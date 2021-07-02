Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

«Русофобская выходка»: мэра Риги наказали за замену флага России во время ЧМ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Мэру Риги Стакису запретили въезжать в РФ из-за снятия российского флага на ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею — 2021 запомнился не только сенсационной победой четвертого состава Канады, но и серьезной активностью мэра Риги Мартиньша Стакиса, который превратил турнир в свой политический перформанс. Чиновник заменял флаг Белоруссии на бело-красно-белый стяг оппозиции в ответ на экстренную посадку самолета в Минске, а также ставил вместо российского флага символ Олимпийского комитета страны. Теперь МИД РФ запретил ему въезд на территорию России.

Скопировать ссылку

Мэр Риги Мартиньш Стакис, по инициативе которого во время чемпионата мира по хоккею — 2021 в Латвии произошла замена флагов России и Белоруссии, лишен права въезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга.

«Это абсолютно беспрецедентная русофобская выходка. В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам», — приводит пресс-служба МИД ее слова.

«Эти связи давали бы реальную выгоду не одному конкретному человеку для набора каких-то русофобских политических очков, а людям, живущим на территории этой страны. Теперь М. Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 24 мая — в самый разгар группового этапа ЧМ — Стакис принял решение заменить в центре Риги, где были вывешены символы всех стран-участниц мирового форума, флаг России на стяг Олимпийского комитета страны (ОКР). В этот же день флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый стяг оппозиции. Все это происходило напротив гостиницы, в которой проживали хоккеисты и не могло остаться незамеченным.

Свои действия мэрия Риги объяснила тем, что сборная России выступала на чемпионате мира в качестве нейтральной команды.

Напомним, из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам допингового скандала Россия до 16 декабря 2022 года будут выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.

«Муниципалитет, учитывая общую концепцию, включая оформление городской среды в местах проведения чемпионата, а также исключив различные интерпретации оформления, решил использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России, поскольку это официальное название участвующей в чемпионате команды», — отметили в мэрии Риги.

Однако почему в таком случае изначально на площади Риги был размещен именно триколор? В МИД России уже тогда отреагировали на инцидент и подчеркнули, что символы Олимпийского комитета должны использоваться лишь на спортивных площадках, где непосредственно проводится чемпионат мира, а в центре города никто не запрещает размещать триколор.

«К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка, — говорила Мария Захарова в своем официальном комментарии. — Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны».

«Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки — такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города», - отмечала Захарова.

Судя по всему, Мартиньш Стакис решил заменить флаг России за компанию с белорусским. В случае с красно-зеленым стягом мэрия Риги прямо заявила, что предпочла ему бело-красно-белый символ белорусской оппозиции из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Напомним, белорусские власти тогда сообщили, что воздушное судно было посажено из-за поступивших сообщений об угрозе террористического акта. В числе пассажиров оказался один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который в итоге был задержан.

В Латвии решили выразить протест против этого задержания, и Стакис вместе с главой МИД страны Эдгарсом Ринкевичсом собственноручно меняли белорусские флаги в центре города. Заодно в тот же день убрали и российский флаг, неожиданно вспомнив о санкциях CAS.

За эти действия Стакиса критиковали не только правительства России и Белоруссии, но и Международная федерация хоккея (ИИХФ), которая является аполитичной организацией и не желала, чтобы чемпионат мира использовался для подобных жестов. Глава ИИХФ Рене Фазель выражал опасения, что мировое первенство превращается в личную избирательную кампанию Стакиса.

Федерация даже потребовала убрать в таком случае флаги ИИХФ и символы чемпионата мира, чтобы они не ассоциировались с заменой стягов России и Белоруссии. Стакис оперативно выполнил эту просьбу — и в центре города не осталось напоминания в том числе и о мировом форуме.

Теперь мэр Риги столкнулся с серьезными санкциями со стороны России. Ранее на него также завели уголовное дело в Генеральной прокуратуре Белоруссии за возбуждение вражды по признаку национальной принадлежности.