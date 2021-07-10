Отомстить за позорный нокаут: Макгрегор бьется с Порье на UFC 264. LIVE

Помимо боя Макгрегора и Порье, мы будем с особенным интересом следить за поединком россиянки Яны Куницкой против мексиканки Ирен Алданы.

Куницкая раньше выступала в полулегком весе и даже была претенденткой на титул, но проиграла Кристиане Жустину техническим нокаутом.

Теперь россиянка перешла в легчайший вес и попробует покорить вершину здесь. К слову, ее нынешней сопернице это дается сложнее — Алдана не уложилась в вес, и потому 30% от ее гонорара теперь достанется Куницкой.