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Спорт

«Реванш все равно неизбежен»: чемпион UFC вновь бежит от боя с Яном

Чемпион UFC Стерлинг снялся с реванша против Яна на UFC 267

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Алджамейн Стерлинг после боя с Петром Яном на UFC 259

Алджамейн Стерлинг после боя с Петром Яном на UFC 259

Jeff Bottari/Zuffa LLC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг снялся с поединка против россиянина Петра Яна, который должен был пройти 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Бывший обладатель титула уже полтора года не может взять реванш у американца. «Газета.Ru» — о новом срыве титульного боя.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян вновь остался без реванша против действующего обладателя титула в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.

Как сообщает MMAFighting, американец отказался от второго поединка против россиянина из-за травмы шеи, которая была получена бойцом смешанного стиля (MMA) во время учебы в колледже.

Информацию подтвердил журналист Ариэль Хельвани. По его данным, 30 октября Ян может провести бой за временный чемпионский пояс UFC на 267-м номерном турнире в Абу-Даби против американца Кори Сэндхагена.

По информации источника ТАСС, россиянину действительно предложили поединок с представителем США, однако неизвестно, какой ответ дал экс-чемпион UFC. Отмечается, что бывший обладатель титула Ти Джей Диллашоу травмирован, а Роб Фонт отказался принимать бой на коротком уведомлении.

Сам Петр прокомментировал снятие Стерлинга весьма коротко.

«Я же вам говорил», — написал Ян в Twitter.

Также он перепостил сообщение, опубликованное в начале сентября.

«Эта сучка снимется с боя», — написал тогда россиянин.

В команде Яна также не удивлены отказом Стерлинга от поединка. Менеджер представителя России Саят Абдрахманов заявил, что американец всячески показывал, что не хочет выходить в октагон с бывшим соперником.

«Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашел причину, чтобы сняться с боя. Петр все равно выступит в эту дату и будет биться за временный титул, поэтому в будущем реванш со Стерлингом все равно неизбежен. На данный момент мы дали предварительное согласие на нового соперника, поэтому ждем официальных бумаг», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Представитель российского бойца отметил, что следующий бой Яна состоится, как и планировалось, 30 октября.

«Когда вернется Стерлинг — неизвестно, ждать, когда у него все перестанет болеть, уже нет смысла», — сказал Абдрахманов.

Ян ждет возможности сразиться со Стерлингом с марта 2020 года. Тогда россиянин проводил свою первую защиту чемпионского титула UFC, завоеванного в поединке против бразильца Жозе Альдо.

Представитель России в течение трех раундов с американцем уверенно шел к победе, однако в четвертой пятиминутке No Mercy применил запрещенный прием, ударив Стерлинга коленом в голову, когда у того было три точки опоры. В итоге Ян был дисквалифицирован, а представителя США объявили новым чемпионом промоушена.

Сам Стерлинг сначала делал вид, что не так хотел стать обладателем пояса, поэтому, как и Ян, он заявлял о намерении провести реванш как можно скорее. Ожидалось, что второй бой пройдет через пару месяцев, однако вскоре американец начал менять свое мнение как о реванше, так и о действиях противника.

Чемпион UFC начал требовать от организации длительной дисквалификации для Яна. Также он обвинил россиянина в том, что запрещенный удар нанес ему непоправимый вред здоровью. В ответ Ян заявлял, что американец симулировал.

«Он с каждой секундой умирал все сильнее, когда услышал, что рефери хочет меня дисквалифицировать. Пару дней назад он плакал, а теперь опять хочет фанатов подтянуть. Под дурачка косит. По бою будем отталкиваться от переговоров. Сейчас фокус на этой мартышке. Другие варианты не рассматриваем. Лучше проиграть так, как это получилось у меня, чем победить так, как сделал это Стерлинг», — заявил Ян в марте 2020 года.

В это же время американец позировал с поясом, выкладывал фотографии с ним в соцсети и пытался вызвать раздражение у россиянина. Своими действиями новый чемпион UFC провоцировал на критику не только фанатов MMA, но и бойцов.

Тогда же Стерлинг и вспомнил о своих давних проблемах со здоровьем.

«Доктор сказал мне подождать от четырех с половиной до шести месяцев перед началом по-настоящему усердных тренировок. Уже через неделю после боя с Яном мне предложили провести реванш 15 мая, но я отказался», — сказал американец.

Спортсмен перенес операцию в апреле 2021 года. Спустя полтора года после первого поединка сторонам наконец-то удалось подписать контакт на второй бой, который должен был стать главным событием турнира в Абу-Даби, однако теперь вопрос чемпионского поединка вновь остро встал перед промоушеном. Также решение представителя США вновь поднимет волну обсуждений того, достоин ли он пояса.

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