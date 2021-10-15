Полный провал: Алиев и Самарин подарили золото итальянцу

Уже завтра на Budapest Trophy стартуют наши девушки — Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Будет интересно, и надеемся, что фигуристки принесут нам золото. А на этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию и желаем вам удачного вечера!
К сожалению, грубые ошибки наших парней не позволили никому из них взять золото Budapest Trophy, хотя по своему контенту они должны были уничтожать всех с отрывом здесь. В итоге победу одержал итальянец Маттео Риццо с одним четверным тулупом, Дмитрий Алиев стал вторым, а Александр Самарин — лишь третьим.
Оценка Самарина за произвольную программу — 160,93 балла, а по сумме — 226,81. Это только третье место. Россиянин опустился туда с первого, которое занимал после короткой программы.
В концовке Самарин исполнил легкий каскад двойной аксель + двойной тулуп и сольный тройной аксель, после которого резко перевалился на вторую ногу и не смог прицепить к нему еще один прыжок, чтобы сделать каскад. Поскольку это был последний элемент, цеплять каскад было больше не к чему. Теперь Самарин потеряет много баллов.
Жаль, после сольного тройного акселя Самарин перевалился на вторую ногу. Но все-таки удержался от падения!
Сольный тройной сальхов не вызвал проблем, как и сложнейший каскад тройной лутц + ойлер + тройной флип. Вот здесь молодец.
Завершает прокаты россиянин Александр Самарин. Он катается под мощный боевой инструментал Lord And Master (Apashe).
Оценка украинца Шмуратко за произвольную программу — 150,07 балла, а по сумме — 223,29. Третье место на данный момент.
Кажется, что для нежной музыки клавиш Шмуратко пока недостаточно пластичен. Его рубленые движения, мощные взмахи руками из стороны в сторону никак не сочетаются с интимной атмосферой, которую навевает композиция Эйнауди. После завершения проката Шмуратко яростно колотит рукой по льду, празднуя успех. Вот в этом его истинный характер. Но украинский фигурист — большой молодец, что пытается развиваться в разных образах.
Шмуратко исполнил дорогой каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов во второй половине программы, где получит за него +10% к базовой стоимости.
Далее последовал дорогой каскад тройной лутц + тройной тулуп, сольный тройной риттбергер и тройной флип.
Следующим выступает Иван Шмуратко из Украины. Он катается под трогательную композицию Nuvole Bianche (Людовико Эйнауди).
Оценка итальянца Риццо за произвольную программу — 161,46 балла, а по сумме — 234,40. Это промежуточное первое место. Он обходит Алиева.
Дорожка шагов была выполнена на невероятной скорости и с такой самоотдачей, что судья не оставалось ничего, кроме как поставить Риццо за нее четвертый уровень. Все-таки умеют итальянцы показать душевные метания и любовную страсть.
Маттео чисто исполнил каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов! Правда, после сольного трикселя итальянец неожиданно перевалился на вторую ногу, но все же не упал.
Оценка британца Ньюберри за произвольную программу — 132,20 балла, а по сумме — 202,34.
Следующим выступает Маттео Риццо из Италии. Он катается под нежную композицию Two Men In Love (The Irrepressibles).
Риццо показал красивый четверной тулуп, но на этом квады пока закончились. Итальянец порадовал пролетным тройным тулупом (очевидно, планировался четверной) и тройным риттбергером.
В концовке ритм композиции стремительно вырос, зазвучала бодрая гитарная версия «Малагеньи» (Benise), и Грэм спокойно исполнил тройной флип и тройной сальхов. Приятно видеть полностью чистое выступление!
Ох, британец приятно удивил чистым каскадом тройной лутц + тройной тулуп, а затем показал необычный каскад из трех риттбергеров — 3+2+2.
Шмуратко начал с двух отличных элементов ультра-си — каскада тройной аксель + двойной тулуп и сольного тройного акселя.
Технический контент Грэма пока не воодушевляет для финальной разминки: британец показал в начале двойной аксель и каскад двойной аксель + тройной тулуп. Видимо, он берет свое стабильностью, поскольку, в отличие от многих других, выезжает с прыжков очень уверенно. Никаких падений.
Следующим выступает Грэм Ньюберри из Великобритании. Он катается под испанские мотивы — причем, как ни странно, довольно неспешные, наполненные сдерживаемой страстью, а не откровенной.
Оценка Алиева за произвольную программу — 160,93 балла, а по сумме — 230,63. Конечно, это первое место на данный момент.
Зрители в восторге: такого искусства на льду они сегодня еще не видели. Ну и четверной лутц никто другой пока не исполнял. Но мы знаем, что Алиев может гораздо больше, чего ему и желаем.
В концовке россиянин исполнил каскад тройной лутц + двойной тулуп и сольный тройной риттбергер — чисто.
Да что ж такое! Алиев упал после сольного тройного акселя. Причем до конца пытался удержаться на ногах, но все же потерял равновесие и оперся коленями и обеими руками об лед.
Алиев начинает элегантно скользить под игривые звуки вальса, и публика с удовольствием аплодирует в такт.
Следующим выступает россиянин Дмитрий Алиев. Он катается под композицию Андре Рье And the Waltz Goes On -— да еще в костюме с надписью на руке «Целый мир расступается перед тем, кто знает, куда идет» (фото предоставлено Sports.Ru).
Оценка Льютона-Брейна из Монако за произвольную программу — 117,15 балла, а по сумме — 186,24.
В конце Льютон-Брейн уже порядком устал от стремительной гонки за страстным темпом испанской гитары и перешел с тройных прыжков на двойные. Он исполнил каскад двойной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер и двойной аксель + двойной тулуп.
Как жаль! Льютон-Брейн упал с одного тройного лутца, а со второго с трудом выехал — присел до самой земли и перевалился на вторую ногу с тройного лутца, едва не упав. Планировал сделать каскад, но прицепить еще один прыжок не получилось к этому лутцу, конечно, не получилось.
Открывает выступления этой группы Давид Льютон-Брейн из Монако. Он катается под страстные испанские мотивы Amor Dulce Muerte (Vicente Amigo).
Давид пока не владеет элементами ультра-си и может похвастать лишь тройными прыжками. В начале выступления он показал чистый тройной флип и тройной риттбергер. По сравнению со многими другими участниками турнира, это отлично.
Началась разминка второй группы участников, в том числе Алиева и Самарина. Совсем скоро мы увидим их выступления.
Дмитрий Алиев выступает с произвольной программойРИА Новости
Оценка Кесслера из Хорватии за произвольную программу — 109,28 балла, а по сумме — 173,76. Это промежуточное первое место.
Судьи по достоинству оценили эмоциональную дорожку шагов Джари, дав ему максимальный, четвертый уровень сложности.
Жаль, что с прыжками у хорвата пока все складывается не так хорошо. Почти все выступление он делал двойные:двойной лутц, двойной аксель + ойлер + двойной сальхов, двойной сальхов. В общем, технически еще расти и расти. Но удовольствие зрителям Джари явно подарил: они проводили его громкими аплодисментами.
Хорватский фигурист очень красиво скользит, успевает за музыкой и показывает элегантные переходы между элементами — например, катит по льду ласточкой, вызывая у зрителей аплодисменты. Он действительно выражает всю нежность и хрупкость своей музыки.
Джари упал в самом начале программы с тройного флипа, но быстро собрался и исполнил чисто каскад двойной аксель + тройной тулуп сделал и тройной риттбергер.
Следующим выступает Джари Кесслер из Хорватии. Он катается под нежную The Scent Of Love (Michael Nyman).
Оценка словака Хагары за произвольную программу — 103,35 балла, а по сумме — 163,61.
Номер как-то странно оборвался: никакой явной точки не было, словно диджей просто начал убирать громкость в рандомном месте. Адам будто сам не ожидал этого и закончил финальное вращение позже музыки. Выглядело это неловко.
Адам завалился на ровном месте — вроде бы выехал с простейшего каскада двойной аксель + двойной тулуп, но потом запутался в собственных ногах и оказался на льду.
Жаль, но Адам внезапно упал с тройного лутца. Остальные тройные ему пока удаются: каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной луцт + двойной тулуп, а также сольный тройной флип и тройной риттбергер выполнены хорошо.
Адам шикарно исполнил тройной аксель! И это оказался единственный ультра-си у него в программе. В остальном словак исполняет только тройные прыжки.
Следующим выступает Адам Хагара из Словакии. Он катается под Feeling Good (Michael Buble).
Оценка венгра Черноха за произвольную программу — 102,69 балла, а по сумме — 159,11.
Андраш настолько отстал от композиции, что последние движения доделывал в абсолютной тишине. За это обычно снимают балл.
Музыка сменилась с ритмичной на лиричную Pearl Harbor (Tenessee), повествующую о трагичной любви и подвиге. Андрашу стало чуть попроще поспевать за ритмом, однако сил все равно осталось немного, и он допустил две грубых ошибки.
Сначала венгр упал с тройного лутца, а затем со второго прыжка в каскаде двойной флип + тройной тулуп.
Видимо, тройной аксель был самым сложным прыжков в программе Андраша. Далее он исполнил тройной лутц и тройной риттбергер, а также каскад тройной риттбергер + ойлер + двойной сальхов.
Следующим выступает Андраш Чернох из Венгрии. Он катается под ритмичную боевую композицию Attack Ханса Зиммера.
Оценка украинца Кокуры за произвольную программу — 111,76 балла, а по сумме — 166,22.
Легкий и молодцеватый Кокура изящно протанцевал по льду последнюю часть программы, но все же не избежал одного падения — с тройного флипа. Впрочем, даже это он сделал прямо под музыкальный акцент.
Немного странная особенность украинского фигуриста: он делает только каскады 3+2, а не 3+3. Хотя после исполнения чистого четверного тулупа, казалось бы, что сложного добавить куда-то тройной тулуп.
Так, Кокура исполнил каскады тройной лутц + двойной тулуп, тройной лутц + ойлер + двойной сальхов и тройной флип + двойной тулуп.
Вот это уже совсем другой уровень! Кокура показывает легкий четверной тулуп, а затем и тройной аксель.
На льду — украинец Андрей Кокура. Он катается под проникновенную Canto Della Buranella (Nino Rota).
Пафосная и тревожная музыка скрипок зовет нас навстречу морским приключениям, но Самуэль за ней не поспевает. После заключительных аккордов фигурист еле выдержал финальную позу в течение пары миллисекунд и тут же склонился. Лицо раскраснелось. В начале сезона физическая форма пока оставляет желать лучшего.
Тройной лутц ирландец с трудом приземлил на две ноги, а затем и вовсе упал — с тройного флипа.
Технический контент у Самуэля пока довольно слабый для мужского турнира. Ему удалось сделать чисто каскад двойной аксель + тройной тулуп и сольный тройной сальхов, а затем снова пошли ошибки.
Ох, какая ошибка! Ирландец скрутил лишь одинарный флип вместо тройного, слишком рано раскрывшись в воздухе — «бабочка».
Самуэль начал с каскада тройной лутц + ойлер + двойной флип (видимо, должен быть тройной прыжок в концовке, но не скрутил).
Открывает выступления Самуэль Маккалистер из Ирландии. Он катается под саундтрек к «Пиратам Карибского моря».