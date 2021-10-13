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Спорт

С кем сыграет Россия, если проиграет Хорватии: главные интриги отбора ЧМ-2022

Португалия, Испания и Италия могут остаться без прямых путевок в Катар

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Криштиану Роналду во время матча между сборными Венгрии и Португалии

Криштиану Роналду во время матча между сборными Венгрии и Португалии

Bernadett Szabo/Reuters
16 ноября определятся 10 участников чемпионата мира-2022 от Европы, ими станут победители своих отборочных групп. Команды занявшие в турнире вторые места, а также две лучшие сборные по рейтингу Лигу Наций будут бороться за три дополнительных путевки в Катар. Сборная России может попасть как в первый список, так и во второй. «Газета.Ru» собрала все самые главные интриги отбора на ЧМ перед заключительными матчами группового этапа.

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До конца группового этапа отборочного раунда чемпионата мира-2022 осталось два тура, которые пройдут в ноябре, но на этом турнир не закончится. В марте 12 команд (10 вторых мест из квалификации, плюс две команды из Лиги Наций) сыграют стыковые матчи и определят еще трех участников мирового первенства. Команды будут разбиты на три плей-офф, сначала состоятся полуфиналы, затем финалы, причем это будут не двухматчевые противостояния, а одноматчевые (с дополнительным временем и серией пенальти в случае ничьи), а хозяевами поля станут те команды, которые имеют лучший результат в групповом этапе.

Отметим, что в случае равенства очков в группах, выше окажется та команда, у которой лучше разница забитых и пропущенных мячей, далее будут смотреть забитые голы и только третьим пунктом будут идти личные встречи. Далее место в рейтинге УЕФА и последний вариант — жребий.

Группа А

Сербия пока опережает Португалию на одно очко, но у Роналду и К во-первых есть игра в запасе, а во-вторых, 14 ноября команды сыграют между собой в Лиссабоне.

Группа B

Еще одна группа, из которой в стыковые матчи может вывалиться топ-сборная. Речь о полуфиналисте Евро-2020 и финалисте Лиги Наций Испании, которая пока уступает шведам два очка. 11 ноября «тре крунур» сыграют в Грузии, а «красная фурия» отправится в Грецию, после чего команды сыграют между собой в Испании. Все в руках коллектива Луиса Энрике, для попадания на чемпионат мира напрямую испанцам нужно выиграть два оставшихся матча.

Группа С

В этой группе ситуация такова, что в стыковые матчи может отправиться чемпион Европы Италия. В данный момент у команды Роберто Манчини равное количество очков со Швейцарией и перевес в два мяча по разнице забитых и пропущенных. 12 ноября команды сыграют между собой в Риме, после чего Италия отправится в Северную Ирландию, а Швейцария дома сыграет с Болгарией. И здесь все в руках топ-сборной, для завоевания прямой путевки в Катар итальянцам достаточно не проиграть Швейцарии, а потом победить Северную Ирландию. Ну или наоборот.

Группа D

В этой группе все очень запутанно и интересно. Даже Франция еще может откатиться на второе место, но это очень теоретически. Для этого команде Дидье Дешама нужно проиграть дома Казахстану, а затем в гостях финнам, причем «суоми» нужно будет еще и выиграть в Боснии. На второе место претендуют Украина, Финляндия и Босния, но двум последним командам еще предстоит провести по две игры, в то время как подопечные Александра Петракова сыграют один раз. Украина в этом отборочном цикле шесть раз сыграла вничью и только один раз победила, но при этом вполне может занять второе место, даже если не выиграет свой оставшийся матч. Например, Босния играет вничью с Финляндией, затем украинцы берут очко в Сараево, а французы обыгрывают Финляндию.

Но не все в руках Украины. Финляндия может обыграть Боснию, а затем дома оказаться сильнее немотивированной Франции. При таком раскладе украинская сборная пролетает мимо стыковых матчей.

Группа E

За второе место ведут борьбу Чехия и Уэльс, у которых сейчас поровну очков, причем проигравшая команда в любом случае окажется в стыках. На данный момент (валлийцы третьи в группе) именно Уэльс и Австрия проходят в стыки из Лиги Наций, как лучшие по рейтингу, но третьи в этом рейтинге как раз чехи, так что здесь от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Но второе место может принести его обладателю преимущество своего поля в плей-офф, так что бороться командам есть за что.

Группа F

В этой группе Дания выиграла восемь матчей из восьми при разнице забитых и пропущенных 27:0, а второе место почти в кармане у Шотландии, которая опережает Израиль на четыре очка и ближайший матч проведет в Молдавии. Скорее всего, после этой игры вся интрига в группе будет исчерпана досрочно. Австрия британцев уже никак не догонит даже теоретически, но команда Франко Фоды попадет в стыки через Лигу Наций.

Группа G

В этой группе еще идет борьба как за первое место, так и за второе. Голландцы на два очка опережают норвежцев, которые имеют такое же преимущество над Турцией. И в последнем туре Нидерланды играют с Норвегией на своем поле. Перед этим Эрлинг Холанд с партнерами сыграют дома с Латвией, а «оранжевые» отправятся в Черногорию.

Безусловно, Нидерланды должны спокойно брать свое, у команды Луи ван Гала потрясающая разница забитых и пропущенных (плюс 23), так что ей для первого места может хватить и двух ничьих. А вот норвежцы могут потерять и второе место: у турков впереди домашний матч с Гибралтаром и выезд в Черногорию. Пока у скандинавов солидное преимущество в разнице, но для этого и существует Гибралтар: Нидерланды забили этой команде 13 голов в двух матчах, норвежцы — восемь, а Турция пока всего три.

Группа H

Россия опережает Хорватию на два очка и имеет минус два в разнице забитых и пропущенных, при этом обе команды забили по 13 голов. Все идет к тому, что судьба первого места в группе решится в очном матче в Сплите. Но до этого российская сборная сыграет дома с Кипром, а хорваты прокатятся на Мальту. Вряд ли уместно говорить о том, что фавориты потеряют очки в этих играх, хотя и исключать такого нельзя. Кипр в этом отборочном цикле сыграл вничью со Словакией и обыграл Словению, при этом самое крупное поражение в цикле у киприотов было со счетом 0:3. Мальта сыграла вничью со Словакией и взяла четыре очка у Кипра. Самое крупное поражение в цикле — 0:4.

Словом, все должно решиться в Хорватии. Россию устроит ничья, хорватам будет нужна только победа.

Группа I

В этой группе идет борьба за второе место, хотя в теории Англия может лишиться первого места. У команды Гарета Саутгейта плюс три с Польшей, которая еще на два балла опережает Албанию. Но в ближайшем матче албанцы будут играть в гостях с англичанами, а поляки отправятся в Андорру. На этом все должно закончиться.

Но если вдруг албанцы сотворят сенсацию, то для англичан это глобально ничего не меняет, в последнем туре у них игра с Сан-Марино, где они возьмут три очка и подправят разницу, если в этом будет необходимость. А вот за второе место борьба тогда разгорится нешуточная, ведь последний матч Польша сыграет дома с Венгрией, а у Албании в соперниках будет Андорра.

Группа J

Германия уже первая, а на второе место претендуют Румыния (13 очков), Северная Македония (12) и Армения (12). У румын впереди домашний матч с Исландией и выезд в Лихтенштейн, у македонцев выезд в Армению и та же Исландия дома, а у вот у армян, помимо игры с Македонией, еще и поединок с Германией. Не очень мотивированной Германией, но все же.

Математически, лучшие шансы на второе место у Румынии, поскольку Лихтенштейн это гарантированные три очка, плюс возможность существенно улучшить разницу забитых и пропущенных (У Македонии сейчас она лучше, у Армении — хуже), да и Исландия в этом отборочном цикле обыграла только «карликовую» сборную.

Шансы сборной Армении, к сожалению, и вовсе выглядят призрачными. Минусовая разница и матч с Германией, которой армяне в первой игре проиграли 0:6, особого оптимизма команде не добавляют.

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