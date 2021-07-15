Как РУСАДА дисквалифицировало легенду русского хоккея после окончания карьеры

Легенда российского хоккея Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года и был вынужден разорвать контракт с подмосковным «Витязем», где планировал работать тренером. Спортсмен завершил карьеру, но не уведомил об этом РУСАДА и пропустил критическое число допинг-тестов, за что и был наказан. Экс-главный специалист РУСАДА по сбору допинг-проб Максим Веревкин объяснил «Газете.Ru», почему такое наказание вполне правомерно, и оценил шансы Маркова оспорить дисквалификацию в CAS в Лозанне, а спортивный юрист Илья Чичеров предположил, что дело можно попытаться решить в российском суде.

Прославленный российский хоккеист Андрей Марков — легенда клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», за который он выступал 17 лет, обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» и чемпион мира в составе сборной России, — был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Однако причина вовсе не в употреблении допинга: все пробы Маркова на протяжении его 25-летней карьеры были отрицательными.

Проблема в том, что Марков не разобрался в том, как юридически правильно завершать карьеру и не прислал в РУСАДА официальное уведомление о своем уходе из спорта.

Да, в 2020 году он покинул ярославский «Локомотив» и объявил в СМИ о завершении карьеры, однако с юридической точки зрения это были просто слова, не имеющие никакой силы. В теории Марков мог внезапно передумать и возобновить карьеру в каком-нибудь клубе.

По этой причине допинг-офицеры продолжали приезжать по адресу, который хоккеист указал в общей базе данных всех спортсменов (АДАМС), чтобы взять допинг-тест, однако пять раз не застали Маркова.

Согласно правилам, для дисквалификации достаточно и трех случаев. В итоге все это привело к отстранению на полтора года. Марков оказался возмущен этим решением, он подчеркнул, что об его уходе из спорта было объявлено в СМИ на всю страну и что его никто не предупреждал о необходимости отправлять письменное заявление в РУСАДА.

«Газета.Ru» обратилась за комментарием к бывшему главному специалисту РУСАДА по сбору допинг-проб и экс-начальнику отдела антидопингового обеспечения Универсиады в Красноярске — 2019 Максиму Веревкину.

Специалист подтвердил, что дисквалификация Маркова абсолютно правомерна.

«Спортсмен обязан проинформировать антидопинговую организацию, в пуле тестирования которой он состоит, о завершении карьеры в письменной форме и получить подтверждение о получении такого заявления. В противном случае он остается по бумагам действующим спортсменом. Правила распространяются на всех. Санкции на Маркова наложены в соответствии с положениями кодекса и международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA)», — отметил Веревкин.

При этом специалист не исключил, что хоккеисту удастся оспорить дисквалификацию, несмотря на отсутствие письменного заявления о завершении карьеры.

«Шансы оспорить, конечно, есть. Любую апелляцию необходимо подавать в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне. Но, учитывая все обстоятельства, рассчитывать на снисхождение не стоит. К тому же это долгий и весьма недешевый процесс. Хотя я понимаю, что Марков себе это позволить может, — отметил Веревкин.

— Я не знаком с обстоятельствами пропуска им попыток тестирования, но понимаю, что эти обстоятельства могут повлиять на итоговое решение о снятии санкций. В общем, надо понимать, почему Марков пропустил эти тесты и могут ли его аргументы быть учтены».

Спортивный юрист Илья Чичеров также подтвердил «Газете.Ru», что все основания для дисквалификации Маркова имеются.

«Это решение было вынесено РУСАДА, поскольку Федерация хоккея России (ФХР) передала этому агентству часть полномочий по вынесению решений по антидопинговым спорам.

И действительно: формально есть основания для того, чтобы спортсмена — теперь уже тренера — дисквалифицировали. Потому что, несмотря на завершение карьеры, он должен был уведомить об этом РУСАДА через систему АДАМС, чтобы к нему больше не приходили инспекции допинг-контроля и не было визитов офицеров.

Марков набрал слишком много нарушений и после этого получил дисквалификацию, согласно которой в этот срок не может заниматься и тренерским ремеслом», — рассказал юрист.

Также Чичеров сообщил, что, помимо CAS в Лозанне, хоккеист может обратиться с апелляцией в российский суд.

«Обжалование возможно в Национальном центре спортивного арбитража — это российский спортивный суд, не очень давно созданный. Но не могу сказать, насколько хороши перспективы, потому что решение уже есть.

Обычное наказание — два года. Но в его положение вошли и дали всего полтора года. Не знаю, какие еще возможны варианты. Иногда бывает, что юристы могут что-то интересное придумать. Но стандарт по такому нарушению — два года. И в срок наказания он не сможет заниматься никакой деятельностью, связанной с хоккеем», — подытожил юрист.

Сам Марков заявил в интервью «Матч ТВ», что будет бороться за скорейшее снятие дисквалификации.

«Ждать полтора года? Ну что вы, зачем? Они (РУСАДА. — «Газета.Ru») мне дали время, чтобы побороться с ними. Я отыграл в хоккей столько лет, а меня дисквалифицировали за то, что я завершил карьеру и не написал письмо. В моих глазах это бред. Нет-нет, мы еще поборемся», — заявил спортсмен.

Как оказалось, хоккеист не был в курсе, что такое система АДАМС. В интервью «Матч ТВ» он предположил, что эта система появилась в России на фоне допинговых скандалов и из-за некой «политической подоплеки». Также спортсмен считал, что ее список меняется раз в три месяца, в то время как все атлеты числятся в системе до самого конца своей карьеры.

Марков признал, что недостаточно разобрался в ситуации, но подчеркнул, что в этом есть и вина РУСАДА.

«Как это бывает в командах КХЛ: доктор дает тебе бумажку, спортсмены ее особо не читают и подписывают. Мое мнение — если РУСАДА ввело такой контроль, то нужно собирать спортсменов, проводить инструктаж. Так очень много нюансов, не так просто в них разобраться. Ты в этой теме просто плаваешь», — отметил хоккеист.

Также спортсмен пожаловался, что оспаривал пропуск каждого допинг-теста, но его аргументы не принимались.

«Когда мне ставили флажки (за пропуск теста. — «Газета.Ru»), я мог подать апелляцию на каждый из них. Я каждый раз писал опровержение, но ни одно из них не приняли к сведению. Я всегда оказывался виноват. Приводил аргументы на слушании. Но их тоже особо не воспринимали», — рассказал Марков.

Пресс-служба РУСАДА в свою очередь подтвердила, что хоккеист в общей сложности пять раз пропустил допинг-тесты, а официальное заявление о завершении карьеры отправил только тогда, когда ему поставили четвертый флажок.

«За весь период нахождения в регистрируемом пуле тестирования (с 24 сентября 2018 года по 7 августа 2020 года) фиксируется неоднократное (пять раз) нарушение правил доступности для тестирования со стороны спортсмена. Стандартная санкция за нарушение правил доступности составляет два года дисквалификации, тем не менее юрисдикционный орган встал на сторону спортсмена и сократил срок дисквалификации, который составил 18 месяцев», — приводит ТАСС заявление агентства.

Интересно, что в этой ситуации Маркова поддержала известная журналистка и блогер Ксения Собчак.

«Уже какая-то классическая ситуация: легендарный отечественный хоккеист вынужден отстаивать право на тренерскую деятельность в своей же родной стране (!!!) в арбитражном комитете Лозанны из-за… бюрократической волокиты. Вы вообще можете себе представить такую ситуацию за океаном или хотя бы в Финляндии? Потому канадские студенты нашу сборную и побеждают!!!» — написала Собчак в своем Telegram-канале.