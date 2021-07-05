«Выглядят, как настоящие вурдалаки»: красноярцы получили срок за жестокое убийство биатлониста

Совершившие жестокое убийство красноярского биатлониста Дмитрия Сисигина — Андрей Шилов и Сергей Шмелев — приговорены к 14,5 годам заключения в колонии строгого режима.

Кроме того, убийцы должны выплатить 5 453 791 рублей семье своей жертвы в качестве моральной компенсации. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

Разбирательства по делу продолжались полтора года, причем поначалу близкие погибшего биатлониста опасались, что преступники останутся безнаказанными, поскольку на протяжении целого месяца после убийства они оставались на свободе.

Сам инцидент произошел 15 сентября 2019 года. Шилов и Шмелев поссорились со спортсменом по телефону и приехали к нему домой разбираться. Оба, как сообщалось в СМИ, находились в состоянии наркотического опьянения. Разговора не получилось: они начали избивать биатлониста еще на лестничной площадке, после чего затащили в квартиру и продолжили издевательства.

Мужчины снимали происходящее на видео, смеялись, комментировали свои действия нецензурными выражениями и корчили гримасы при том, что их лица и футболки уже были изрядно окровавлены. После избиения Шилов еще и отправил общим знакомым два видеоролика, на которых заметно тело Сисигина, а также хорошо видны лица обоих преступников.

«Это утром еще произошло, они начали избивать его в подъезде, но помогли дойти до дома, открыли дверь. Уже в квартире это продолжилось. Вы видели же посты, видео — глаза этих людей? Они как будто были «под всем», — говорил один из знакомых Сисигина в комментарии NGS24.RU.

«Я общалась с Сергеем Шмелевым в одной компании несколько лет назад. Тогда он еще был тихим скромным парнем. А потом понеслось: драки, пьянки. Не знаю, что с ним случилось. Смотрела видео — очень страшное. Выглядят, как настоящие вурдалаки», — рассказала приятельница одного из преступников.

По информации РИА «Новости», в тот же день молодые люди были допрошены в отделении полиции, но их быстро отпустили. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но каких-либо подвижек в деле не происходило.

Биатлонист же получил серьезную травму головы, впал в кому и скончался 6 октября, несмотря на все усилия врачей. Сообщалось, что ему провели операцию по удалению гематомы в мозгу, но и это не помогло.

«Очень хороший парень. Должен был стать крестным нашему ребенку — не довелось. Позитивный парень. В любой момент поможет, если попросить о помощи. Имел много медалей по биатлону. Все его награды на похоронах были», — рассказывала подруга покойного.

После смерти Сисигина обвинение переквалифицировали на более тяжкое по ч.4 ст. 111 УК — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», что могло повлечь за собой 15 лет в колонии. Однако злоумышленники все еще оставались на свободе.

Также в СМИ стала распространяться информация о том, что Шилов — сын председателя Совета депутатов Красноярска и экс-судьи Емельяновского районного суда, а значит, якобы может избежать наказания благодаря связям родителей.

Тогда друзья погибшего решились выложить в сеть жуткое видео с издевательствами над Сисигиным, чтобы привлечь внимание к делу. И это возымело эффект: поднялся общественный резонанс, подозреваемых задержали, а делом заинтересовался центральный аппарат СК России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что федеральная служба берет это дело под свой контроль. Шилова и Шмелева сразу же отправили в СИЗО на время следствия.

Как оказалось, оба ранее уже имели судимость: один — за мошенничество и грабеж, другой — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Однако тогда им дали лишь условные сроки. Теперь же наступил реальный — и сразу на 14,5 лет.