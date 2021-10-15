«Не надо усложнять систему»: почему российский футбол до сих пор в кризисе

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выступил за расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, а также призвал «не усложнять систему» новыми реформами, имея в виду нашумевший проект голландской компании Hypercube, и оставить в России прежний «гладкий чемпионат». «Газета.Ru» объясняет, почему новая идея обречена на провал, а также почему с таким подходом российский футбол еще долго не выберется из кризиса.

Наставник «Крыльев Советов», которые занимают сейчас десятое место в РПЛ, Игорь Осинькин в одном ответе выразил все консервативные идеи, которые царят в российском футболе.

«По мне, так нужно сделать 18 команд в лиге. Дебютанты отняли много очков у лидеров. У нас аутсайдеры точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании. Это говорит о конкурентоспособности. У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре игры, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему», — цитирует Осинькина «РБ-Спорт».

Отказ от спасительного для чемпионата России формата

Своим призывом не «усложнять систему» специалист отринул новаторский проект Hypercube о реформах в стагнирующем чемпионате России. Напомним, нанятая Российским футбольным союзом (РФС) голландская компания предложила несколько идей, которые могут существенно повысить интенсивность чемпионата и увеличить количество топ-матчей, что должно со временем привести к росту уровня российских футболистов и доходов всех клубов.

Судите сами. Идеи Hyprecube:

1) оставить 16 команд в РПЛ;

2) разделить их на четыре группы в зависимости от результатов прошлого сезона (так сложится группа лидеров, затем — группа чуть послабее и так далее);

3) каждая команда сыграет три матча дома и три матча в гостях со всеми клубами из своей группы (количество топ-матчей должно возрасти уже на этой стадии), а также по три матча дома и три в гостях с командами из других групп; при этом каждая команда из одной группы не сыграет лишь с одной из четырех команд из оставшихся групп (предполагается, что будут исключены игры с наиболее слабой командой, что должно сократить количество проходных игр); Доходы вырастут, очки сгорят: как именно пройдет реформа РПЛ Питер Нювенхюйс, глава нидерландской компании Hypercube, по заказу Российского футбольного союза... 17 июля 12:34

4) количество туров на этой стадии чемпионата составит 24, а затем стартует вторая часть турнира — еще более насыщенная;

5) шесть лучших команд по итогам 24 туров объединяются в «золотую группу», которая играет оставшиеся десять раундов исключительно между собой — каждый с каждым дважды. На кону будет стоять победа в чемпионате и места в еврокубках — вот здесь и начнется основная битва, высокая интенсивность и топ-матчи без передышки с большой интригой, которые должны привести к развитию игроков и росту доходов;

6) оставшиеся команды попадут в «серебряную группу» и сыграют между собой, но у них тоже будет возможность попасть в еврокубки, встретившись с одним из аутсайдеров «золотой группы».

«За пять лет ведущие клубы увеличат свои доходы на 33%, средние клубы на 25%, из нижней части на 8%», — говорил глава Hypercube Питер Нювенхюйс «Чемпионату».

Эта голландская компания ранее уже составляла проекты реформ для чемпионатов Нидерландов, Бельгии и Дании, и в этих лигах были действительно замечен прогресс как в спортивной интенсивности и интриге, так и в финансовой составляющей.

Однако в России многие специалисты принимают эту реформу в штыки и, подобно Осинькину, призывают оставить все как есть, хотя в нынешней системе российский футбол продолжает стремительно стагнировать, страна падает в рейтингах УЕФА и ФИФА, что может серьезно отразиться на количестве мест для наших команд в еврокубках, а больших успехов в международных турнирах все меньше — что на уровне сборной, что на уровне клубов.

Очевидно, что надо пробовать что-то другое. Если «гладкий чемпионат», который успешно разыгрывается в более развитых футбольных странах (Италии, Испании, Англии, Франции), не помогает развиваться футбольной России, то, может, нам стоит попробовать опыт Нидерландов, которые успешно поработали с Hypercube?

Осинькин и многие другие российские специалисты отрицают даже саму эту идею. Но станет ли от этого хуже? Вряд ли. Скорее, будет хуже, если мы оставим все как есть.

Заведомо гиблая идея расширения чемпионата

При этом Осинькин поддерживает реформу по увеличению количества команд в РПЛ с 16 до 18-ти и приводит такие аргументы: «дебютанты отняли много очков у лидеров», «у нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ».

Согласиться здесь можно отчасти только с инфраструктурой — во втором по силе дивизионе России действительно есть волгоградский «Ротор» и калининградская «Балтика», которые играют на новых многотысячных стадионах, построенных для чемпионата мира — 2018. Правда, согласно программе наследия мундиаля, в 2023 году федеральный бюджет должен перестать выделять деньги на содержание этих арен. Потянут ли областные власти такие расходы — по 200-300 млн рублей в год? И какой станет тогда инфраструктура этих клубов? Большой вопрос.

Ну а тезис о том, что дебютанты РПЛ исправно отбирают очки у лидеров — это скорее попытка выдать редкое чудо за ежедневную рутину.

Многие дебютанты за последние десять лет вылетали обратно после первого же сезона и курсировали таким образом туда-сюда, а если и не вылетали, то плелись где-то в низу турнирной таблицы и никакой конкуренции лидерам за высокие места не навязывали.

Да и сама идея расширения до 18 команд заведомо провальная, потому что в России сложно найти даже 16 клубов и сделать так, чтобы все финансово соответствовали высшему дивизиону.

Так, за последние годы не потянули требования РПЛ и разорились «Тамбов», «Тосно», «Томь», «Амкар», «Анжи», «Кубань». «Тамбов» после сезона-2020/21, когда РПЛ переводила ему 44 млн рублей, чтобы клуб хотя бы доиграл чемпионат и не рушил турнирную сетку, вообще перестал существовать. Остальные клубы сильно опустились в уровне и играют в более низких дивизионах (кто-то даже сменил название).

И все это творится при 16 клубах в чемпионате. Если добавить сюда из ФНЛ еще два, то финансовых проблем у лиги может стать еще больше.

Все российские команды существуют за счет дотаций — в основном из бюджета своих областей. Когда губернатору надоедает тратить миллионы на футбол (как это было с «Тамбовом» совсем недавно) клуб уничтожается, а все остальные в чемпионате мучаются. Это если говорить о финансовой стороне вопроса.

Если же затронуть спортивную, то и здесь появление еще двух слабых команд уж точно не сыграет в плюс и никак не поможет повысить уровень игры в РПЛ.

Если уж и менять как-то количество участников РПЛ, то только сокращать за счет слабых клубов, чтобы уменьшить число проходных матчей и повысить финансовую стабильность в чемпионате. Или принять идеи Hypercube с разделением команд на группы по уровню в первой части чемпионата и на «золотую» и «серебряную» группы — во второй.

Но это все слишком революционно для России. А пока мы выступаем за более понятные и привычные решения, наш футбол продолжить двигаться прежним курсом — в никуда.