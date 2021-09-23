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Спорт

Не выдержала темпа: Трусова снялась с этапа Кубка России

Туктамышева стала главной фавориткой турнира в Сызрани

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Сергей Бобылев/ТАСС
Выигравшая короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани Александра Трусова снялась с произвольного выступления. Ученица Этери Тутберидзе не была включена в стартовый протокол второго соревновательного дня, опубликованный на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Теперь для ее главной конкурентки Елизаветы Туктамышевой фактически не осталось препятствий к завоеванию титула.

Фигуристка, владеющая четверными прыжками, снялась с произвольной программы по медицинским показаниями. После короткой программы Трусова, которая не так давно вернулась в «Хрустальный» из академии Евгения Плющенко, лидировала, опережая идущую второй Елизавету Туктамышеву почти на четыре балла.

Вероятно, значительную роль в отказе Трусовой сыграл ее насыщенный турнирный график. За последние десять дней фигуристка совершила два перелета через Атлантический океан. 12 сентября во время Открытых прокатов в Челябинске ученица Тутберидзе блестяще откатала произвольную программу, где чисто исполнила пять четверных прыжков. Оттуда 15 сентября она вылетела в американский Норвуд (разница во времени с Челябинском – девять часов), где выиграла U.S. International Classic.

Однако на турнире в Соединенных Штатах Трусовой в произвольном прокате удалось далеко не все – из пяти четверных она сорвала три, не дотянув до уровня своего челябинского выступления.

Об участии Трусовой в этапе Кубка России в Сызрани стало известно за два дня до старта. Между Норвудом и Сызранью разница в восемь часов, и еще один долгий перелет вполне мог отразиться на состоянии спортсменки.

Трусова во время своего короткого проката в Сызрани упала с тройного акселя, с которым она испытывает трудности уже несколько сезонов. Этот прыжок – самый дорогой элемент, который можно исполнить в короткой программе у женщин согласно правилам, и очень часто именно он подводит 17-летнюю ученицу Тутберидзе.

На всех стартах в сентябре (а их у Трусовой было уже три) фигуристка короткую программу начинала с ошибки на этом элементе.

Однако в остальном программа Трусовой удалась: на тройном флипе судьи заметили у нее небольшую ошибку, но каскад «тройной лутц + тройной тулуп» вышел отличным, причем элемент был исполнен во второй половине программы, за что фигуристка получила дополнительные 10 процентов к его базовой «стоимости». Дорожку шагов судьи оценили на максимальный четвертый уровень.

О сорванном тройном акселе фигуристки высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отметившая, что пока это является недостатком программы.

«Трусова делает программу с тройным акселем и пока срывает этот прыжок на соревнованиях. Как только аксель получится стабилизировать, все встанет на свои места», — заявила Тарасова RT.

Вместо выступления в Сызрани 24 сентября – в день, когда фигуристки должны показывать произвольные прокаты – Трусова станет гостем на 50-летнем юбилее «Самбо-70», который пройдет в Государственном кремлевском дворце. Об этом рассказал глава школы Ренат Лайшев, подчеркнувший в комментарии «Чемпионат.com», что спортсменка не будет выступать. Ведущими шоу станут именитые фигуристки – двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Единственной реальной конкуренткой Трусовой на этом этапе в Сызрани стала ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Несмотря на свой серьезный по меркам фигурного катания возраст (24 года), она продолжает навязывать упорную борьбу более юным фигуристкам, которые владеют четверными прыжками. Так, на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году Туктамышева заняла второе место, уступив только Анне Щербаковой. Трусова на том мировом первенстве стала третьей.

На этапе в Сызрани Туктамышева чисто исполнила тройной аксель – ее коронный элемент, однако по ходу программы у Императрицы случались осечки — на каскаде получился лишь тройной лутц + двойной тулуп (вместо 3+3), а вместо тройного флипа фигуристка исполнила прыжок в два оборота. Эти помарки лишили ее важных баллов.

Однако после снятия Трусовой с произвольной программы Елизавета остается фактически единственной претенденткой на победу, которая может заметно помочь ей при отборе на Олимпийские игры.

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