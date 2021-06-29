«Теперь у Тутберидзе есть Максим»: Волосожар — об Олимпиаде, Евро и новорожденном сыне

«Усилить команду парниками — правильное решение Тутберидзе»

— Как вы отреагировали, когда узнали, что пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов будет сотрудничать с Этери Тутберидзе?

— Для меня это не было неожиданностью. Естественно, мы с Максом дома обсуждаем фигурное катание и какие-то рабочие вопросы, хотя я сейчас к ребятам и не имею никакого отношения.

Конечно, я рада, что сложилось это сотрудничество, потому что у Этери Георгиевны такая команда, всегда продуктивная работа и результат. Я считаю, что усилить команду парниками — это правильное решение, тем более что сейчас в Олимпиаде есть еще и командный турнир.

Кроме Максима, в команде Тутберидзе прибавились и другие помощники. Например, Павел Слюсаренко из Перми, который присоединился к команде. В результате такого плотного сотрудничества, я надеюсь, что получится хороший результат.

В общем, я очень рада за ребят. Тем более что у них появилась своя стабильная база, каток, где они могут чувствовать себя как дома. А это очень важно спортсмену, тем более в период подготовки к Олимпийским играм. Потому что тренировки на разных катках накладывают свои отпечатки: усталость, неудобства, постоянные переезды. Поэтому очень рада, что у них появилась такая надежная база.

Осталось только хорошо и плодотворно работать и показывать такие же результаты, которые Этери Георгиевна показывает со своими одиночниками.

— Насколько рискованно входить в олимпийский сезон с тренерами, которые специализировались раньше только на одиночном катании?

— Этери Георгиевна как главный тренер организует весь процесс — наличие льда, команды, наблюдает за спортсменами, конечно, принимает участие в тренировочном процессе. А для помощи с парными элементами есть Максим и Павел. Павел, кстати, знаменитый тренер спортивных пар у юниоров, который показывает хорошие технические результаты. Пермь — это всегда лидер в юниорском парном катании, да и на взрослом уровне тоже, конечно.

Работа с Тутберидзе для Тарасовой / Морозова — это увеличение шансов войти вновь в тройку лидеров на чемпионате России и отобраться на Олимпиаду.

Самый важный старт сезона на данный момент — чемпионат России, который состоится в декабре. И сейчас главная задача — отобраться через него на Олимпийские игры.

— Могут ли вообще быть какие-то сложности в этом сотрудничестве?

— На самом деле, я вижу больше плюсов в работе с Этери Георгиевной для ребят. Это качественная, плодотворная, многочасовая ежедневная работа.

Как я уже говорила, они будут находиться на своей базе, они знают, что у них всегда есть каток, на котором они тренируются и могут распоряжаться своим временем: отдохнуть или еще что-то. Им не нужно мотаться по городу с одной тренировки на другую.

Вероятно, могут какие-то сложности возникнуть в силу того, что Тарасова / Морозов уже не юниоры, не молодые спортсмены. А у Этери Георгиевны — многоразовые, многочасовые и изнурительные тренировки.

Но, так как ребята заточены лишь на победу, им выпал большой шанс в жизни, поэтому сейчас нужно только собрать свою волю в кулак и работать по максимуму. Тогда у них, безусловно, будет результат.

— Как думаете, работа с «Хрустальным» станет шагом вперед для вашего супруга Максима в плане тренерского развития?

— Конечно, у Максима, честно говоря, и так большой опыт работы с великими тренерами — не побоюсь этого слова. Он катался у многих наставников, которые воспитали олимпийских чемпионов и очень многое ему дали. И работа с Этери Георгиевной для него, конечно же, будет огромным плюсом. Поэтому я очень рада, что он попал в эту команду.

— Максим в интервью «Газете.Ru» сказал, что через год можно будет попробовать отдать вашу дочь Анжелику в группу Тутберидзе. Что вы думаете по этому поводу? Тогда они могли бы видеться на катке ежедневно.

— На самом деле, можно было бы попробовать хотя бы ради того, чтобы Анжелика была рядом с Максимом. В данный момент ребята находятся в Новогорске на тренировочной базе, и у нас такой возможности нет.

Вообще, если рассматривать Анжелику в фигурном катании, то, конечно, нужно уже определяться в какую-то группу, где она будет заниматься с детьми, где она будет расти в профессиональном плане, в плане катания. Поэтому было бы неплохо перейти в группу Тутберидзе, наверное, но я понимаю, что сразу это сделать сложно.

Если Анжелика решится быть фигуристкой и готова будет работать в таких объемах, то можно попробовать. Хотя уже было видно на практике, что она трудолюбивая девочка.

«Теодор более спокойный, возможно, похож на меня»

— Максим уезжал с Тарасовой / Морозовым на сборы в Сочи. Как справлялись в это время с двумя детьми — четырехлетней Анжеликой и новорожденным Теодором?

— Сборы в Сочи были не очень долгие, но справлялись мы все равно с трудом, потому что в тот период еще не поняли, какое у нас должно быть расписание. Мы все еще находимся в процессе восстановления нашего быта.

Первые две недели были очень сложными, но меня выручали две помощницы, а также моя мама. Старались разделять обязанности: кто-то берет на себя Теодора, кто-то — Анжелику… Нужно еще немного времени, и быт точно наладится.

Конечно, когда Максим приехал, это было счастье для Анжелики. Она папина дочка, всегда скучает по нему, когда он не дома. Так что, когда Макс возвращается, она буквально не слезает с него.

Сейчас я понимаю, насколько сложнее быть мамой двоих детей. Если бы это знание было у меня, когда только родилась Анжелика! Тогда я вскакивала по поводу и без, а могла ведь спокойно спать (смеется). Сейчас, когда засыпает один ребенок, просыпается другой, и одной очень сложно. Хорошо, что вернулся Максим, он берет Лику на себя.

— Дети могут различаться уже с самого рождения по характеру и поведению. Как отличаются Анжелика и ее братик?

— Анжелика была и остается активным ребенком. Малышкой она без конца молотила ножками, куда-то бежала, что-то суетилась, делала. Активно приводила время даже уже в коляске.

Теодор более спокойный, если у него не болит животик, он сыт, то спит спокойно, меня не беспокоит. Мне кажется, он в этом очень похож на меня. Терпеливее, спокойнее, я думаю, это уже проявляются черты характера. Еще будучи в животе, Теодорчик тренировался и выступал на «Ледниковом периоде» и терпел все мои прыжки и подвыподверты.

«Съездить с Максимом в Петербург на Евро было бы за счастье»

— Максим сказал в интервью «Газете.Ru», что хотел бы посетить матчи Евро и даже съездить в Петербург с вами, если получится. А вы настолько ярая болельщица, чтобы поддержать его в этом?

— Я не очень ярая болельщица футбола — это факт. Начала следить, только когда у нас с Максимом уже были отношения. Я знаю, что он обожает «Зенит». Конечно, если бы была такая возможность — съездить вдвоем, то это было бы круто.

Но пока что смотрим по телевизору. Не все смотрю, но в курсе событий: как сыграла там наша сборная и что вообще происходит.