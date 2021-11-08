«Обнаружили тяжелое заболевание»: умерла молодая российская волейболистка

Ушла из жизни молодая российская волейболистка Алия Хамбикова. 21-летняя блокирующая клуба Высшей лиги А «Уфимочка-УГНТУ» скончалась из-за заболевания, которое клуб не афиширует. Сообщается, что это не был коронавирус.

Молодая российская волейболистка Алия Хамбикова скончалась в Уфе. Спортсменка ушла из жизни из-за болезни в возрасте 21 года. Первым о трагедии в своем Instagram сообщил волейбольный клуб «Урал».

«Произошла большая трагедия. Ушла из жизни блокирующая «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким... Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни», – сказано в сообщении в социальной сети. «В сборную России попадают по блату» Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила сомнения в прозрачности отбора биталонисток... 08 ноября 21:19

Изначально появились предположения, что причиной случившегося стала коронавирусная инфекция, новая волна которой с мутировавшим дельта-штаммом накрыла Россию этой осенью.

Однако позже в своем комментарии их опроверг глава пресс-службы уфимского «Урала», подразделением которого и является команда «Уфимочка-УГНТУ», Денис Таипов.

«В последний месяц у нее обнаружили распространенное тяжелое заболевание. Мы приняли решение не афишировать его. К сожалению, все пошло по худшему сценарию», — рассказал Таипов, отметив, что спортсменка ушла из жизни 7 ноября.

Пор его словам, точная причина смерти Хамбиковой не называется из уважения к ее родственникам, которые сами могут обнародовать все данные, если пожелают.

При этом портал «Бизнес Online» сообщил, что Хамбикова боролась с лейкемией. «Щербакова похожа на уставшую старуху, а Хромых переживет и конец света, как таракан» Ведущие самого популярного Youtube-канала о фигурном катании The Skating Lesson обсудили сенсационное... 09 ноября 22:50

В социальных сетях, сообщивших об уходе блокирующей из жизни, в комментариях многие болельщики и болельщицы оставляют свои соболезнования, рассказывая, что очень тепло относились к скончавшейся волейболистке.

«Уфимочка-УГНТУ» была основана еще в 1965 году. В российской истории этот клуб провел два сезона в Суперлиге, заняв десятое место среди 14 участников в кампании-2012/13 и став последним, одиннадцатым, в следующем сезоне.

После этого уфимские волейболистки понизились в классе обратно в Высшую лигу А, где и выступают по сей день.

В сезоне-2020/21 «Уфимочка-УГНТУ» заняла пятое место из семи команд на первом этапе, не попав в четверку сильнейших, продолжившую борьбу за место в Суперлиге. А вот в турнире за места с пятое по седьмое пропустили вперед «Тюмень», но сохранили прописку в дивизионе, оставшись на шестом итоговом месте, впереди московского «Луча».

В нынешнем сезоне «Уфимочка-УГНТУ» занимает восьмое место из девяти участников чемпионата Высшей лиги А, одержав три победы в 12-ти проведенных встречах и опережая в таблице только все тот же московский «Луч». Поляки пожаловались судьям и отняли у России медаль Евро Европейская ассоциация плавания заявила, что лишила сборную России серебряной медали в эстафете... 08 ноября 17:32

Предварительный этап соревнований завершится в феврале, после чего команды снова будут разбиты на верхнюю (топ-4) и нижнюю группы и продолжат турнир с сохранением очков, набранных ранее.

Хамбикова выступала в составе «Уфимочки» с 2019 года и считалась подающей надежды центральной блокирующей. Последний раз в нынешнем сезоне она сыграла 4-5 октября, когда «Уфимочка-УГНТУ» сначала одолела на тай-брейке «Уралочку-2» (3-2), а затем разгромно уступила тому же сопернику (0-3).

Ближайший тур в Высшей лиге А женского чемпионата страны по волейболу пройдет как раз в Уфе, на площадке команды Хамбиковой. «Уфимочка-УГНТУ» 11 и 13 ноября сразится с курским «ЮЗГУ-Атомом», а 12 и 14 ноября встретится с представляющим Калининградскую область «Локомотивом-2».