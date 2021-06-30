«Основная проблема — уровень футболистов»: в РФС оправдали Черчесова за провал на Евро

«Поддержали Черчесова, проблема — в уровне футболистов»

30 июня состоялось важное заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором были подведены итоги чемпионата Европы — 2020 и дана оценка работе Станислава Черчесова. Сам тренер выступил с докладом и объяснил, почему его подопечные провалились на Евро.

Прослушав отчет специалиста, члены техкома РФС сделали вывод, что основная причина поражений сборной заключается в том, что футболисты серьезно уступают соперникам в понимании тактики и техническом мастерстве.

Также было отмечено, что по сравнению с 2018 годом, когда сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира, игроки стали старше и сдали в скоростных качествах, что сказалось на их выступлении на Евро.

Наконец Черчесов отметил, что футболисты не проявляли на Евро такую же сильную мотивацию, как на домашнем турнире.

В итоге результат сборной России был признан неудовлетворительным: команда потерпела два разгромных поражения, заняла последнее место в группе и вылетела после группового этапа.

Однако серьезных претензий к главному тренеру у техкома РФС не появилось. Комитет единогласно поддержал Черчесова и пожелал ему удачи в дальнейшей работе с командой — особенно в ближайших матчах отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Мы выразили поддержку Черчесову, а основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически.

Главный тренер сумел вывести игроков на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. При этом Черчесов отметил, что у футболистов не было такой самоотдачи, как на чемпионате мира», — цитирует «Чемпионат» члена техкома РФС Михаила Гершковича.

«Надо развивать игроков, как это делает Украина»

Прославленный тренер, работавший со сборными СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев, который также присутствовал на том заседании как член техкома РФС, объяснил «Газете.Ru», почему смена тренера не повлияет кардинально на результаты сборной и почему дело все-таки в состоянии игроков. Сделал это специалист на примере сравнения сборных России и Украины.

«То, что мы проигрываем Украине в развитии игры и в качестве подготовки квалифицированных футболистов, — это однозначно. У них гораздо больше игроков выступает в ведущих зарубежных клубах. Кроме того, Украина совсем недавно выиграла чемпионат мира на молодежном уровне.

А у нас сегодня на заседании технического комитета РФС спрашивали у главного тренера молодежки, может ли кто-либо из игроков потенциально быть игроком национальной сборной. Был ответ: нет, никто. То есть для основного состава ребят нет.

Сейчас, конечно, можно понять и болельщиков, и отдельных специалистов, журналистов, которые дают эмоциональные оценки выступлению России на чемпионате Европы. Результат неудачный, как ни крути, последнее место в группе — плохой результат. Эмоции, желчь — все можно понять.

Но голова-то трезвая у нас должна быть, и мы должны понимать, что надо готовить футболистов. Гораздо важнее другая оценка: а по ней — вдумайтесь, — в 500 лучших футболистов Европы у нас входит полтора игрока! Надо развивать игру, готовить футболистов и тренеров по другим критериям, внедрять более современные методики подготовки игроков. Более фундаментально этим заниматься. Об этом нужно говорить, в первую очередь. А во вторую очередь — все остальное.

Конечно, важно, кто тренирует сборную, это серьезный вопрос, кого и на какой срок назначать, чтобы он управлял процессом. Но это все равно, с моей точки зрения, вторично. Главное — развитие игры, поскольку по его темпам мы значительно уступаем другим странам», — подытожил Гаджиев.

Также прославленный тренер отметил, что Украина превзошла результат России на Евро и вышла в четвертьфинал по той причине, что в стране грамотно занялись развитием футбола.

«Футбол на Украине сейчас на какую-то ступень выше. Команда у них более классная. Лет 20 назад Россия была значительно ближе к другим странам Европы по уровню футбола, была более конкурентна на турнирах.

Однако сейчас и наша молодежка уступает соперникам, и на клубном уровне мы видим то же самое», — отметил специалист.

«Виноваты игроки? Но ведь их выбрал Черчесов»

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» оказался менее лоялен к Черчесову и отметил, что, даже если в результате виновны игроки, которые не обладают достаточно высоким уровнем, главный тренер все равно должен нести ответственность за провал команды.

«Вопрос в игроках? Но команду-то собирал Черчесов, значит, ответственность на нем, — отметил Гладилин. — Он отчитался, и его отчет приняли в техкоме РФС. Но я только соглашусь с тем, что его работа неудовлетворительна.

Я уверен, что мы могли пройти в плей-офф и играть там вместо Дании. А уж какие у нас проблемы — это другое дело. Результат работы Черчесова — плохой, если не сказать хуже, который не соответствует даже состоянию наших футболистов. Мы заняли четвертое место в группе, хотя я не сомневался, что займем второе».

Также специалист считает, что если члены техкома решили сделать акцент на развитии всего футбола в России, то это будет уже совсем другая тема, а с Черчесова стоит спрашивать конкретно по результатам главной сборной, которая со времен ЧМ-2018 не радует своей игрой.

«Качества игры нет. После чемпионата мира и эмоционального всплеска — ни одного яркого матча не было! Сейчас главное — результат: мы не выполнили задачу. Вопрос не в развитии футбола.

Если говорить о качестве игроков, о перспективе — пусть собирают исполком и разбираются, это большая программа. У нас была задача занять второе место в группе, мы ее не выполнили. Украинцы и швейцарцы не сильнее нас, но прошли дальше», — подчеркнул Гладилин.

При этом ветеран «Спартака» отметил, что мало кто из тренеров согласился бы сейчас возглавить сборную России — разобранную и упавшую духом — особенно накануне важных матчей. По этой причине меньшее из зол, по мнению Гладилина, — это оставить Черчесова и постараться хотя бы отобраться на следующий крупный турнир.

«У нас через два месяца начинаются отборочные игры на ЧМ в Катаре — 2022.

У Черчесова контракт до конца следующего года, он продолжает работать. Другого варианта нет, никто в этой ситуации не пойдет на такую должность и не будет принимать команду, потому что ее надо полностью переделывать.

Получается замкнутый круг. Надо еще попасть в Катар, а если мы его пропустим, то отстанем еще на несколько лет. Нельзя пропускать такие мероприятия.

Как Черчесов будет через два месяца играть, кем? Вот что надо было от него услышать! Как будет выглядеть команда? Непонятно, как он будет ее строить.

Что он думает? Придет озарение, поменяет кого-то? Те же самые придут играть. Соберет он их на неделю — они будут играть так же, как и сейчас. Что будет меняться в сборной — вот в чем вопрос», — подытожил Гладилин.

«Для развития нашего футбола ничего не сделано и не делается»

Экс-игрок московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Черчесов в любом случае должен подать в отставку после таких результатов, даже если техком РФС его поддержал.

«Когда ставится определенная задача, и она не выполняется, то тренер, естественно, должен уйти. Вот ушел у голландцев Франк де Бур, и будут уходить другие.

Задача сборной России не выполнена, команда показала невзрачный футбол. За последние несколько лет — ни одной яркой игры. И ничего хорошего в будущем не ожидается, а тренер продолжает работать. Ну есть же самолюбие у Черчесова?

Уже есть люди, которые болеют против сборной, только чтобы Черчесова заменили. А он сидит и не уходит!

Все упирается в деньги, еще во что-то, но есть же самолюбие. Нет результата и игры — так уйди. Скажи: «Ребята, я хотел как лучше, но ничего не получается». А так, все строим утопии», — сказал Масалитин.

Также футболист подчеркнул, что снимать ответственность с Черчесова и объяснять провал сборной общим уровнем футбола в России нельзя, поскольку, по его мнению, нынешнее руководство РФС ничего не делает для развития футбола. Таким образом, это может служить не оправданием, а скорее, еще одним поводом для критики.

Раз задача не выполняется, значит, господин Александр Дюков (президент РФС — «Газета.Ru») и другие руководители должны вместе уйти. Вы берете ответственность за Черчесова? Берете. Так кто должен уходить вообще? То, что наш футбол переживает не лучшие времена, — так для его развития ничего не сделано и не делается.

Вся подпитка у нас была из регионов, а там сейчас весь футбол умирает. Его толкают в пропасть. Посмотрите, на Дальнем Востоке почти все вымерло.

Если мы не начнем развивать футбол в регионах, то он у нас так и будет на задворках, и никакими денежными вливаниями мы ничего не сделаем», — заключил Масалитин.

Реакция Черчесова

Сам главный тренер сборной дал официальный комментарий по итогам заседания техкома, отметив, что в деталях объяснил «основные моменты, связанные с игрой команды на Евро».

«Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы (Черчесов и его помощники в тренерском штабе — «Газета.Ru») ответили максимально четко и объемно», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды.

Также специалист заявил, что не снимает с себя ответственности за результат, однако подчеркнул, что физически подготовил команду отлично и что самим футболистам не хватило мотивации.

«В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают, — отметил Черчесов. — Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества».

Когда решится судьба Черчесова

Техком РФС, хоть и является авторитетным органом, но может лишь давать рекомендации исполнительному комитету РФС, который и примет окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве с Черчесовым.

Заседание исполкома состоится на следующей неделе. Предполагается, что перед этим главный тренер даст пресс-конференцию.

Возможно, в исполкоме не поддержат мнение техкома РФС по поводу работы Черчесова и решат его уволить. Но высока вероятность, что все останется по-прежнему.