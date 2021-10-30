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Спорт

Навязали борьбу легендам: Павлюченко и Ходыкин выиграли серебро в Канаде

На Гран-при Канады российская пара Павлюченко и Ходыкин заняла второе место

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — завершились соревнования пар в произвольной программе. Россию представляли бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а их главными соперниками являлись серебряные призеры Олимпиады-2018 из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. Опытные китайцы одержали уверенную победу, а российская пара заняла второе место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:50

А наша трансляция на этом завершена! Спокойной ночи!

00:45

Видео проката Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюка:

00:40

Видео проката Суй Вэньцзин и Хань Цун:

00:35

Видео проката Павлюченко и Ходыкина:

00:30

Протокол оценок Павлюченко и Ходыкина:

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100%
00:25

Поздравляем Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина со вторым местом и ждем соревнования мужчин в произвольной программе!

00:24

Итоговая таблица:

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100%
00:20

Двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая не обошлись без ошибок — было падение на выбросе, наверное, единственная оплошность сегодня. Но их преимущество не вызывает вопросов. Плюс десять баллов был отрыв после короткой программы, да и в произвольной они по технической оценке все равно победили. 145.11 балла набирает китайская пара. Чистая победа!

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100%
00:14

123.62 за произвольную! Проиграли они ее. А сумма — 193.08, обеспечивает текущее первое место и как минимум второе место по итогам Гран-при!

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100%
00:12

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — браво! По технике это лучшая сегодня программа! Но и ошибок хватало, к сожалению. И с прыжками было не все идеально, и в поддержках были ошибки.

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100%
00:05

Российская пара на льду.

00:03

Минерва Хазе и Нолан Зегерт из Германии выглядят довольными, хотя по технике лидерам они проиграли. Два выброса было с ошибкой, наверняка будет потеря сложности во многих элементах. Третьи они в произвольной — 118.89. И по сумме — 186.82. Только третье место.

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100%
23:58

Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро выступали отлично и по технике почти догнали лидеров. Но все-таки сорвали поддержку, которую теперь не засчитают. И на тодесе потеряли баллы, а последняя поддержка не получит должного уровня сложности. Очень грубые ошибки. И это после того, когда они, казалось бы, самое сложно сделали четко. 113.82 за произвольную, 180.25 в сумме. Только третье место.

23:42

Начинается разминка второй группы.

23:41

Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады технически предыдущей паре проиграли почти десять баллов. И на прыжках были ошибки, партнерша дважды упала, в том числе на выбросе и на тройном тулупе. И второй выброс не очень удался. 122.90 за произвольную, нго в сумме 187.92. И это только второе место.

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100%
23:31

Американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук пока лучшие баллы за технику набирают. Отличное выступление, хотя и были недокрученные прыжки. Тройной риттбергер с ошибкой и тройной каскад вышел с недокрутами во всех прыжках. Может быть, не самые сложные элементы, но очень чисто откатана программа. 128.02 за произвольную программу, в сумме — 189.90. Это новые лидеры.

23:22

Канадская пара Лори-Анн Матте и Тьерри Ферланд вызывает овации зала! Неплохо выступление, хотя ошибок было немало. И на тройном сальхове ошиблись, и на каскаде, но по технике предыдущую пару они обошли очень солидно. Выбросы у пары получились отличными. 111.56 за произвольную, 168.81 в сумме. Бьют ребята свой личный рекорд.

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100%
23:13

Неидеальная с технической точка зрения программа у британцев. Упала партнерша на тройном тулупе, с ошибкой был исполнен двойной аксель, было достаточно помарок и в других элементах. Но оба выброса получились — лутц и риттбергер. 85.88 - за произвольную и 134.68 в сумме.

23:09

Зоя Джонс и Кристофер Бояджи первые выступают. Они из Великобритании.

23:04

Следить за трансляций соревнований можно на сайте Первого канала.

23:01

Начинается разминка у первой группы.

22:55

Скоро начинаем. Российская пара выйдет на лет предпоследний, это будет примерно в районе полуночи.

22:52

Полные итоги короткой программы.

22:50

После короткой программы российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают второе место (69,46 балла), а на первом — легендарная китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун (78,94). Порядок выступлений в произвольной программе:

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22:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на втором этапе Гран-при — в Канаде — продолжаются соревнования пар.

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