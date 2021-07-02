«Русофобская выходка»: мэра Риги наказали за замену флага России во время ЧМ

Мэр Риги Мартиньш Стакис, по инициативе которого во время чемпионата мира по хоккею — 2021 в Латвии произошла замена флагов России и Белоруссии, лишен права въезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга.

«Это абсолютно беспрецедентная русофобская выходка. В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам», — приводит пресс-служба МИД ее слова.

«Эти связи давали бы реальную выгоду не одному конкретному человеку для набора каких-то русофобских политических очков, а людям, живущим на территории этой страны. Теперь М. Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 24 мая — в самый разгар группового этапа ЧМ — Стакис принял решение заменить в центре Риги, где были вывешены символы всех стран-участниц мирового форума, флаг России на стяг Олимпийского комитета страны (ОКР). В этот же день флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый стяг оппозиции. Все это происходило напротив гостиницы, в которой проживали хоккеисты и не могло остаться незамеченным.

Свои действия мэрия Риги объяснила тем, что сборная России выступала на чемпионате мира в качестве нейтральной команды.

Напомним, из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам допингового скандала Россия до 16 декабря 2022 года будут выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.

«Муниципалитет, учитывая общую концепцию, включая оформление городской среды в местах проведения чемпионата, а также исключив различные интерпретации оформления, решил использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России, поскольку это официальное название участвующей в чемпионате команды», — отметили в мэрии Риги.

Однако почему в таком случае изначально на площади Риги был размещен именно триколор? В МИД России уже тогда отреагировали на инцидент и подчеркнули, что символы Олимпийского комитета должны использоваться лишь на спортивных площадках, где непосредственно проводится чемпионат мира, а в центре города никто не запрещает размещать триколор.

«К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка, — говорила Мария Захарова в своем официальном комментарии. — Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны».

«Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки — такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города», - отмечала Захарова.

Судя по всему, Мартиньш Стакис решил заменить флаг России за компанию с белорусским. В случае с красно-зеленым стягом мэрия Риги прямо заявила, что предпочла ему бело-красно-белый символ белорусской оппозиции из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Напомним, белорусские власти тогда сообщили, что воздушное судно было посажено из-за поступивших сообщений об угрозе террористического акта. В числе пассажиров оказался один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который в итоге был задержан.

В Латвии решили выразить протест против этого задержания, и Стакис вместе с главой МИД страны Эдгарсом Ринкевичсом собственноручно меняли белорусские флаги в центре города. Заодно в тот же день убрали и российский флаг, неожиданно вспомнив о санкциях CAS.

За эти действия Стакиса критиковали не только правительства России и Белоруссии, но и Международная федерация хоккея (ИИХФ), которая является аполитичной организацией и не желала, чтобы чемпионат мира использовался для подобных жестов. Глава ИИХФ Рене Фазель выражал опасения, что мировое первенство превращается в личную избирательную кампанию Стакиса.

Федерация даже потребовала убрать в таком случае флаги ИИХФ и символы чемпионата мира, чтобы они не ассоциировались с заменой стягов России и Белоруссии. Стакис оперативно выполнил эту просьбу — и в центре города не осталось напоминания в том числе и о мировом форуме.

Теперь мэр Риги столкнулся с серьезными санкциями со стороны России. Ранее на него также завели уголовное дело в Генеральной прокуратуре Белоруссии за возбуждение вражды по признаку национальной принадлежности.