФА отменить правило выездного гола и отметил, что футбол потеряет в зрелищности.

«Теперь футболисты будут больше думать об обороне. Это повлияет на зрелищность матча. На мой взгляд, все было идеально. Складывается ощущение, что футболом руководят не спортсмены. Не знаю, зачем это нужно. С выездным голом всегда было интересно и драматично. Это все шло с истоков. Я не согласен с таким решением», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В новом сезоне под эгидой УЕФА пройдут Лига чемпионов, Лига Европы, а также новый турнир – Лига конференций.