Исправились за провал: Семененко выиграл бронзу в Канаде

01:35

Обидно. Очень много ошибок, были падения с прыжков. По технике Самарин проиграл лидеру 15 баллов, хотя может что-то еще и накинут. Но вряд ли сильно. Один четверной лутц он исполнил в каскаде в тройным тулупом, пошел на второй — упал. 145.65 за произвольную, он только четвертый. Но по сумме на втором месте — 224.20.