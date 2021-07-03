«Слишком легкие голы»: что говорили о поражении сборной Бельгии в матче с Италией

По окончании матча наставник «Скуадры адзурры» Роберто Манчини похвалил своих футболистов за безупречное выполнение тренерского задания.

«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно – именно это сегодня и произошло. Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди – сборная Испании, но чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней», – сказал Манчини в интервью пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Благодаря этому матчу сборная Италии установила личный рекорд по забитым мячам (10) на чемпионатах Европы.

Прежде наивысшим показателем сборной Италии было девять мячей, которые были забиты на чемпионате Европы — 2000. Рекордсменом турнира по голам за один турнир является Франция — 14 мячей на Евро-1984.

Также итальянской сборной остается один мяч до рекорда в одном розыгрыше чемпионатов мира и Европы. На ЧМ 2006 года в Германии сборная Италии забила 12 мячей. В итоге подопечные Марчелло Липпи стали победителями турнира.

Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи назвал победу над Бельгией полностью заслуженной, а также выразил сомнения насчет правильности назначенного пенальти в концовке первого игрового отрезка.

«Мы знали, каким мастерством обладают игроки сборной Бельгии, особенно в атаке. Мы осознавали, какими опасными могут быть их контратаки.

Мы доминировали и повели с преимуществом в два мяча. Бельгия вернулась в игру за счет сомнительного пенальти.

Мы действительно хорошо их сдерживали и показали, какую важную роль играет сердце в этой сборной Италии. Мы продолжим мечтать, но не будем отрываться от земли», — цитирует Бонуччи Football Italia.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил поражение в четвертьфинальном матче тем, что итальянская команда выглядела в первом тайме легче и гибче.

«Это большое разочарование и глубокая печаль. Эти игроки не заслуживают такого вылета.

Отмечу соперника. В первом тайме Италия лучше адаптировалась под условия игры. Мы могли угрожать им в контратаках. Во втором тайме мы играли более интенсивно и создали большое число моментов, чтобы выровнять положение. Второй гол дал бы нам хороший импульс, но я не хочу никого винить.

Останусь ли я в сборной? Прямо сейчас это сложный вопрос, я в огромном разочаровании. Говорить на эмоциях не хочу, после игры рассуждать на такую тему опрометчиво», — передает слова Мартинеса HLN.

Игроки бельгийской сборной не скрывали своих негативных эмоций от прессы. Так, защитник Ян Вертонген, совершивший результативную ошибку, обвинил итальянцев в затяжке игрового времени и неспортивном поведении.

«Я очень расстроен. Мы пропустили первый мяч в той части игры, когда мало владели мячом. Я хотел сохранить владение для команды, но, оглядываясь теперь, понимаю, что это был неправильный выбор. Стоило выбить мяч. Было неуместно играть так вблизи собственных ворот. Я принял неправильное решение.

Проигрывать всегда больно. Мы упустили прекрасную возможность взять титул. Как и на предыдущих турнирах нашего поколения. Анализируя этот матч позднее, вы увидите слишком простые голы в наши ворота и множество упущенных нами моментов. Но итог от этого не меняется, мы в нокауте.

Не хочу в данный момент делать Италии слишком много комплиментов. Они раздражали меня в конце своим затягиванием времени, но оправдываться тоже не хочется.

Два пропущенных мяча — это наша вина. И мы сами упустили моменты, когда могли сделать счет 2:2», — цитирует Вертонгена Het Laatste Nieuws.

Особенно грустным выглядел полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Его травма, полученная в финале Лиги чемпионов, так и не позволила ему показать свой максимальный уровень на этом континентальном первенстве. А рецидив, случившийся по ходу матча 1/8 финала против национальной команды Португалии, во многом стал фатальным для команды Роберто Мартинеса.

«Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель.

Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому что голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну.

Плохо, что большего сделать просто не мог», — сказал Де Брейне.

Теперь бельгийская сборная отправится домой. Самое талантливое футбольное поколение страны упустило отличную возможность навсегда вписать свои имена в историю, оставив себе, пожалуй, последний шанс — выиграть чемпионат мира в Катаре, который начнется уже меньше чем через полтора года.

А итальянцы отправятся в Лондон, где уже 6 июля сойдутся с Испанией за право сыграть в финале континентального первенства. Эта встреча пройдет на «Уэмбли» в 22:00 по московскому времени.