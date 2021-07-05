Хачанов сотворил историю в «Сумасшедший понедельник»

Триллер Хачанова

В этом году впервые на Уимблдоне и в третий раз в истории (и второй за год) на турнирах «Большого шлема» в 1/8 финала пробились три российских теннисиста в мужском одиночном разряде.

Воскресенье на старейшем и самом престижном мейджоре традиционно выходной день, после которого наступает так называемый «Сумасшедший понедельник», когда и мужчины, и женщины проводят все свои матчи четвертого круга.

И в этом запредельном количестве классного тенниса самым невероятным, драматичным и притягивающим к себе внимание получился матч Карена Хачанова с Себастьяном Кордой.

Хачанов до того только раз был в четвертьфинале «шлемов», добравшись до этой стадии в 2019 году на »Ролан Гаррос», несколько ушел в тень уже не только Медведева с Рублевым, но и стрельнувшего в этом году Аслана Карацева.

Сам Карен рассказал после матча, что он перед этим Уимблдоном сказал сам себе, что просто не может отступать, что время брать свое здесь и сейчас. В общем, он был предельно настроен.

Его соперник представляет США, где родился и вырос, но вообще Себастьян — сын знаменитого в прошлом чешского теннисиста Петра Корды, который является его тренером. Кроме того, Корда-младший именно в этот день праздновал свой 21-й день рождения.

И первая партия прошла полностью под диктовку более молодого американца, который только в ней сделал 17 виннерсов, а также воспользовался своим единственным шансом на брейк на подаче Хачанова — 6:3.

Тем не менее во втором сете Корда несколько сдал, а россиянин смог войти в игру, завязав равную борьбу. Хачанов подавал в сете первым, и это сработало за него. При счете 5:4 оппонент занервничал на своей подаче, наошибался, и Карен реализовал свой второй брейк- и одновременно сет-пойнт — 6:4.

В третьем сете более опытный российский теннисист уже доминировал, и пусть выразилось это в только один брейк, для успеха хватило и его — 6:3.

Когда Хачанов в первом же гейме четвертого сета спокойно взял чужую подачу, показалось, что судьба матча решена. Но Корда тут же сделал обратный брейк, вообще всего второй раз в матче добравшись до шанса на чужой подаче.

После этого шла упорная игра, сет катился к тай-брейку, но при счете 6:5 в свою пользу уже американец поймал Хачанова на неуверенности и брейком после ошибки соперника перевел игру в пятый сет.

Ну а он получился самым невероятным. Это был матч внутри матча. Соперники не уложились в стандартный формат, хотя и обошлись без тай-брейка, который на Уимблдоне в решающей партии теперь играется при счете 12:12.

Тем не менее зрители увидели 18 геймов, из которых 13 оказались брейками, словно это был женский, а не мужской теннис!

Корда вел 2:0 и 3:1, но дальше инициатива перешла к россиянину. Хачанов трижды выходил подавать на матч, но за эти три попытки лишь раз добрался до матч-пойнта, не имев на нем никаких шансов.

Уверенно отыгрываясь на подачах соперника, Корда потом превращался в легкую добычу для Хачанова, и наоборот. Проблема была в том, что россиянин в своих геймах осторожничал, пытаясь удержать перевес, а американец никак не мог нормально подать и наладить после этого атаки через форхенд.

Со счета 7:7 оппоненты наконец обменялись не брейками, а выигранными собственными подачами. Ну а затем Хачанов сначала развалил чужой гейм, после чего наконец на своем выдал агрессивный атакующий теннис и забрал его под ноль вместе с матчем — 10:8!

Падение Рублева

А вот посеяный под пятым номером Андрей Рублев, который выиграл у Мартона Фучовича все три предыдущих поединка в нынешнем сезоне, на этот раз не смог справиться с венгром и оправдать свой статус фаворита.

Поначалу ничего не предвещало такого поворота. Да, первую партию россиянин уступил, раскачиваясь (3:6), но затем во вполне рабочем режиме взял два сета подряд — 6:4, 6:4.

В ситуации, когда Андрей вел по партиям 2-1, он за всю карьеру проиграл только один матч, и то четыре года назад.

Тут же случилось что-то невероятное. Фучович преобразился настольков — в первую очередь на приеме и в стратегии. Кроме того, венгр начал просто летать по корту, уничтожая все попытки Рублева перевернуть игру.

В четвертом сете он вообще навесил россиянину «баранку» (6:0), а в пятом быстро повел с брейком, и хотя Рублев его вернул, счет россиянину сравнять так и не удалось, поскольку Мартон взял его подачу во второй раз и уже довел дело до победы.

Досада Медведева

Даниил Медведев с поляком Хубертом Хуркачем, стоящим сейчас в рейтинге АТР 16-м, не играл никогда. При этом оппонент имеет схожие антропометрические данные и даже день рождения у них в один день, просто россиянин на год старше.

Тем не менее никаких серьезных видимых проблем вторая ракетка мира не испытывал. Матч выходил каким-то будничным. Превосходство Медведева ощущалось отчетливо.

В первом сете он сделал два брейка — 6:2. Возможно, поэтому во второй партии он действовал как-то не хищно, что ли. Хуркач ничего не мог сделать на чужих подачах, но держал свои, дожил до тай-брейка, а там при счете 2-2 совершил рывок на пять очков — 7:6 (7-2).

В третьем сете Медведев еще прибавил и взял его в том же ключе, что и первый, только для победы хватило и одного брейка — 6:3.

Четвертая партия напоминала вторую: оппоненты забирали свои геймы, Медведев события не форсировал и даже первый раз в матче позволил поляку добраться до брейк-пойнта, пусть и отыграл его.

Ну а когда россиянин должен был выйти на подачу при счете 3:4 в пользу соперника, над Лондоном пошел сильный дождь. Корт №2, где проходил поединок, крышей не оборудован, а потому доиграть соперникам в этот день не удалось.

Что дальше

Если бы Рублев одержал победу, то в четвертьфинале он встретился бы с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Теперь это удовольствие предстоит впервые добравшемуся до этой стадии «шлема» Фучовичу.

Медведев и Хуркач доиграют свой матч на Центральном корте 6 июня. Это будет первый запуск, и поединок начнется в 13.30 по московскому времени. Если будет дождь, то под крышей.

Ну а дальше тот, кто пройдет в четвертьфинал, сразится с суперветераном и маэстро тенниса Роджером Федерером.

Что до Хачанова, то в четвертьфинале ему предстоит битва с набравшим феноменальную форму Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду, но работающим под руководством бывшего российского теннисиста Михаила Южного.