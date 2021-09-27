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Спорт

«В отличие от тебя, у меня нет мужчины, оплачивающего мои счета»

Дос Аньос снялся с боя против Махачева в рамках UFC 267

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Jeff Chiu/AP/Reuters
Матч российского бойца Ислама Махачева против бразильца Рафаэля дос Аньоса, который должен был стать одним из главных событий октябрьского турнира UFC, не состоится. Южноамериканец не успеет восстановиться к назначенному сроку, из-за чего промоушен в срочном порядке ищет ему замену. В качестве потенциальных противников Махачева могут выступить звезды смешанных единоборств — Тони Фергюсон и Дэн Хукер.

Вслед за российским бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном, который лишился права бороться за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе из-за снятия своего соперника Алджэмейна Стерлинга, без оппонента на бой остался и другой представитель России — легковес Ислам Махачев.

Его соперник Рафаэль дос Аньос принял решение отказаться от выступления на турнире UFC 267 из-за травмы колена.

Махачев быстро отреагировал на добровольный отказ бразильца, опубликовав язвительный твит в сторону оппонента.

«Я не верю, что ты травмирован», — написал россиянин, прикрепив оскорбительный хештег.

Аньос не остался в долгу.

«Ты правда думаешь, что я симулирую операцию? Я прохожу процедуру реабилитации после очередной страшной травмы.

В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета», — написал бразилец, намекнув на известного друга Махачева, экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

Две недели назад Рафаэль дос Аньос перенес операцию на коленном суставе. Тогда СМИ сообщали, что процесс восстановления идет в соответствии с установленными сроками, и что бразилец успеет залечить колено к бою против Махачева. Теперь же дагестанцу предстоит сразиться в Абу-Даби с другим соперником.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021, он выиграл удушающим приемом у представителя США Дрю Добера.

Боец UFC Алексей Олейник считает, что бразильцу стоило предоставить в UFC какие-либо медицинские документы, подтверждающие его травму, чтобы избежать лишних спекуляций.

«Травмирован соперник или нет — не знает никто, кроме самого дос Аньоса.

Вообще то, что бой сорвался — это всегда не очень хорошая вещь, потому что спортсмен готовился, потратил огромное количество сил, времени, средств, много всего остального. То есть ты проделал огромную тяжелую работу.

Как правило, наша организация старается найти примерно равноценного соперника. Но достаточно тяжело найти соперника, который тоже готовился», — приводит слова Олейника РЕН ТВ.

Также спортсмен порассуждал на тему возможного появления чемпиона UFC из России. По его мнению, на титул сильнейшего бойца планеты в своих весовых категориях претендуют Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, Петр Ян и Магомед Анкалаев.

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Махачева, уже анонсировал имена двух возможных оппонентов своего клиента.

По его мнению, наиболее вероятными сейчас выглядят варианты с Тони Фергюсоном и Дэном Хукером.

Фергюсон — 37-летний американский боец, который за свою профессиональную карьеру так и не смог добраться до титула чемпиона UFC, лишь раз выиграв временный пояс.

Главным боем в карьере «Эль Кукуя» должен был стать поединок против Хабиба Нурмагомедова. Спортсмены четырежды договаривались о встрече в октагоне, однако раз за разом их бой срывался: сначала из-за проблем со здоровьем вследствие усиленной сгонки веса у дагестанца, а затем из-за проблем с коленом у самого Фергюсона.

В данный момент Тони находится в худшей форме за всю карьеру. Три последних боя в UFC он проиграл — в мае 2020 года Джастин Геджи оформил технический нокаут после силового удара джебом, полгода спустя Фергюсон потерпел поражение от Чарльза Оливейры, а в мае 2021 года по очкам проиграл иранцу Бенеилу Дариюшу.

Хукеру 31 год, он представляет Новую Зеландию. За свой карьеру в ММА боец провел 31 матч, в которых одержал 21 победу и потерпел 10 поражений.

Свой последний поединок он провел на прошлой неделе, сломив сопротивление немца Насрата Хакпараста по итогам трех раундов. До этого Хукер проиграл два боя к ряду, уступив Достану Порье и Майклу Чендлеру, тем самым поставив свою карьеру в самом престижном промоушене планеты под угрозу.

Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби.

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