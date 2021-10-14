«Я кончился?» Овечкин заткнул критика из США и приблизился к историческому рекорду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал две голевые передачи в первом же матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря этому россиянин вошел в топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ, обогнав легендарного Марселя Дионна, и вплотную подобрался к рекорду по голам в большинстве Дейва Андрейчука, который держится уже 15 лет. После матча Овечкин ответил бывшему тафгаю НХЛ Джону Скотту, который накануне матча утверждал, что россиянин «кончился».

Александр Овечкин стал первой звездой матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Рейнджерс» — он набрал четыре очка, отдав две результативные передачи и забросив две шайбы. И это при том, что до последнего момента участие нападающего в игре оставалось под вопросом: перед самым стартом сезона Овечкин получил травму левой ноги.

Однако россиянин все же попал в стартовый состав и уже на пятой минуте встречи на пару с Евгением Кузнецовым вывел Ти Джея Оши на ударную позицию: тот открыл счет, реализовав большинство «Кэпиталз».

OSHBABE ON THE POWER PLAY!*



*things you'll hear a lot this season pic.twitter.com/iPFP2vpngo — Washington Capitals (@Capitals) October 13, 2021

Во второй шайбе своей команды Овечкин также поучаствовал в роли ассистента: на этот раз большинство реализовал Джастин Шульц.

Свою собственную шайбу — первую в новом сезоне — Овечкин забросил в начале третьего периода, также отличившись в большинстве. Этот гол стал для него 731-м в карьере в НХЛ, что позволило россиянину догнать канадца Марселя Дионна, занимающего пятое место в историческом списке лучших снайперов.

Однако уже через десять минут Овечкин оставил Дионна позади и единолично закрепился на пятой строчке в историческом списке. Примечательно, что капитан «Вашингтона» отличился в меньшинстве: он первым успел к удачному отскоку от лицевого борта и отправил шайбу в сетку.

Теперь в активе Овечкина 732 гола в 1198 матчах, а впереди остались всего четыре великих игрока — Бретт Халл (741 шайба в 1269 встречах), Яромир Ягр (766 в 1733), Горди Хоу (801 в 1767) и Уэйн Гретцки (894 в 1487). После матча Дионн не оставил без внимания успехи россиянина и поздравил с тем, что тот сумел превзойти его достижения.

«Привет, Ови. Хочется поздравить тебя по-особенному. Я знал, что ты меня обойдешь с тех пор, как ты добрался до отметки в 700 голов. У тебя есть особенное качество — ты прирожденный снайпер. Это невероятно. Ты превзошел меня, а теперь собираешься обогнать Бретта Халла. Даже великий Горди Хоу, как бы долго он ни играл, никогда не забивал 50 голов за сезон.

Побьешь ли ты рекорд Уэйна Гретцки? Давай забудем об этом! Это другой класс. Но у тебя есть хороший бросок, и значит, у тебя есть шанс», — сказал именитый хоккеист в видеообращении, которое показали на арене после того, как Овечкин обогнал Дионна.

Первый гол Овечкина в матче тоже имеет отношение к рекорду, но уже к другому — эта шайба стала для него 270-й в большинстве. Теперь нападающему осталось всего пять голов, чтобы превзойти лучшего игрока в истории НХЛ по этому показателю — Дейва Андрейчука, чей рекорд держится уже 15 лет.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Кэпиталз», а Овечкин был признан лучшим игроком дня в НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после матча признался, что было достаточно много вопросов по поводу участия Овечкина в матче, однако нападающий в очередной раз показал свой высокий класс.

«Он ворвался в игру и стал нашим решающим фактором в этом матче. Я не так давно работаю в «Вашингтоне», но у меня уже есть ощущение, что мы каждый день празднуем какое-то достижение Овечкина. Он обгоняет кого-то, ставит новые рекорды или просто делает что-то невероятное. То, что он сделал сегодня, — большое достижение», — приводит DVM слова Лавиолетта.

Alex Ovechkin scores his second goal of the game and the 732nd goal of his career, passing Marcel Dionne for the fifth-most goals in NHL history. pic.twitter.com/DB69EbxHoM — CapitalsPR (@CapitalsPR) October 14, 2021

Сам россиянин после встречи ответил на слова бывшего тафгая НХЛ Джона Скотта, который накануне старта сезона очень жестко высказался о состоянии Ови, заявив, что тот уже «кончился», а «Вашингтон» в нынешнем сезоне ничего не сможет добиться.

«Я кончился? Не буду ничего говорить на это. У каждого свое мнение. Кто-то говорит, что мы старые, что мы не добьемся успеха. Это их мнение. Мы же просто будем играть и отдавать все силы. Посмотрим, что получится», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. «Овечкин кончился»: российскую звезду НХЛ подвергли критике Бывший тафгай Национальной хоккейной лиги Джон Скотт резко высказался о российском нападающем и капитане... 11 октября 11:22

После игры Овечкину вручили приз лучшему игроку в атаке — топор викинга. Россиянин пошутил, что «с этим дерьмом нужно быть осторожнее», а также отправил команду поздравлять главного тренера с рекордной победой — для Питера Лавиолетта это была 674-я виктория в лиге в качестве главного тренера. Это позволило ему установить рекорд по победам среди тренеров из США.

Мимо успеха Овечкина в первом матче сезоне не смогли пройти и СМИ.

«Травма? Кажется, Овечкин не знает, что это такое. Он был на 100% готов к матчу с «Рейнджерс» и набрал в итоге четыре очка. Сначала он добрался до отметки в 500 очков в большинстве за карьеру, а затем принялся делать то, что у него получается лучше всего — забивать», — отметила обозреватель Washington Hockey Now Сэмми Силбер.

Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет против действующего обладателя Кубка Стэнли — «Тампы-Бэй Лайтнинг». Встреча состоится 17 октября в 02.00 по московскому времени.