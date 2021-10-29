«Даешь повод — обдирают по полной»: Россия героически вырвала золото ЧМ

В третий соревновательный день чемпионата мира по художественной гимнастике сборная России выиграла золотую награду в командном многоборье, опередив соперниц из Италии и Белоруссии. В беседе с «Газетой.Ru» прославленные гимнастки Евгения Леванова, Александра Солдатова и Яна Батыршина оценили работу судей на прошедшем соревновании, сравнили выступление России в командном многоборье на чемпионате мира и Олимпийских играх в Токио, а также поздравили российских спортсменок с титулом лучшей сборной планеты.

Россиянки выходили на ковер в группе В, зная итоговую оценку своих конкуренток в лице амбициозной сборной Италии и национальной команды Японии, которая на правах страны-хозяйки мирового первенства претендовала на медаль.

Первое упражнение сборная России исполнила с тремя обручами и двумя булавами. По ходу него одна из гимнасток уронила обруч, после чего выступление стало более сумбурным и скомканным — с отсутствием должного синхрона и с долей нервозности.

За него россиянки получили 42,100 балла. Этот результат оказался четвертым после первого вида программы — впереди оказались выступавшие с мячом японки, китаянки и итальянки.

Второе упражнение было выполнено российскими гимнастками блестяще, если не сказать гениально. Огромное количество рисков (элементов повышенной сложности), высокий темп и большая амплитуда действий не оставили судей равнодушными.

Итоговый результат превысил 86 баллов, сделав подопечных Ирины Винер-Усмановой недосягаемыми для ближайших преследовательниц. Четвертое золото чемпионата мира 2021 года — российское!

«Оценка за упражнение с обручами и булавами была адекватной»

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова отметила, что арбитры не пытались засудить российскую команду.

«В первом виде у нас была ошибка, поэтому оценка за упражнение с обручем и булавами была справедливая и адекватная. А

второе упражнение — с мячами — девочки выполнили безупречно — чисто, без ошибок и без помарок, поэтому мы взяли золото», — сказала Леванова.

Также чемпионка рассказала, как оценивала вероятность победы России после первого вида. Губерниев: Дина Аверина — одна из величайших гимнасток, но ей надо меньше думать о политике Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев порадовался за российскую гимнастку Дину Аверину, которая... 29 октября 17:02

«Шансы на золото даже после ошибки у нас были достаточно высоки. Когда Россия делает свою программу без ошибок, чисто и безукоризненно, мы стопроцентно всегда на первом месте. Все, что требуется от гимнасток, — выполнять упражнения без помарок, что девочки и сделали во втором упражнении», — сказала Леванова.

Чемпионка мира — 2018 в упражнениях с лентой Александра Солдатова тоже заявила, что верила в успех национальной сборной даже после ошибки в первом выступлении.

«Из-за этого после первого вида появилась очень сильная напряженность. Я очень переживала за девочек, но помню, что немного похожая ситуация уже случалась на Олимпиаде в Рио — 2016. Тогда наши девочки в первом виде допустили ошибку, но второй сделали настолько превосходно, что сразу вышли вперед (тогда Россия завоевала олимпийское золото. — «Газета.Ru»).

Так что я знала, что, если наши девочки смогут психологически собраться и все сделать на максимум, то у них есть шанс выиграть чемпионат мира. Скрестив пальцы, я смотрела и верила, что все получится.

Итоговая победа России говорит о том, что никогда нельзя сдаваться и отчаиваться. Это прямое доказательство. Наши девочки в итоге сделали мячи настолько шикарно — просто нет слов. Молодцы! Они выиграли бесспорно — еще и с отрывом почти в два с половиной балла», — подчеркнула Солдатова.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Атланте — 1996 Яна Батыршина заявила, что, несмотря на потерю обруча, судьи могли бы не так сильно опускать оценку российским гимнасткам.

«На мой взгляд, оценка за первое упражнение могла бы быть повыше. Но здесь, знаете, такая история: когда ты даешь повод — а повод был явный, очевидная потеря, был сбит рисунок в упражнении, одна гимнастка была не в синхроне, — обдирают по полной программе.

Надо на три головы быть выше всех и не давать повода», — сказала Батыршина.

Также спортсменка считает, что выступление с мячами на мировом первенстве получилось у девушек более сильным, чем на Играх в Токио.

«Вот с мячами они вышли на следующее упражнение — сделали так, что ни у кого из судей не дрогнула рука дать оценку ниже, чем они заслуживали. Потому что мячи были сделаны просто гениально! Мне кажется, они и на Олимпиаде так с мячами не выступали, настолько все было круто сделано и легко.

И как же им сложно было выходить после четвертого места за первое упражнение — непривычного и для них, и для нас. И они, зная, что они четвертые, вышли и не дрогнули ни разу. Молодцы, собрались. Горжусь!» — сказала Батыршина. «У Дины не было никаких ошибок, финальный результат непонятен никому» На чемпионате мира по художественной гимнастике разразился скандал. Россиянка Дина Аверина спорным... 29 октября 08:50

По окончании триумфального выступления в командном многоборье глава Всероссийский федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила свою эмоциональную реакцию после выставления оценок.

«У меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки. Выиграли 2,5 балла! Вот такие эмоции были.

После вчерашних событий я переговорила с президентом Международной федерации гимнастики. Он сказал, что сам будет внимательно следить за всем. Поэтому сегодня все было нормально, судили хорошо. Не было никаких намеков на то, что против нас сегодня пытались как-то играться», — заявила Винер-Усманова «Чемпионату».

«Это нельзя расценивать как реванш за Олимпиаду»

Пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях Евгения Леванова отметила, что победу на чемпионате мира в Японии не стоит расценивать как месть за неудачу на Олимпийских играх в Токио, где российская сборная довольствовалась серебряными наградами, уступив спортсменкам из Болгарии.

«Я бы не стала сравнивать это выступление с Олимпиадой, потому что у нас в составе сейчас были две новые девочки, которые не выступали на Олимпийских играх в Токио. Одна из них — олимпийская чемпионка — 2016 Мария Толкачева. И еще была девочка, которая выступала в групповом упражнении в первый раз, — это Полина Орлова. После Олимпиады девочки немного меняли подход, чтобы чисто и точно отработать упражнения с новыми участницами.

Я считаю, что это не реванш за Олимпиаду. Ирина Александровна всегда говорит, что каждый старт нужно проживать по-новому. И после побед, когда ты спускаешься с пьедестала, ты должен забыть, что ты выиграл, и начинать с нуля.

Думаю, что девочки так же выходили, не думая о прошлых стартах и об Олимпийских играх. Для них была главная цель — выполнить свою программу чисто, точно и четко именно сейчас. Все мысли были направлены именно в эту сторону», — выразила мнение Леванова. Винер-Усманова: у меня вырвался дикий крик из груди, когда увидела оценки Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина... 29 октября 15:31

Подобной позиции придерживается и Яна Батыршина, которая напомнила, что россиянки проиграли Олимпиаду, не допустив явных технических огрехов в своем выступлении.

«Мне кажется, про Олимпиаду уже вообще стоит забыть и не сравнивать эти соревнования. Во-первых, нет Болгарии — наших основных соперниц. Во-вторых, на Олимпиаде оба наши вида прошли чисто, без видимых ошибок, а здесь была явная ошибка.

Поэтому даже не стоит сравнивать и допускать — а что, а если бы. Сейчас все совершенно по-другому. Все забыли и двигаемся вперед», — сказала Батыршина.

Александра Солдатова, в свою очередь, призвала смотреть в будущее и готовиться к новым соревнованиям.

«Конечно, не хочется все время обсуждать Олимпиаду и те выступления, которые уже прошли. Надо все время двигаться вперед. Доказали здесь — идем дальше, к следующим турнирам. И вот так — поэтапно, поэтапно, поэтапно.

Этим и славится Россия: мы не живем какими-то определенными победами, а все время доказываем из раза в раз, что российская художественная гимнастика — одна из самых сильных во всем мире», — отметила спортсменка.

Продолжить победную серию российские гимнастки смогут уже завтра — в личном многоборье за победу будут бороться Дина и Арина Аверины.

«Не хочется ничего загадывать, просто пожелаю девочкам огромной удачи, чтобы у них было много сил, потому что они уже который день выступают, и я представляю, насколько это непросто. Тем не менее один из важнейших дней чемпионата мира поставили самым последним и интригующим. Будем очень ждать и болеть», — заключила Солдатова.