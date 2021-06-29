Грубые просчеты и отсутствие самокритики: почему Черчесов должен уйти из сборной

Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на чемпионате Европы по футболу, однако при этом единогласно выразил ему поддержку, пожелал удачи в отборочном цикле на чемпионат мира — 2022 и явно не будет рекомендовать тренера к увольнению.

Окончательно судьба специалиста решится на заседании исполнительного комитета РФС, которое должно состояться на следующей неделе. В этом контексте особое внимание привлекли высказывания президента России Владимира Путина во время «Прямой линии».

«Спорт есть спорт, в нем есть и триумфы, и поражения. То, что и хоккейная и футбольная сборные не отличились, не может остаться незамеченным. В таких случаях, ничего личного, нужно подумать над тем, что сделано позитивного и что нужно изменить сейчас, в том числе кадровую составлявшую и, не посыпая голову пеплом, двигаться дальше», — сказал глава государства.

Поддержит ли исполком РФС позицию техкома и оставит ли Черчесова? Вопрос открытый. А пока «Газета.Ru» рассуждает о том, с какими проблемами столкнулся Черчесов на последнем чемпионате Европы и почему он не смог их решить.

Наивная стратегия и устаревший стиль

Черчесов был уверен в том, что встреча с датчанами станет решающей в борьбе за 1/8 финала Евро. Он открыто заявлял о тщательной подготовке команды именно к последнему матчу группового этапа. Россию в тот момент устраивала ничья, так как в победу финнов над бельгийцами в параллельном матче справедливо никто не верил.

Но в итоге «наши парни» подвели сами себя, играя на удержание нулей на табло.

Хотя стоит признать, что первые 30 минут сборная провела образцово и не давала датчанам нанести акцентированные удары по воротам Матвея Сафонова. Да, в первом тайме скандинавы открыли счет, но лишь благодаря тому, что мяч полетел по сложной траектории за шиворот голкиперу «Краснодара». Предугадать это молодой вратарь просто не мог. При этом россияне сами имели убойный шанс забить.

Однако второй тайм обернулся полным провалом: сборная России нанесла всего два удара по воротам, один — в створ (когда Дзюба реализовал пенальти), в то время как датчане пробили 13 раз, из них девять — в створ.

В эти 45 минут российская команда будто испарилась с арены «Паркен» в Копенгагене и не поспевала за атаками соперника, которых становилось все больше.

Неожиданно для Черчесова игрок датской обороны Андреас Кристенсен начал позиционно смещаться выше и оказывался в полузащите, создавая там численное преимущество. Подвижный датчанин нервировал и опорников, и защитников сборной России, отчего моментально пропадала компактность игры.

Со стороны было заметно, что план тренерского штаба Черчесова, не имеющего запасных вариантов, рушится на глазах, потому что Дания с каждой минутой увеличивала скорость.

Отрезанному от остальных игроков Дзюбе приходилось спускаться за мячом в опорную зону и расходовать силы. Они предсказуемо закончились у него в начале второго тайма, но форвард все равно оставался на поле и провожал взглядом убегающих датчан.

После пропущенного гола россияне практически перестали разыгрывать мяч через центр и, напрочь забыв о подвижных флангах, где находились Алексей Миранчук и Александр Головин, принялись просто забрасывать на Дзюбу.

Этот матч наглядно продемонстрировал следующее: сборная не умеет перестраиваться по ходу встречи с крепким соперником и играть по счету.

Тот характер и настрой, присущие сборной образца 2018 года, и поединок с хорватами в 1/4 финала ЧМ остались в прошлом. Теперь отойти от какой-то привычной схемы, которую тренер разработал до игры, означает потерять контроль над ситуацией.

Футболисты слишком зависимы от решений наставника и не в состоянии взять ответственность на себя, пройти вперед, продемонстрировать индивидуальные умения и включить импровизацию. Поэтому россияне нанесли меньше всего ударов по воротам из своей группы.

Сама стратегия Черчесова: надеяться на ничью и дать установку играть на нее — непрофессиональна. Совсем другим делом было бы постараться не пропустить так много от Бельгии и показать класс в матче с финнами, забив им хотя бы пару мячей. Возможно, тогда бы сборная России прошла в 1/8 финала с третьего места.

Но такой малоподвижный футбол, какой показывают подопечные Черчесова, в мире уже давно никто не практикует. Он примитивен и этим ограничивает игроков, которые могут намного больше.

Например, Головин, выполняющий в «Монако» иную роль. На французских полях он часто врывается в штрафную, ищет свободные зоны и берет игру на себя. Почему талантливый россиянин не выступает так за сборную? Ответ в одном из его интервью: «В «Монако» тренер требует от нас играть вперед, как только есть возможность. Полтора метра есть — ты должен рискнуть отдать вперед».

Ключевое слово здесь «вперед». В Российской премьер-лиге и в сборной выработана система отдать назад, даже если в этом нет необходимости.

Так, гол Юссуфу Поульсену, который сделал счет 2:0, подарили Далер Кузяев и Роман Зобнин. Зрители винили только спартаковца, однако именно игрок «Зенита», испугавшись обыграть соперника на фланге, вернул мяч Зобнину, и тот под жестким давлением решил отпасовать на Сафонова, не успев увидеть, что возле штрафной дежурит Поульсен.

В РПЛ, где играют практически все звезды сборной, не требуется подолгу контролировать мяч и выполнять точные передачи под высоким прессингом. Там Дзюбе — фактурному нападающему и капитану — достаточно выбрать определенную точку в штрафной и ждать передачи. Однако условный «Тамбов», против которого эта тактика работает, сильно отличается по своей игре от сборной Дании или даже Финляндии.

Сегодня детей с малых лет в академиях учат бежать навстречу мячу и принимать его в движении.

Так, Ромелу Лукаку имеет схожие физические данные с Дзюбой, но совершает рывки по 40-50 метров, хотя и к концу матчей изрядно выдыхается.

Заметно, что ему приходится тяжелее, чем остальным, однако остановить громадного бельгийца на скорости практически невозможно, потому что он несется вперед и всегда настроен на активную игру и гол. По этой причине именно Лукаку сыграет в 1/4 финала чемпионата Европы, а не тот же Дзюба.

Ошибки по составу и пугающая неизвестность

Еще одна причина слабой игры капитана сборной: он нуждался в ассистенте или инсайдере, однако Сердара Азмуна в сборной для него не нашлось. Черчесов взял на Евро однотипных нападающих (Александра Соболева и Антона Заболотного) и сделал Дзюбу единственным выдвинутым форвардом, исключив любую вариативность.

Оставим и без того обсуждаемого Дзюбу и скупую линию нападения: странная ситуация творится сейчас и с позицией голкипера.

Абсолютно непонятно, кто в дальнейшем станет основным вратарем национальной команды. Черчесов за целых три года не смог определиться с кандидатурой на эту позицию.

Вместо Маринато Гильерме нашелся Антон Шунин, однако продержался он в старте только до ключевого матча с финнами. В ворота встал Сафонов, сыгравший до этого всего полчаса за сборную в товарищеском матче против поляков. Психологически и физически его к такому турниру никто не готовил. Свое решение по резкой замене основного голкипера по ходу турнира Черчесов внятно не объяснил, однако тут налицо обычный просчет.

Подобный прокол случился и с выбором защитника Андрея Семенова. Это игрок «Ахмата» — среднего клуба по меркам РПЛ, и он явно не дотягивает до уровня сборной.

Его грубые ошибки в матче с бельгийцами были предсказуемы, поскольку защитник вообще не имеет практики в еврокубках и к такому высокому темпу оказался не готов. Однако все равно на стартовый матч Евро Черчесов поставил в основу именно Семенова, а не того же Игоря Дивеева.

Напомним, Дивееву всего 21 год, и он уже лидер обороны ЦСКА, однако Черчесову оказался симпатичнее бесперспективный 32-летний Семенов, о котором в команде забыли после первой же грубой ошибки. Значит, наставник изначально сомневался в футболисте и не оценил его настоящую подготовленность. Попавший затем в состав Дивеев провел качественный матч с финнами, так как был более привычен к ответственным встречам.

Точно такое же необдуманное решение штаб принял по Юрию Жиркову. Защитнику «Зенита» скоро исполнится 38 лет, но его упрямо вызывают в сборную и дают большой объем работы. Из-за этого он и надорвался, получив мышечную травму.

Затем болельщики увидели очередной шаг отчаяния в исполнении Черчесова: на фланге обороны появился хавбек Далер Кузяев, который на этой позиции обычно не играет. Выходит, что для Черчесова Жирков — это наше все, и тренер не продумал даже, кто должен его подменять.

В таком случае непонятно, зачем нужно было приглашать на сборы 23-летнего защитника Илью Самошникова, которого даже не попробовали выпустить на позиции левого защитника в контрольных матчах, а затем и вовсе отцепили от заявки. При этом сезон в казанском «Рубине» молодой футболист провел отлично и вполне мог рассчитывать хотя бы на некоторое доверие тренеров.

Иногда кажется, что у Черчесова есть патологическая боязнь молодых прогрессирующих игроков.

Неутешительные выводы

Однобокость игры и шаблонные действия в атаке вызывают зрительское раздражение, переходящее в ненависть. От любви до нее, как выяснилось, одно разгромное поражение сербам или бельгийцам. Стиль и схемы остаются неизменными, однако тренер вносить корректировки не собирается. За самые полноценные по времени сборы Черчесов, получающий 2,5 млн евро в год, не привил команде ничего нового.

Он упирался и бодался с журналистами, делал им замечания, запрещал задавать вопросы «Почему…» и недовольно пыхтел в студии «Матч ТВ». Смущенный Георгий Черданцев сидел напротив него и боялся сказать лишнего, чтобы вновь не получить в свой адрес порцию грубостей.

Медийное поле наставник национальной команды превратил в поле разногласий и злобы, обращенной в его сторону. Впервые сборную возглавил такой неуступчивый специалист.

Разгромные победы в отборочном цикле Евро-2020 против Сан-Марино (9:0) и Казахстана (4:0) углов не сглаживали. Эти положительные результаты были чем-то комичным: на потеху публике, знающей истинный уровень сборной России.

Забросы на Дзюбу — лаконичное описание всего черчесовского футбола. 32-летний нападающий раз за разом не мог ускориться, чтобы выйти из положения «вне игры».

И за все это нужно предъявлять претензии именно Черчесову. Он молчал весь турнир и не разглашал тренерские установки, а потом начал обвинять в провале COVID-19 и лишний год ожидания Евро, повлиявший на свежесть игроков. А на техкоме РФС основной причиной поражений признали общий уровень футболистов и недостаток мотивации.

Однако футболисты здесь — жертвы обстоятельств. Да, Дзюба никогда не станет нападающим мирового класса, а Семенов не превратится в Джорджо Кьеллини, потому что не дано. При помощи усердных тренировок они бы смогли лишь приблизиться к адекватному уровню.

Но даже из этого набора игроков можно слепить неплохую команду, придумать комбинационный футбол и интересные подходы к чужим воротам. Как бы ни был ограничен набор сильных качеств Дзюбы, его возможности все-таки не заканчиваются только на роли столба в атаке.

Однако кажется, что что-то менять Черчесову уже поздно. Этот проект себя изжил. Главный тренер перестал воспринимать критику. Для него не существует авторитетов и рамок приличия. И самое страшное, что он не способен даже самостоятельно уйти в отставку после провального турнира, как Слуцкий в 2016-м. Его должен кто-то попросить покинуть пост. А пока на тренерском мостике не произойдут изменения, ждать от такой сборной успехов довольно самонадеянно.