Миранчук вместо Бога: россиянин готов уйти из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно может перейти из «Аталанты» в «Торино» или «Сассуоло». Футболист недоволен отсутствием игровой практики в команде из Бергамо и хочет проводить на поле больше времени. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал Миранчуку зимой сменить команду и призвал отложить возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В предстоящее зимнее трансферное окно полузащитник сборной России Алексей Миранчук может сменить клубную прописку — 26-летний футболист выразил готовность покинуть «Аталанту» и перейти в менее статусный коллектив из Серии А.

По информации Calciomercato, россиянин недоволен тем количеством игрового времени, который ему выделяет наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини, однако специалист в данный момент не готов чаще выпускать его на поле.

Среди клубов, заинтересованных в подписании Миранчука, фигурируют «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

Бывший нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что россиянину будет полезно зимой сменить обстановку и попробовать свои силы в другой команде. «Рушатся взаимодействия»: Россия теряет игроков перед Хорватией Сборная России по футболу в решающих матчах, как и на предыдущих сборах, не досчитается... 08 ноября 22:35

«Алексею необходимо все взвесить. Иногда необходимо сделать шаг назад для того, чтобы затем сделать два вперед. Ему нужно почувствовать уверенность, играть чаще, поэтому ясно, что скорее всего ему стоит уйти в другой клуб в аренду. Любому футболисту нужно игровое время, нельзя сидеть сложа руки.

Возвращение в «Локомотив»? Это не поможет ему в адаптации в Европе. Если он хочет остаться и играть в европейских чемпионатах, то лучше не возвращаться в Россию. Если же он захочет вернуться, то еще обязательно успеет это сделать.

Я думаю, что он еще не доказал ни себе, ни остальным, что хочет играть в Европе на высоком уровне. Смена чемпионата для Миранчука будет более тяжелым испытанием, поэтому стоит рассмотреть вариант с арендой в какой-либо итальянский клуб», — заявил Булыкин.

Помимо этого, экс-форвард амстердамского «Аякса» объяснил, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжает вызывать Миранчука в расположение национальной команды, несмотря на отсутствие у хавбека игровой практики. «Смородская должна извиниться за слова о расизме в «Спартаке» Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская обвинила игроков столичного... 08 ноября 10:32

Напомним, что при вступлении в должность наставника сборной России 52-летний специалист пообещал не включать в список потенциальных кандидатов тех, кто не получает игровое время в своих клубах.

«Карпин знает его возможности, он подходит под его игровую философию. Понятное дело, что если ты играешь в основе, то у тебя есть игровой тонус. А если ты не играешь, то можешь рассчитывать только на место в запасе. Все знают потенциал Миранчука, на что он способен. Нахождение в сборной может помочь ему вновь раскрыться и обрести уверенность.

Ему главное — играть и чувствовать доверие тренера. Не столь важно, Италия это будет, или Испания с Германией. Когда он получит игровое время и будет знать, что нужен тренеру, то тогда все наладится», — заявил Булыкин.

Об интересе «Сассуоло» к Миранчуку стало известно еще в конце октября. Итальянское издание Tuttosport также высказывало предположение о том, что 26-летний игрок пополнит состав черно-зеленых в зимнее трансферное окно.

Портал Torino Granata 8 ноября сообщил, что «Сассуоло» рассматривает вариант обмена Миранчука на Жереми Бога.

Однако в самом клубе эту информацию не подтвердили. Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси в беседе с «СЭ» заявил, что данная новость не соответствует действительности.

Torino Granata также информирует, что главный тренер «Торино» Иван Юрич лично хочет видеть Миранчука в своей команде.

Еще одной командой, в которой Миранчуку пророчат продолжение карьеры, является «Болонья». Но и здесь официальные лица клуба опровергают информацию об интересе к россиянину.

«Это слухи. Миранчук — хороший футболист, но мы не планируем его брать в аренду», — приводит слова спортивного директора «Болоньи» Риккардо Бигона Sport24.

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Семин считает, что принимать решение о переходе в другой клуб должен сам игрок.

«Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе все должен решать сам Алексей, а мы здесь не играем никакой роли. Футболист должен действовать исходя из ситуации и принимать решение, что ему делать дальше, самостоятельно», — заявил Семин в беседе с «СЭ».

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Алексей Миранчук принял участие в шести матчах, в которых отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €13,5 млн.