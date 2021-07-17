«Дискриминация и пиар»: что не так с идеей Аршавина о развитии РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин предложил объединить Российскую премьер-лигу (РПЛ) с чемпионатами Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. В интервью «Газете.Ru» бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал разговоры об этом бессмысленными, экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили счел слова Аршавина пиаром, а легендарный форвард белорусского БАТЭ Виталий Родионов заметил, что реализации подобной концепции мешает очень много нюансов.

С чего все началось

Андрей Аршавин поделился своим видением того, как можно повысить привлекательность РПЛ. Он считает, что вариантов здесь немного.

«Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ. По сколько команд берем? По две. А из России оставляем 12.

Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ», — сказал экс-футболист в интервью изданию «Чемпионат».

«Все быстро разрушится»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев убежден в бессмысленности подобной затеи. Даже если она и будет реализована, продержится такой турнир совсем недолго.

«На сегодняшний день объединение любых чемпионатов в рамках бывшего Советского Союза нереально, поэтому нет смысла об этом говорить. И политика тут ни при чем. Даже если политически примут такое решение, все равно это нереально сделать.

Это будет временно — год, два, три. А потом все это разрушится. И обсуждать это смысла нет», — категорично заявил Кобелев.

«Не должны страдать национальные чемпионаты»

Прославленный советский футболист, бывший вратарь «Спартака», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили, уверен, что формат, который предлагает Аршавин, не выдерживает критики. К тому же, обратил внимание специалист, это не будет способствовать повышению уровня конкуренции.

«В таком формате переговоры с этими странами зайдут в тупик. У них свои чемпионаты. И если они по две команды будут делегировать, что делать остальным? У них и так чемпионаты не очень восторженные. Не скажу, что там много первоклассных команд и развитие национального футбола находится на высоком уровне. После развала СССР у бывших союзных республик было не очень много классных команд.

Возникает много вопросов. Когда Валерий Газзаев предлагал объединить наш чемпионат с украинским, тоже были разговоры, потому что там тогда было больше хороших команд, чем у нас. То, что предлагает Аршавин, я понимаю: он, как профессионал, хочет, чтобы в объединенном чемпионате были достойные друг друга команды. Но нужно, чтобы не страдали национальные чемпионаты», — считает Анзор Кавазашвили.

Знаменитый голкипер убежден, что если обсуждать подобную идею, то нельзя ограничивать представительство других государств в чемпионате лишь двумя командами. Кроме того, лишь небольшое число российских клубов может реально соревноваться в подобном турнире.

«Если от России будет 12 команд, а из других стран — по две, это же ущемление, самая настоящая дискриминация! Кроме того, по какому принципу у нас будут отбираться эти 12 команд? Аршавин мог предложить, чтобы они определялись по занятым местам с первого по 12-е. Но тогда давайте рассуждать по-другому. Посмотрите, какие у нас сегодня ведущие клубы выступают? «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». И мы уже подошли к черте, после которой начинаются сомнения насчет участия остальных команд. Как набрать 12, когда я перечислил только шесть? Вопросов очень много», — констатировал Кавазашвили.

«Твою же мать, почему молчит РФС?»

Также эксперт эмоционально отозвался на тот факт, что подобную идею озвучил Аршавин. Как полагает Анзор Кавазашвили, все инициативы по улучшению ситуации в нашем футболе должны исходить от Российского футбольного союза (РФС). Кавазашвили, не раз критиковавший РФС, и в этом случае не увидел повода высказаться об организации в позитивном ключе.

«Конечно, было бы очень здорово, чтобы не Аршавин выступал, или Кавазашвили, Петров, Иванов. Твою же мать, неужели не может могучий Российский футбольный союз призвать профессионалов и специалистов в течение двух месяцев предложить свой вариант усиления чемпионата России с целью повышения качества подготовки футболистов или за счет объединения с другими странами?

Надо же что-то предпринять, а то мы сидим в скорлупе, «горим», на международных турнирах, народ в шоке. А потом проходит несколько месяцев, и все забывается, наступаем на те же грабли. Надо менять систему управления и подготовки футболистов для комплектования наших сборных команд.

Аршавин молодец, что высказался. Но это обычный необоснованный пиар. Пусть соберутся ветераны — пожилого возраста и молодые, которые уже не выступают, но хотят внести свой вклад в развитие российского футбола. Поговорят между собой. Из-за пандемии всех рассадили по норам, все боятся встретиться — ну давайте соберемся в масках и с перчатками, и все обсудим», — заключил Кавазашвили.

Что думают в Белоруссии

«Газета.Ru» попыталась выяснить отношение к идее Аршавина в футбольных представительствах стран, которые упомянул знаменитый игрок, однако на запросы в футбольные федерации Белоруссии, Казахстана и Азербайджана ответа не было получено. Также в телефонном разговоре отказался от комментариев президент Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов. Своим мнением поделился легендарный нападающий борисовского БАТЭ и сборной Белоруссии Виталий Родионов.

«Это вопрос очень сложный хотя бы в силу того, как будут распределяться места в еврокубках. И здесь будет очень много нестыковок, поэтому говорить об этом проекте можно в контексте разве только единого государства. Никаких других выходов я, по крайней мере, не вижу. И сам по себе предмет разговора автоматически отпадает, потому что будут нарушаться интересы стран в еврокубках.

Сколько команд выдергивать из чемпионатов, это, в конечном счете, все равно вопрос первого года. В дальнейшем уже будет свободная конкуренция определять, сколько команд будет участвовать в объединенной лиге. И я думаю, что на сегодняшний день чемпионат России ушел очень далеко от названных стран, в том числе и Белоруссии. Да, возможно, какие-то единичные команды и смогут как-то конкурировать, если можно назвать конкуренцией борьбу за место в середине турнирной таблицы. То есть, они вряд ли составят конкуренцию чемпиону России или ведущим клубам. Надо учитывать еще и размеры бюджетов», — подчеркнул Родионов.

«Лидеры чемпионата Белоруссии играют на уровне середняков РПЛ»

С точки зрения знаменитого белорусского футболиста, о конкуренции на серьезном уровне не может идти речи. Возможно, такой турнир будет интересен для самих игроков, а руководителей клубов может привлечь перспектива заработать в еврокубках, но РПЛ его вряд ли одобрит.

«Мне кажется, этот вопрос будет просто неинтересен для Российской премьер-лиги, если рассматривать ситуацию как повышение конкуренции. Для клубов и самих спортсменов, наверное, будет интересно участвовать в таком соревновании. Для руководителей возможность заработать в еврокубках, вероятно, тоже будет иметь значение», — заметил Родионов.

Известный российский специалист Сергей Ташуев в бытность главным тренером белорусского «Шахтера» из Солигорска сравнивал середняков белорусской Высшей лиги с командами РПЛ, занимающими аналогичное положение в турнирной таблице российского первенства. Ташуев заявлял, что они выступают примерно на одном уровне. Родионов, однако, констатировал, что в данный момент даже лидеров белорусского чемпионата едва ли можно сравнить с командами из первой восьмерки РПЛ.

«Я не соглашусь с Сергеем Абуезидовичем. Мне кажется, что даже лидеры чемпионата Белоруссии, к сожалению, выступают на уровне середины и нижней части турнирной таблицы РПЛ — просто в силу очень большой разницы в бюджете и, соответственно, в приглашении мастеров определенного уровня. На сегодняшний день наши клубы уступают», — заключил Виталий Родионов.

Что предлагали раньше

Идея Андрея Аршавина не нова. Анзор Кавазашвили в своем комментарии припомнил инициативу Валерия Газзаева об объединении чемпионатов России и Украины — действительно, знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА-2005 и четырехкратный чемпион России во главе «Алании» и ЦСКА в декабре 2012 года был назначен генеральным директором оргкомитета Объединенной футбольной лиги.

Газзаев активно лоббировал этот проект, созданный, к слову, по инициативе ведущих российских клубов. Проект предполагал создание турнира из 18 команд — по девять от каждой страны, а также совместного первого дивизиона. Бюджет должен был составить от €1 млрд в год, при этом каждый клуб-участник лиги должен был направлять 10% своих доходов на финансирование детско-юношеских школ. Была проведена презентация турнира и представлена система переходов между дивизионами.

Более того, летом 2013 года в Киеве, Донецке и Москве прошел объединенный мини-турнир с участием четырех ведущих клубов двух стран — «Зенита», ЦСКА, киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Выиграли то соревнование киевляне. Проект был дискуссионным и активно обсуждался в футбольных кругах России и Украины, находя в них как поддержку, так и неприятие. Но события на Украине 2014 года и последовавший разлад во взаимоотношениях двух стран поставил крест на этой идее. В октябре 2015 года пресс-атташе Объединенной лиги Андрей Малосолов объявил о закрытии проекта.