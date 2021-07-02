Хуже футболистов на Евро: баскетбольная сборная России провалила отбор на Игры в Токио

Российская баскетбольная сборная стартовала на отборочном турнире к Играм в Японии с поражения в матче против сборной Мексики (64:72), чем серьезно усложнила себе жизнь, оставшись без права на ошибку в игре с национальной командой Германии.

После первого поединка главный тренер Сергей Базаревич сетовал на слабое командное взаимодействие и отсутствие концентрации в самый ответственный момент.

«Мы сделали десять потерь в третьей четверти, некоторые игроки не справились с давлением. Одно дело — товарищеские матчи, другое — турнир, в котором так много решается. И какие-то мелкие вещи оказывают большое влияние. Например, мексиканцы 18 раз выиграли отскок под нашим кольцом, и пять из этих подборов — командные. И это то, что мы должны были взять, а у нас мяч из рук выпал или еще что-то», — сетовал специалист в интервью пресс-службе Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Игру мы контролировали, а потом так просели во второй пятиминутке третьей четверти... Возможно, мне надо было раньше взять тайм-аут. Мы не сыграли индивидуально так, как могли. Подборы сборной Мексики под нашим кольцом — это 18 лишних атак. Соперники даже с худшим процентом атаковали, но смогли победить. А у нас этих атак было слишком мало», — добавил Базаревич.

После внезапного поражения от мексиканцев для того, чтобы преодолеть групповой этап и выйти в полуфинал квалификационного турнира, российской команде необходимо было не просто обыграть сборную Германии, а сделать это с определенной разницей.

Победа Бундестим над мексиканцами со счетом 82:76 определила, что подопечным Сергея Базаревича нужно обыгрывать соперника с преимуществом в семь очков.

И по ходу игры российской команде это удалось! В первой четверти россияне вели со счетом 17:7, в третьей — 51:41, но удержать это преимущество сборной не удалось. Уже к концу третьего игрового отрезка немцы отыграли семь очков, а под занавес встречи вышли вперед и довели дело до победы — 67:69.

Любопытно, что на этот раз наставник сборной России был более благосклонен к своим игрокам, отметив прогресс в их игре по сравнению с матчем против мексиканцев.

«Это не тот результат, которого мы хотели достичь в Сплите. Но то, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне. Плохо, конечно, но плохой опыт — тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа», — цитирует Базаревича ТАСС.

«В России все думают, что баскетбол умер. Я так не считаю: у нас есть молодые игроки, которые способны выступать на высоком уровне», — подчеркнул специалист.

Главная звезда сборной России Тимофей Мозгов, который в нынешнем сезоне впервые за три года вышел на паркет, остался крайне раздосадован непопаданием на Олимпиаду.

«Грустно, что проиграли. Мы хотели пройти дальше. Нервничали в первом матче, могли играть лучше. Что касается встречи с немцами, то горжусь ей, никаких вопросов к команде нет. Личный результат меня не волнует, главное — это победа, которой мы так и не добились. Я же старался делать то, что умею», — говорил Мозгов.

«Пока не понимаю, что будет дальше с моей карьерой. Но я хочу играть в баскетбол, поэтому я здесь», — добавил спортсмен.

Российская сборная в неожиданный момент начала цикл смены поколений, уже отказавшись от попыток уговорить опытных игроков (Алексея Шведа, Виталия Фридзона, Сергея Карасева и других) выступать за национальную команду, но еще не вырастив новое поколение баскетболистов, способных самостоятельно брать инициативу на паркете в свои руки и добиваться результатов.

Чемпион мира Владимир Ткаченко обвинил в неудачном выступлении на квалификационном турнире тех самых игроков-отказников.

«Меня больше возмущает то, что ребята, которые могли бы помочь, отказываются от выступления за сборную. Тебя страна воспитала, дала возможность выступать, получая большие деньги, а ты говоришь, что у тебя болит пальчик, или у тебя понос и золотуха… Это абсолютно неправильно. Ты должен играть за сборную в любом состоянии, а у нас в итоге все берегут себя, чтобы играть за клуб, где платят деньги», — заявил двукратный призер Олимпийских игр.

Печально, что профессиональный баскетбол в стране, как и футбол, по большой части держится благодаря финансовой поддержке государства. Игроки получают миллионы евро в год, но, в отличие от подопечных Станислава Черчесова, уже дважды подряд не могут пробиться на главный турнир в своем виде спорта — Олимпийские игры.

И если в футболе хотя бы устраиваются разборы полетов, а тренеру грозит увольнение, то провалы в баскетболе словно остаются незамеченными.