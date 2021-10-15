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Спорт

Полный провал: Алиев и Самарин подарили золото итальянцу

Риццо выиграл Budapest Trophy, Алиев — второй, Самарин — третий

Мужчины-одиночники показали произвольную программу на турнире по фигурному катанию Budapest Trophy. Россиянин Александр Самарин, который лидировал по итогам короткой программы, опустился на третье место из-за своих ошибок, а Дмитрий Алиев в итоге стал вторым. Победу одержал итальянец Маттео Риццо. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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18:00

Уже завтра на Budapest Trophy стартуют наши девушки — Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Будет интересно, и надеемся, что фигуристки принесут нам золото. А на этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию и желаем вам удачного вечера!

17:56

К сожалению, грубые ошибки наших парней не позволили никому из них взять золото Budapest Trophy, хотя по своему контенту они должны были уничтожать всех с отрывом здесь. В итоге победу одержал итальянец Маттео Риццо с одним четверным тулупом, Дмитрий Алиев стал вторым, а Александр Самарин — лишь третьим.

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100%
17:53

Оценка Самарина за произвольную программу — 160,93 балла, а по сумме — 226,81. Это только третье место. Россиянин опустился туда с первого, которое занимал после короткой программы.

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100%
17:51

В концовке Самарин исполнил легкий каскад двойной аксель + двойной тулуп и сольный тройной аксель, после которого резко перевалился на вторую ногу и не смог прицепить к нему еще один прыжок, чтобы сделать каскад. Поскольку это был последний элемент, цеплять каскад было больше не к чему. Теперь Самарин потеряет много баллов.

17:50

Жаль, после сольного тройного акселя Самарин перевалился на вторую ногу. Но все-таки удержался от падения!

Сольный тройной сальхов не вызвал проблем, как и сложнейший каскад тройной лутц + ойлер + тройной флип. Вот здесь молодец.

17:49

Почему-то второй квад Самарин сделать не смог — скрутил лишь тройной лутц. Ну, зато чисто.

17:49

Есть каскад четверной лутц + тройной тулуп! Да! Самарин блестяще исполнил.

17:48

Завершает прокаты россиянин Александр Самарин. Он катается под мощный боевой инструментал Lord And Master (Apashe).

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100%
17:47

Оценка украинца Шмуратко за произвольную программу — 150,07 балла, а по сумме — 223,29. Третье место на данный момент.

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100%
17:45

Кажется, что для нежной музыки клавиш Шмуратко пока недостаточно пластичен. Его рубленые движения, мощные взмахи руками из стороны в сторону никак не сочетаются с интимной атмосферой, которую навевает композиция Эйнауди. После завершения проката Шмуратко яростно колотит рукой по льду, празднуя успех. Вот в этом его истинный характер. Но украинский фигурист — большой молодец, что пытается развиваться в разных образах.

17:44

Украинец закончил программу легким двойным акселем. Не стал рисковать, зато все чисто.

17:43

Шмуратко исполнил дорогой каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов во второй половине программы, где получит за него +10% к базовой стоимости.

17:42

Далее последовал дорогой каскад тройной лутц + тройной тулуп, сольный тройной риттбергер и тройной флип.

17:40

Следующим выступает Иван Шмуратко из Украины. Он катается под трогательную композицию Nuvole Bianche (Людовико Эйнауди).

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100%
17:38

Оценка итальянца Риццо за произвольную программу — 161,46 балла, а по сумме — 234,40. Это промежуточное первое место. Он обходит Алиева.

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100%
17:37

Дорожка шагов была выполнена на невероятной скорости и с такой самоотдачей, что судья не оставалось ничего, кроме как поставить Риццо за нее четвертый уровень. Все-таки умеют итальянцы показать душевные метания и любовную страсть.

17:36

Маттео чисто исполнил каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов! Правда, после сольного трикселя итальянец неожиданно перевалился на вторую ногу, но все же не упал.

17:32

Оценка британца Ньюберри за произвольную программу — 132,20 балла, а по сумме — 202,34.

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100%
17:34

Следующим выступает Маттео Риццо из Италии. Он катается под нежную композицию Two Men In Love (The Irrepressibles).

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100%
17:33

Риццо показал красивый четверной тулуп, но на этом квады пока закончились. Итальянец порадовал пролетным тройным тулупом (очевидно, планировался четверной) и тройным риттбергером.

17:31

В концовке ритм композиции стремительно вырос, зазвучала бодрая гитарная версия «Малагеньи» (Benise), и Грэм спокойно исполнил тройной флип и тройной сальхов. Приятно видеть полностью чистое выступление!

17:30

Ох, британец приятно удивил чистым каскадом тройной лутц + тройной тулуп, а затем показал необычный каскад из трех риттбергеров — 3+2+2.

17:41

Шмуратко начал с двух отличных элементов ультра-си — каскада тройной аксель + двойной тулуп и сольного тройного акселя.

17:25

Технический контент Грэма пока не воодушевляет для финальной разминки: британец показал в начале двойной аксель и каскад двойной аксель + тройной тулуп. Видимо, он берет свое стабильностью, поскольку, в отличие от многих других, выезжает с прыжков очень уверенно. Никаких падений.

17:24

Следующим выступает Грэм Ньюберри из Великобритании. Он катается под испанские мотивы — причем, как ни странно, довольно неспешные, наполненные сдерживаемой страстью, а не откровенной.

17:23

Оценка Алиева за произвольную программу — 160,93 балла, а по сумме — 230,63. Конечно, это первое место на данный момент.

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100%
17:21

Зрители в восторге: такого искусства на льду они сегодня еще не видели. Ну и четверной лутц никто другой пока не исполнял. Но мы знаем, что Алиев может гораздо больше, чего ему и желаем.

17:20

В концовке россиянин исполнил каскад тройной лутц + двойной тулуп и сольный тройной риттбергер — чисто.

17:19

Да что ж такое! Алиев упал после сольного тройного акселя. Причем до конца пытался удержаться на ногах, но все же потерял равновесие и оперся коленями и обеими руками об лед.

17:19

Алиев начинает элегантно скользить под игривые звуки вальса, и публика с удовольствием аплодирует в такт.

17:18

Есть чистый каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов!

17:17

Эх, дальше Алиев показал тройной тулуп + тройной тулуп вместо 4+3. Ну ладно, хоть чисто.

17:17

Чистейший четверной лутц! Браво, Дмитрий.

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17:15

Следующим выступает россиянин Дмитрий Алиев. Он катается под композицию Андре Рье And the Waltz Goes On -— да еще в костюме с надписью на руке «Целый мир расступается перед тем, кто знает, куда идет» (фото предоставлено Sports.Ru).

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17:13

Оценка Льютона-Брейна из Монако за произвольную программу — 117,15 балла, а по сумме — 186,24.

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100%
17:12

В конце Льютон-Брейн уже порядком устал от стремительной гонки за страстным темпом испанской гитары и перешел с тройных прыжков на двойные. Он исполнил каскад двойной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер и двойной аксель + двойной тулуп.

17:10

Как жаль! Льютон-Брейн упал с одного тройного лутца, а со второго с трудом выехал — присел до самой земли и перевалился на вторую ногу с тройного лутца, едва не упав. Планировал сделать каскад, но прицепить еще один прыжок не получилось к этому лутцу, конечно, не получилось.

17:07

Открывает выступления этой группы Давид Льютон-Брейн из Монако. Он катается под страстные испанские мотивы Amor Dulce Muerte (Vicente Amigo).

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100%
17:08

Давид пока не владеет элементами ультра-си и может похвастать лишь тройными прыжками. В начале выступления он показал чистый тройной флип и тройной риттбергер. По сравнению со многими другими участниками турнира, это отлично.

17:01

Началась разминка второй группы участников, в том числе Алиева и Самарина. Совсем скоро мы увидим их выступления.

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100%
Дмитрий Алиев выступает с произвольной программой

Дмитрий Алиев выступает с произвольной программой

РИА Новости
17:00

Оценка Кесслера из Хорватии за произвольную программу — 109,28 балла, а по сумме — 173,76. Это промежуточное первое место.

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16:57

Судьи по достоинству оценили эмоциональную дорожку шагов Джари, дав ему максимальный, четвертый уровень сложности.

Жаль, что с прыжками у хорвата пока все складывается не так хорошо. Почти все выступление он делал двойные:двойной лутц, двойной аксель + ойлер + двойной сальхов, двойной сальхов. В общем, технически еще расти и расти. Но удовольствие зрителям Джари явно подарил: они проводили его громкими аплодисментами.

16:56

Хорватский фигурист очень красиво скользит, успевает за музыкой и показывает элегантные переходы между элементами — например, катит по льду ласточкой, вызывая у зрителей аплодисменты. Он действительно выражает всю нежность и хрупкость своей музыки.

16:54

Джари упал в самом начале программы с тройного флипа, но быстро собрался и исполнил чисто каскад двойной аксель + тройной тулуп сделал и тройной риттбергер.

16:53

Следующим выступает Джари Кесслер из Хорватии. Он катается под нежную The Scent Of Love (Michael Nyman).

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16:51

Оценка словака Хагары за произвольную программу — 103,35 балла, а по сумме — 163,61.

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16:50

Номер как-то странно оборвался: никакой явной точки не было, словно диджей просто начал убирать громкость в рандомном месте. Адам будто сам не ожидал этого и закончил финальное вращение позже музыки. Выглядело это неловко.

16:49

Адам завалился на ровном месте — вроде бы выехал с простейшего каскада двойной аксель + двойной тулуп, но потом запутался в собственных ногах и оказался на льду.

16:47

Жаль, но Адам внезапно упал с тройного лутца. Остальные тройные ему пока удаются: каскады тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной луцт + двойной тулуп, а также сольный тройной флип и тройной риттбергер выполнены хорошо.

16:46

Адам шикарно исполнил тройной аксель! И это оказался единственный ультра-си у него в программе. В остальном словак исполняет только тройные прыжки.

16:45

Следующим выступает Адам Хагара из Словакии. Он катается под Feeling Good (Michael Buble).

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16:43

Оценка венгра Черноха за произвольную программу — 102,69 балла, а по сумме — 159,11.

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16:42

Андраш настолько отстал от композиции, что последние движения доделывал в абсолютной тишине. За это обычно снимают балл.

16:41

Музыка сменилась с ритмичной на лиричную Pearl Harbor (Tenessee), повествующую о трагичной любви и подвиге. Андрашу стало чуть попроще поспевать за ритмом, однако сил все равно осталось немного, и он допустил две грубых ошибки.

Сначала венгр упал с тройного лутца, а затем со второго прыжка в каскаде двойной флип + тройной тулуп.

16:40

Видимо, тройной аксель был самым сложным прыжков в программе Андраша. Далее он исполнил тройной лутц и тройной риттбергер, а также каскад тройной риттбергер + ойлер + двойной сальхов.

16:39

Венгерский спортсмен упал с первого же прыжка — тройного акселя.

16:35

Следующим выступает Андраш Чернох из Венгрии. Он катается под ритмичную боевую композицию Attack Ханса Зиммера.

16:33

Оценка украинца Кокуры за произвольную программу — 111,76 балла, а по сумме — 166,22.

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100%
16:32

Легкий и молодцеватый Кокура изящно протанцевал по льду последнюю часть программы, но все же не избежал одного падения — с тройного флипа. Впрочем, даже это он сделал прямо под музыкальный акцент.

16:30

Немного странная особенность украинского фигуриста: он делает только каскады 3+2, а не 3+3. Хотя после исполнения чистого четверного тулупа, казалось бы, что сложного добавить куда-то тройной тулуп.

Так, Кокура исполнил каскады тройной лутц + двойной тулуп, тройной лутц + ойлер + двойной сальхов и тройной флип + двойной тулуп.

16:28

Вот это уже совсем другой уровень! Кокура показывает легкий четверной тулуп, а затем и тройной аксель.

16:28

На льду — украинец Андрей Кокура. Он катается под проникновенную Canto Della Buranella (Nino Rota).

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100%
16:26

Оценка ирландца Маккалистера за произвольную программу — 101,58 балла, а по сумме — 153,21.

16:24

Пафосная и тревожная музыка скрипок зовет нас навстречу морским приключениям, но Самуэль за ней не поспевает. После заключительных аккордов фигурист еле выдержал финальную позу в течение пары миллисекунд и тут же склонился. Лицо раскраснелось. В начале сезона физическая форма пока оставляет желать лучшего.

16:24

Тройной лутц ирландец с трудом приземлил на две ноги, а затем и вовсе упал — с тройного флипа.

16:23

Технический контент у Самуэля пока довольно слабый для мужского турнира. Ему удалось сделать чисто каскад двойной аксель + тройной тулуп и сольный тройной сальхов, а затем снова пошли ошибки.

16:23

Ох, какая ошибка! Ирландец скрутил лишь одинарный флип вместо тройного, слишком рано раскрывшись в воздухе — «бабочка».

16:22

Самуэль начал с каскада тройной лутц + ойлер + двойной флип (видимо, должен быть тройной прыжок в концовке, но не скрутил).

16:21

Открывает выступления Самуэль Маккалистер из Ирландии. Он катается под саундтрек к «Пиратам Карибского моря».

16:15

У нас вовсю идет разминка участников.

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100%
16:10

Порядок выступления мужчин в произвольной программе:

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100%
16:05

Итоги короткой программы:

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100%
16:00

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мужчины показывают произвольную программу и разыгрывают медали на турнире Budapest Trophy.

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