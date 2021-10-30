Исправились за провал: Семененко выиграл бронзу в Канаде

Лучшая оценка за технику сегодня, напомним, у Евгения Семененко — 90.00. Была. У Джейсона Брауна, который лидирует — 76.75.
Ну он мог заканчивать после трех четвертей программы, он уже на тот момент выиграл. В итоге техническая оценка за 100 баллов, ну и общая солидная. Блестяще!
Джейсон Браун из США довольно много проигрывает Семененко по технике, больше 10 баллов. Недокрутил он четверной сальхов, но вообще четверные он почти не прыгает. А тройные прыгал вполне уверенно, как и обычно. Впрочем, как минимум в одном случае тройной сальхов превратился в двойной. 165.55 — второй результат за произвольную, а по сумме обходит россиянина — 259.55.
Восьмой канадец в произвольной программе — 145.06. И про сумме только третий — 238.34. У нас будет медаль сегодня это точно.
Номер один сборной Канады Киган Мессинг катается под овации зала. И много ошибается. Падает на тройном риттбергере, сильно ударившись головой об лед. Завалил тройной лутц, завалил каскад из тройного лутца и тройного тулупа. По технической оценке — одно из худших выступлений. Но как он встал после этого удара головой об лет и вообще смог кататься?
Третий Игнатов по итогам произвольной программы — 154.38. Сумма — 244.17. В итоговой классификации Игнатов занимает второе место вслед за Семененко.
Падает россиянин сразу с четверного риттбергера, да и затем ошибок хватает. Но не очень серьезных, так что в целом программу Макар откатал хорошо. Но по технике проигрывает почти десять баллов.
168.30 результат в произвольной (первый) и более 20 баллов Семененко выигрывает у лидера! 256.01 его сумма!
Евгений показывает лучшую техническую оценку сегодня! На пять баллов он обходит Квителашвили! Отличная программа, хотя не обошлось без помарок впрочем, очень серьезно Семененко не ошибался!
Худшее выступление сегодня и худшая техническая оценка. Жесткое падение с четверного сальхова, затем бабочка на еще одном. Несколько раз он заходил на тройные, но прыгал только двойные. Почти ничего у японца не получилось. 143.37 за произвольную, 222.20 — сумма. Кейджи занимает пятое промежуточное место.
Сота Ямамомто завершает первую разминку. Также по технике он проигрывает грузинскому спортсмену достаточно много. Провалил два четверных тулупа, затем собрался и прыгал более-менее четко. 146.96 - за произвольную и четвертое место. А по сумме японец набирает 225.74 и обходит Самарина.
Обидно. Очень много ошибок, были падения с прыжков. По технике Самарин проиграл лидеру 15 баллов, хотя может что-то еще и накинут. Но вряд ли сильно. Один четверной лутц он исполнил в каскаде в тройным тулупом, пошел на второй — упал. 145.65 за произвольную, он только четвертый. Но по сумме на втором месте — 224.20.
Конрад Орзул из Канады неплохо выступил, но по технике до лидера не дотянулся. И прыгал в целом хорошо. Упал с четверного сальхова и ошибся на тройном акселе, но прыгнул четверной тулуп четко сделал каскад из четверного и тройного тулупов. Все остальное он прыгнул, хотя и не без помарок. 149.56 за произвольную, 222.75 — сумма. Морис Квителашвили продолжает лидировать.
Роман Садовский из Канады выступал. Очень много по технике проиграл лидеру. Отличное начало и плохая концовка. Прыгнул четверной сальхов и каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а затем сорвал второй сальхов, тройной риттбергер и тройной аксель. И кровь из носа пошла у Романа по ходу выступления. 144.79 за произвольную, сумма — 217.73. Третье место у спортсмена.
Томоки Хиваташи из США вторым выступал. Неудачно начал, затем раскачался, но ошибок хватало. Хотя каскад из четверного и тройного тулупа он прыгнул, а затем и отдельно четверной тулуп. 148.85 за произвольную, 221.77 — сумма. Проигрывает он грузинскому фигуристу.
Мориси Квителашвили из Грузии выступал первым. Исполнил четверной сальхов и четверной тулуп, хороший каскад у него вышел. Хорошее выступление. 161.27 за произвольную, 232.87 — сумма. Это лучший результат спортсмена в сезоне.