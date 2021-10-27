«Играет ужасно»: в США возмущены провалом Капризова за $9 млн в год

Кирилл Капризов совсем перестал забивать и не набрал очков в последних трех встречах, за что был резко раскритикован американской прессой и фанатами, вспомнившими об его зарплате — $9 млн в год. Тем не менее «Миннесота» Капризова сумела обыграть на выезде «Ванкувер» (3:2). В свою очередь Андрей Василевский и Михаил Сергачев стали героями в матче «Тампы» против «Питтсбурга» (5:1), а защитник «Вегаса» Даниил Мироманов набрал свое первое очко уже во втором матче и помог команде одержать победу над «Колорадо» (3:1).

«Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд» — 2:3

«Миннесота» продолжила свой удачный стартовый отрезок сезона, одержав уже пятую победу в шести проведенных матчах. Интересно, что все пять выигрышей на свой счет записал голкипер Кэм Тэлбот, получивший передышку в предыдущей игре против «Нэшвилла», обернувшейся единственной неудачей (2:5).

После матча вратарь, стартовавший с пяти побед впервые за свои девять лет в НХЛ, рассказал о разговоре внутри команды. Хоккеисты «Уайлд» договорились не проигрывать в этом сезоне дважды подряд, а также очень хотели открыть счет как можно быстрее.

Во всех предыдущих встречах нынешнего чемпионата «Миннесота» пропускала первой, а против «Ванкувера» это могло стать роковой ошибкой, поскольку тот проводил свой первый домашний матч в сезоне.

«Кэнакс» начали с довольно удачного (3-2-1) выездного турне, а теперь не просто вернулись на «Роджерс Арену» — домашний стадион «косаток» не заполнялся болельщиками с марта 2020 года. С момента начала пандемии команда сначала доигрывала кампанию-19/20 в «пузыре» в Эдмонтоне, а потом провела сезон-2021 при пустых трибунах. Одной ногой в Катаре: как Карпин изменил сборную России За два матча до конца отборочного цикла к чемпионату мира — 2022 сборная России... 27 октября 12:36

Автором первой домашней шайбы в сезоне вполне мог стать вернувшийся после двух матчей в запасе российский форвард-новичок Василий Подколзин. Однако организовав контратаку своей команды отбором, он не принял в чужой зоне довольно удобный пас от Брока Бэсера, находясь в уже убойной позиции.

Расплата не заставила себя ждать. Сначала хозяева вроде бы здорово отзащищались в меньшинстве, но тут же — уже в равных составах — зевнули в средней зоне передачу Джоэля Эрикссон-Эка, отправившего Матса Зукарелло на рандеву с Тэтчером Демко, и норвежец попал точно между щитками вратаря.

Для шведского ассистента это очко стало сотым (46+54) в 272 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ за шесть лет в лиге.

В начале второго периода Юнас Бродин перехватил в зоне «Ванкувера» безобразную передачу Джека Рэтбоуна и со второй попытки в сутолоке на пятаке пропихнул шайбу в сетку.

First goal of the season for Brods! #mnwild pic.twitter.com/YmIiYkXrMR — Minnesota Wild (@mnwild) October 27, 2021

Хозяева смогли вернуться в игру, реализовав большинство. Не сказать чтобы «Кэнакс» разыгрывали очень здорово, но им удалось на протяжении всех двух минут удерживать шайбу в чужой зоне, и к концу отрезка четверка оборонявшихся «дикарей» еле стояла на ногах, когда Элиас Петтерссон нашел на пятаке Алекса Чейссона.

Turn the volume up!

So GOOD to hear #Canucks fans again pic.twitter.com/YHImaYCPTv — Vancouver #Canucks (@Canucks) October 27, 2021

Вернуть перевес в две шайбы «Миннесота» могла еще во втором отрезке, но Рем Питлик, отсидевший две минуты штрафа и выскочивший из штраф-бокса, убежал один в ноль и переиграл вратаря, но угодил в штангу.

Тем не менее следующее слово все равно осталось за «Уайлд», причем события в середине третьего периода развивались драматично.

Американский нападающий «Ванкувера» Бэсер пожадничал и не отдал пас на Подколзина в голевой ситуации, решив бросить сам, но промахнулся.

Россиянин побежал за контратакой «Миннесоты» и вроде бы накрыл в своей зоне Питлика, но нападающий сумел как-то выбраться из борьбы вместе с шайбой и отдал на дальнюю штангу накатившему Мэтту Дамбе. Защитник легко поднял диск над щитком распластавшегося вратаря — 3:1 в пользу «Уайлд».

После этого Подколзин на льду больше не появлялся и в итоге получил в этом матче меньше семи минут игрового времени, завершив встречу с одним силовым приемом и показателем полезности -1.

А «Ванкувер» затянул соперника в концовку после блестящего прорыва капитана Бо Хорвата, засадившего под перекладину с неудобной руки — 3:2. Однако большего «косаткам» добиться не удалось.

BACKHAND BY THE CAPTAIN. WOW pic.twitter.com/L27zCqcPbE — Vancouver #Canucks (@Canucks) October 27, 2021

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов вроде бы был активен и нанес четыре броска, хотя явных голевых возможностей не имел. На его счету до сих пор нет ни одного гола в сезоне, и вот уже третью встречу кряду он уходит со льда без набранных баллов. Учитывая, что по новому контракту он получает $9 млн, эта «засуха» россиянина кажется для «Уайлд» непозволительной роскошью.

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон объяснил провалы Капризова тем, что после первого успешного сезона в НХЛ соперники начали настраиваться против него по-другому.

«В этом сезоне на Капризова обращают больше внимания, чем раньше. Теперь ему намного сложнее обыграть кого-то, так как за ним следит не один защитник, а сразу все. Но Капризов — умный парень. Он справится с этой проблемой», — заверил специалист.

Также Эвасон отметил, что Капризову нужно перестать взваливать на себя слишком много задач и перегорать от завышенных требований:

«Кириллу нужно играть попроще. Нужно упростить игру на сто процентов! Он же может и отбирать шайбу, и применять форчекинг, и совершать силовые приемы. Это то, о чем ему нужно беспокоиться в первую очередь. А красивые передачи и голы — это все потом».

Встречались и более резкие комментарии об игре россиянина.

«Капризову надо начать хотя бы делать попытки бороться за шайбу», — написал в своем Twitter Майкл Руссо, специализирующийся на освещении матчей «Миннесоты».

Однако отличиться результативными действиями в матче против «Ванкувера» Капризов так и не смог, хотя провел на льду 18 минут и 16 секунд.

«Старт сезона с чудесными спасениями «Миннесоты» и множеством голов в домашних матчах скрывал тот факт, что молодая звезда Капризов никак не может прийти в себя и уже второй матч играет ужасно. У него пять ассистов, но нет голов, и не сказать, что ему просто не везет. Он мало бросает — всего 13 бросков в створ из 26 в сторону ворот, и только один убойный момент.

Может, контракт на $9 млн лежит на его плечах тяжелым грузом, или дело в пристальном внимании к нему соперников или чем-то еще, но это не тот старт, который себе представлял Капризов.

Он демонстрирует раздражение на льду, не так уж хорошо катается и явно пытается прессинговать, постоянно пробуя зайти в зону в одиночку против троих или теряя шайбу во всех трех зонах, особенно в зоне атаки», — приводит «Чемпионат» выдержки из статьи The Athletic.

Фанаты «Миннесоты» тоже весьма обеспокоены игрой Капризова и активно выражают это в соцсетях: «Капризов по-прежнему без голов, сегодня была его худшая игра в сезоне», «Либо Капризову переплатили, либо клубу надо понять, как расшевелить его», «Капризов хороший игрок, но было глупо давать ему $ 9 млн после 55 матчей», «Он хоть раз выиграл борьбу за шайбу в этом году?».

Зато голевым пасом в первой результативной атаке «Миннесоты» отметился российский защитник Дмитрий Куликов. На его счету также один силовой прием и три блока бросков.

«Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс» — 3:4

Похоже, старшему брату одного из лидеров «Каролины» Андрея Свечникова — Евгению — удается перезапустить свою карьеру в НХЛ. Он все лучше и лучше смотрится после перехода в «Виннипег» и теперь отметился первым голом в сезоне. Овечкин впечатал канадца головой в борт и побил рекорд Гретцки Александр Овечкин продолжает показывать фантастический хоккей на старте сезона Национальной хоккейной... 26 октября 14:52

В этом ему помог перевод в ведущую тройку команды — к Кайлу Коннору и Пьер-Люку Дюбуа. Это случилось из-за попадания главных звезд «Виннипега» Марка Шайффли и Блэйка Уилера в ковид-протокол.

С Дюбуа Свечников играл в одном звене еще в юниорской лиге, и тогда они зажигали не на шутку. Связи восстановились очень быстро, и именно после передачи канадца россиянин оказался на голевой позиции, из которой выстрелил в самую девятку, открыв счет.

Правда, дальше лучше играл уже бодро начавший сезон «Анахайм». Больше всех старались набравшие по 1+1 Сонни Милано и Тревор Зеграс.

«На протяжении первых 58 минут это был наш лучший матч в сезоне, — сказал по окончании игры главный тренер «Дакс» Далла Икинс. — но игра длится 60 минут, так что мы не смогли довести дело до конца».

Все решили две шайбы датчанина Николая Элерса, заброшенные в последние две минуты игры и перевернувшие ситуацию в пользу «Виннипега». Элерс (2+1) и Эндрю Копп (1+2) набрали в этой встрече по три очка.

Свечников за 13:52 на льду отметился двумя бросками, двумя силовыми приемами, одним заблокированным броском, одной потерей и показателем полезности -1.

«Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:5

Оконфузившаяся накануне против «Баффало» (1:5) «Тампа» приехала в гости к еще не проигрывавшему в основное время «Питтсбургу» с твердым намерением разнести дерзко начавшую сезон команду, которая вынужденно играет сейчас без Евгения Малкина, Сидни Кросби, Криса Летанга, Джеффа Картера и Брайана Раста.

Все получилось во многом благодаря отразившему 28 бросков из 29 российскому вратарю Андрею Василевскому, который отдыхал накануне, а теперь стал второй звездой встречи.

Третьим игроком матча стал защитник Михаил Сергачев, который отметился голевой передачей, а потом и голом, нанес три броска, провел один силовой прием, совершил два блок-шота и завершил встречу с полезностью +3.

Результативнее сыграли только форвард Ондржей Палат (первая звезда игры) и защитник Райан Макдона, набравшие по три (1+2) очка.

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 1:3

Важную победу одержал неудачно начавший сезон «Вегас». «Голден Найтс», уступившие в четырех встречах кряду, смогли разбить другого не блещущего сейчас фаворита — «Колорадо».

В этой встрече своим первым голом в серо-золотой джерси отметился российский форвард Евгений Дадонов, отправивший на последней минуте шайбу в уже пустые ворота.

Вторую игру в НХЛ провел защитник «золотых рыцарей» Даниил Мироманов, сделавший первую в карьере голевую передачу в НХЛ уже на второй минуте встречи и завершивший игру с полезностью +2.

Другие матчи

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Калгари Флэймз» — 3:5

«Нэшвилл Предаторз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:1

«Сиэтл Кракен» — «Монреаль Канадиенс» — 5:1

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов провел на льду 15:03 против «Нэшвилла», завершив игру с показателем -1. Нападающий «Предаторз» Яков Тренин за 15:07 отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.

Защитник «Монреаля» Александр Романов стал участником исторической первой домашней победы клуба-новичка НХЛ «Сиэтла». Россиянин отыграл больше 17-ти минут, схлопотал -2, но при этом дважды бросил в створ ворот, заблокировал три чужих броска и провел аж семь силовых приемов!