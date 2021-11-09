«Даня просто подошел ко мне и поднял. Все офигели»

Евгения Медведева и Даня Милохин исполнили трогательный номер в образах Ромео и Джульетты в седьмом выпуске «Ледникового периода». После проката блогер рассказал, что часто обнимает фигуристку и вне романтичных прокатов, Медведева призналась, что готова комментировать даже хоккей с участием Милохина, и рассказала, что была бы не против увидеть тренерский штаб Этери Тутберидзе на «Ледниковом периоде», но слабо в это верит.

«Нам говорили: «Почему делаете все вполтапка»?»

— Кому принадлежала идея поставить вам номер в образах Ромео и Джульетты?

Медведева: Идея была Елены Станиславовны Масленниковой (тренер по фигурному катанию, хореограф-постановщик «Ледникового периода». — «Газета.Ru»).

В самом начале проекта она сказала: «Вы — Ромео и Джульетта. Когда поставим этот номер, не знаю. Но когда-нибудь мы это сделаем». И это случилось.

Милохин: Нам говорили: «Ребят, покажите нам эту энергию. Почему вы не делаете все на максимум, а только вполтапка?»

Медведева: Что-о-о? (смеется)

Милохин: Мы отвечали: «На выступлении все будет». И это получилось. Мы довольны. Теперь я есть хочу.

Медведева: Пустите ребенка поесть.

— Даня, вы сходили на спектакль «Анна Каренина», где Женя выступает в роли Китти. Какие впечатления?

Милохин: Ребята, я советую сходить всем — неважно, какого вы возраста, читаете книги или нет, знаете, кто такая Анна Каренина или нет (Медведева смеется. — «Газета.Ru»). Это волшебно!

Медведева: О-о-о (умиленно).

Милохин. Особенно это волшебно, когда ты знаешь всех людей, которые играют эту пьесу… или что это?

Медведева: Спектакль.

Милохин: Да, спектакль. Я бы сходил еще несколько раз. Либо даже выкатился бы в каком-нибудь из моментов вместо Александра Энберта (который катается в шоу «Анна Каренина» в паре с Медведевой. — «Газета.Ru») в той же одежде. Прикинь, да?

Медведева: Не удивляйтесь, если что (смеется).

«Семененко прямо боролся, грыз зубами, — и у нас есть медаль на этапе Гран-при»

— Евгения, вы комментировали на Первом канале этапы Гран-при в США и Канаде, Италию пропустили. Планируете ли работать на следующих этапах?

— Да, планирую. Правда, на этой неделе есть спектакли — по два в день, и надо еще параллельно репетировать номер для «Ледникового периода». Но на Гран-при в Сочи я планирую поехать и комментировать оттуда.

— Будут ли у вас показательные выступления там?

— Да вроде не планируется.

— В последний раз вы комментировали этап Гран-при в Канаде. Кто вам там запомнился?

— Я комментировала мальчиков. Нэйтан Чен реабилитировался после своего третьего места в США. Этап получился довольно сильным, и наши российские одиночники уверенно откатались. Евгений Семененко прямо боролся, зубами грыз, ы-ы-ы (мило изображает укус. — «Газета.Ru»). А вообще я просто слежу за соревнованиями и немного посвящаю зрителей в фигурное катание. Теперь моя миссия такая.

— Были ли вы удивлены, что Семененко занял третье место?

— А почему? Нет. Он в обеих программах хорошо откатался.

— Теоретически мог и на второе место подняться.

Милохин: Но не смог!

Медведева: Теоретически, конечно, можно выступать все лучше, лучше и лучше. Тем не менее у нас есть медаль на этапе Гран-при, и это здорово.

Милохин: Если бы смог занять второе место, то смог бы. А раз не смог, то не смог.

Медведева: Все правильно говоришь (смеется).

«Не было планов, что Женя будет ставить нам номер. Она просто его поставила»

— Евгения, в прошлый раз вы сами ставили себе номер для «Ледникового периода». Есть ли такие планы в дальнейшем?

Медведева: Пока что мы даже не знаем, какая у нас музыка будет.

Милохин: Да и по тому номеру на самом деле не было планов, что Женя будет его ставить.

— А как так получилось?

Милохин: Она просто его поставила (оба смеются). Нам скидывают музыку, и она такая: «Я ставлю хореографию!»

Медведева: Да не было такого!

Милохин: Ну ладно.

Медведева: Илья Авербух стоял, пытался придумать какую-то хореографию. И я сказала: «Ну здесь мы можем сделать раз-два-три-четыре-пять-шесть» (изображает танцевальные движения руками. — «Газета.Ru»). Илья сказал: «Да! Молодец». Так и получилось.

«Если Даня пойдет в НХЛ, мне придется комментировать хоккей»

— Вы дебютировали в роли ведущей на «Матч ТВ». Как вам этот опыт?

Медведева: Мне комфортно. У меня есть суфлер.

Милохин: И словарный запас!

Медведева: Да, словарный запас, который показывается на суфлере. Это очень удобно. Самое главное — привыкнуть переключаться с камеры на камеру в правильное время. Надеюсь, что еще будут интеграции с «Матч ТВ». Я хочу, мне нравится.

— В эфире «Матч ТВ» вы поддержали вратаря «Спартака» Александра Максименко, который тогда пропустил семь мячей от «Зенита». Будете ли дальше освещать другие виды спорта, например, футбол? Тарасова: Авербух, спасибо тебе за Милохина и Медведеву — таких необыкновенных Заслуженный тренер СССР, судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова высоко оценила романтичное выступление... 09 ноября 21:28

Милохин (удивленно): Ты хоккей комментировала?

Медведева: Нет, я не комментировала, а новости освещала.

— Планируете ли больше погружаться в футбол, чтобы затем освещать его?

Медведева: Это очень сложно. Игровые виды спорта для меня — какие-то дебри.

Милохин: Потом будешь хоккей комментировать со мной.

Медведева: Придется, да. Если Даня наметит пойти в НХЛ, мне придется комментировать еще и хоккей. Честно говорю, игровые виды спорта для меня — сложная тема. Если нужно будет разобраться, разберусь. Но пока что не слежу, сохраняю нейтралитет. На вопрос «За кого болеешь» пока не смогу ответить.

— Даня, вы играете в футбол за блогерскую команду «На спорте». Готовы ли помочь Жене и рассказать про футбол?

Милохин: Мячик, ноги, ворота... На самом деле я мало что знаю.

Будет интересно, если Женя прокомментирует какую-нибудь из моих игр на Youtube за «На спорте». Это вполне возможно.

— Даня, в интернете были видео, где вы тренировались с клюшкой. Зачем?

Медведева: Да ему неймется просто! Нужно куда-то энергию девать.

Милохин: Хоккей просто более энергичный, чем фигурное катание.

— Значит, надо больше прогонов делать, чтобы Даня быстрее уставал.

Медведева: Тоже так считаю. Только я устаю, а он нет.

«Довольно часто обнимаемся — даже без причины»

— Евгения, кому принадлежала идея сделать поддержку «рыбка», когда Даня поднял вас на вытянутых руках в прошлом выпуске «Ледникового периода»?

Медведева: Это как-то рандомно получилось. Милохин ответил Загитовой на вопрос о поцелуе с Медведевой Ведущая «Ледникового периода», олимпийская чемпионка Алина Загитова взяла интервью у пары... 09 ноября 21:32

Милохин: Я сказал: «Давай попробуем». Вроде бы мы делали эту поддержку на тренировках.

Медведева: Он просто подошел ко мне и вот так поднял! Все офигели и сказали: «Давай делай».

Милохин: Мы сутки не могли поставить технику. Мне же не просто нужно вытягивать ее, надо самой Жене подпрыгнуть. Но за день мы нашли технику — и (щелкнул пальцами).

— В интернете очень много видео, где вы обнимаетесь. Как часто вы обнимаетесь за кадром?

Милохин: Довольно часто. Бывает так, что на это нет причины даже. Просто такие: «Гоу, чувиха», «Да, чувак».

— Кто проявляет инициативу в этом?

Милохин: По-разному.

Медведева: Что за вопросы вообще? (смеется)

— Нужно же людям милые видосики делать.

Милохин: Мы взглядом договариваемся, смотрим на друга: «Да».

«Буду рада, если мои тренеры придут на «Ледниковый период», но не думаю, что такое возможно»

— Даня, вы поздравили Евгению с миллионом подписчиков в TikTok и Instagram?

Медведева: Поздравил.

Милохин: На льду поздравил во время «Анны Карениной». Тодоренко: Милохин смотрел на Медведеву с такой любовью, что у меня внутри все защемило Судья «Ледникового периода» Регина Тодоренко оценила романтичное выступление двукратной чемпионки... 09 ноября 21:31

(В этот момент в кадр неожиданно ворвался хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский — в хоккейном шлеме и с перчаткой казанского клуба «Ак Барс» на правой руке. Он начал в шутку угрожать Милохину со словами «Еще раз будет косяк...» и замахнулся перчаткой).

Милохин: В хоккей играют настоящие мужчины.

(Ставиский ответил «Трус не играет в хоккей» и ушел из кадра).

— Евгения, тренер из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в недавнем интервью пожелал вам с Даней победы в этом проекте. Насколько вам важна поддержка тренерского штаба даже в шоу? Есть ли идея привлечь тренерский штаб для постановки какой-нибудь программы?

Медведева: «Ледниковый период» — это телевизионный проект, в котором есть постоянные тренеры и постановщики. Это Илья Авербух, Максим Ставиский, Елена Станиславовна Масленникова и Албена Денкова. Из года в год работают одни и те же специалисты. Не думаю, что стоит сбивать такую систему. Я буду рада, если они придут, но сейчас у всех тренеров график очень загруженный. Девочки выступают на очень многих стартах, все в разъездах. Поэтому не думаю, что такое возможно.