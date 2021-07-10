Отомстить за позорный нокаут: Макгрегор бьется с Порье на UFC 264. LIVE

Развеселый Туйваса выходит под песню Spice Girls «Wannabe», подпевает и подтанцовывает. Даже не верится, что сейчас будет рубилово в тяжелом весе.
Грег Харди — бывший профессиональный игрок в американский футбол, который выступал на самом высоком уровне в НФЛ и попадал в матч всех звезд. Теперь он успешно переквалифицировался в бойца ММА — и вот уже оказался в основном карде UFC 264!
Следующий бой: Тай Туйваса — Грег Харди (тяжелый вес). Будет жарко! До поединка Макгрегора и Порье осталось всего две встречи.
Куницкая не дотерпела 30 секунд до конца первого раунда. Поздравляем Алдану с заслуженной победой! После объявления своего триумфа мексиканка сложила руки в мольбу, попросив прощения у Куницкой. Также на интервью девушка извинилась за провальное взвешивание и сказала, что такого с ней раньше никогда не случалось.
Мексиканка уселась сверху на Куницкую, вышла на удобную позицию и начала беспрепятственно избивать россиянку в голову! Все лицо у Яны в крови! Рефери остановил поединок — это победа техническим нокаутом для мексиканки.
Алдана уронила Куницкую и накидывается сверху добивать! Россиянка пытается отогнать соперницу ногами, а та поджидает момента, чтобы закончить поединок досрочно.
Нос крови у Куницкой! Главное, чтобы не перелом. Возможно, из-за этой травмы россиянка начинает действовать несколько сумбурно, идет вперед, но не всегда наносит удары до соперницы.
Яна резко зарядила с разворота и зажала соперницу в клинче! Но Алдана быстро перехватила инициативу в клинче. Соперницы обменялись ударами коленом и разошлись.
Бой начался! Куницкая сразу зарядила лоу-киком в корпус — решила начать бой с больших скоростей. Алдана ответила джебом.
Куницкая яростно вскричала, когда ее имя объявили на арене. Алдана радостно смеется и отбивает кулачки окружающим. Все отлично!
В случае победы каждая из девушек может сделать большой шаг к титульному поединку.
33-летняя Алдана выходит на арену под мексиканскую музыку с душевными гитарными аккордами, весело распевая на испанском. Вот это настрой! Куницкая была явно более напряженной.
Тьяго Сантос (экс-претендент на чемпионский пояс в тяжелом весе UFC) нежно обнимает Куницкую перед поединком. Очень красивая пара бойцов.
В следующем бою встретятся россиянка Яна Куницкая и мексиканка Ирен Алдана!
Конор в здании! Толпа ревет, увидев его на экране.
Порье заходит в здание арены.
До поединка Макгрегора и Порье остались всего три боя.
Толпа немного освистывает О'Мэлли — при таком избиении зрители явно ожидали более яркого нокаута (не технического). Однако финальная речь Шона подкупает публику: он назвал Моутинью «лучшим засранцем», похвалил за то, что тот согласился принять бой на коротком уведомлении, а затем бросил вызов российскому бойцу Петру Яну и всем остальным топам легчайшего веса.
Бой остановлен! О'Мэлли резко прибавил в скорости, нанес серию ударов по голове Моутинью, и рефери не смог дальше на это смотреть — остановил поединок за 30 секунд до конца. Моутинью возмущается, хотя он весь окровавлен, а на О'Мэлли ни кровинки. Удивительно, конечно.
О'Мэлли нанес уже 230 значимых ударов, Моутинью зашатался, толпа ревет, но Крис не сдается, улыбается и показывает еще какие-то жесты сопернику! Невероятно!
О'Мэлли попал мощным хай-киком в голову Моутинью! Но тот продолжает стоять на ногах. Из чего сделана голова Криса?!
Третий раунд начался! Характер боя не меняется: Моутинью упрямо идет вперед, О'Мэлли заряжает ему по голове. Он нанес уже 175 значимых ударов, и большинство — в голову Крису.
Моутинью впервые достал мощным ударом своего соперника и тут же попытался добавить удар коленом с прыжка! Однако О'Мэлли отбился, ответил джебом справа — и на этом второй раунд завершился.
О'Мэлли немного сбавил обороты во втором раунде, не стал сразу пытаться отправить соперника нокаут, хотя имеет для этого все шансы. Боится пропустить лаки-панч — и все правильно делает.
Удивляет лишь, как Моутинью может терпеть такое количество ударов. О'Мэлли наколотил уже почти 150 значимых ударов — идет на рекорд. Урон по здоровью Криса уже нанесен колоссальный, но он каким-то чудом держится и продолжает идти вперед.
О'Мэлли беспрепятственно попадает в голову соперника с обеих рук и легко уворачивается от почти всех ударов Моутинью, который молотит воздух.
Второй раунд пошел. Моутинью продолжает идти, словно зомби, несмотря на множество пропущенных ударов. У него уже видна кровь на носе, который выглядит так, словно переломился посередине.
Моутинью упал! О'Мэлли мощно пробил ему в голову, повалил на настил, накинулся сверху и схватил за шею, пытаясь закончить поединок досрочно, но раздалась спасительная для Криса сирена. До второго раунда он каким-то чудом дожил.
Моутинью, кажется, основательно поплыл. Он резко перестал активно передвигаться по октагону и пропускает почти все удары через руки. Статистика по значимым ударам — 60 на 13 в пользу О'Мэлли.
О'Мэлли опасно зарядил лоу-киком по ноге Моутинью (соперник чуть не упал!), а затем и по голове! Следом Крис пропускает еще несколько ударов в голову подряд! Как еще он держится, уму непостижимо.
Бой стартовал! Моутинью резко рванул вперед, но О' Мэлли встретил его аккуратными джемами и удержал на безопасной дистанции.
Итак, сейчас начнется первый бой основного карда Шон О'Мэлли (экстравагантный боец с фиолетовыми волосами) — Крис Моутинью (экстравагантный боец с зелеными волосами). Ждем рубилова в легчайшем весе!
Помимо боя Макгрегора и Порье, мы будем с особенным интересом следить за поединком россиянки Яны Куницкой против мексиканки Ирен Алданы.
Куницкая раньше выступала в полулегком весе и даже была претенденткой на титул, но проиграла Кристиане Жустину техническим нокаутом.
Теперь россиянка перешла в легчайший вес и попробует покорить вершину здесь. К слову, ее нынешней сопернице это дается сложнее — Алдана не уложилась в вес, и потому 30% от ее гонорара теперь достанется Куницкой.
Полностью основной кард UFC 264 выглядит следующим образом:
— Шон О'Мэлли — Крис Моутинью (легчайший вес);
— Ирен Алдана — Яна Куницкая (легчайший вес);
— Тай Туйваса — Грег Харди (тяжелый вес);
— Гилберт Бернс — Стивен Томпсон (полусредний вес);
— Дастин Порье — Конор Макгрегор (легкий вес).
Дастин Порье занимает первую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В случае победы над Макгрегором, который находится лишь на пятой строчке из-за слабой активности и предыдущего поражения от Порье, американец может еще больше укрепить свои позиции в организации и выйти на новый уровень с точки зрения медийности. Особенно если ему снова удастся отправить Печально Известного в нокаут.
Это позволит Порье претендовать на титульный поединок с Чарльзом Оливейрой.
Если же победу одержит Конор, то практически нет сомнений, что UFC воспользуется этим шансом организовать для него поединок за чемпионский пояс против Оливейры и собрать еще более серьезную аудиторию у экранов, а значит, и огромные доходы.
Макгрегор устроил настоящее шоу на пресс-конференции и битве взглядов с Порье — ударил соперника ногой, заявил, что тот якобы совсем отощал после весогонки и уже похож на «мертвое тело», и пообещал «убить» Дастина в октагоне. Подробнее обо всем, что творил Макгрегор накануне UFC 264, можно почитать в материале «Газеты.Ru». Спойлер: досталось даже Хабибу.
Доброе утро всем любителям ММА! Сегодня в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 264, в главном поединке которого сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Это будет уже третий поединок между бойцами. В 2014 году Макгрегор нокаутировал Порье, нанеся ему первое подобное поражение: ранее Бриллиант проигрывал только сабмишенами (удушением) либо единогласным решением судей.
В январе 2021 года Порье отомстил Макгрегору за тот проигрыш, нокаутировав его во втором раунде главного поединка UFC 257.
Теперь соперники завершат свою эпичную трилогию длиною в семь лет.