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Спорт

Легкая прогулка к финалу: Медведев оказался сильнее Рууда

Медведев обыграл Рууда и вышел в финал Итогового турнира АТР

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В первом полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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17:35

А на этом наша текстовая трансляция окончена! Спасибо, что были с нами!

17:31

Наконец-то у Дани получилось провести ровный, грамотный и уверенный матч, не зайти в третий сет, тем самым сэкономив силы перед решающей битвой за трофей! Браво!

17:30

Все, Медведев второй год подряд выходит в финал Итогового турнира!

17:29

40:30, матчбол у Медведева!

17:28

30:30, вновь собрался Даниил и выдал два прекрасных розыгрыша!

17:27

0:30, перекинул Рууд мяч через прибежавшего к сетке россиянина, обидно.

17:26

0:15, ошибается на подаче Медведев.

17:24

2:5 — второй подряд брейк делает Даня! Просто прекрасен сегодня наш теннисист!

17:23

40:40, упорная борьба за каждый мяч идет на корте!

17:22

30:30, снова равенство на табло.

17:21

15:15, удалось одну подачу Рууда принять Дане, это приятно!

17:20

4:2, забирает гейм на своей подаче Медведев.

17:19

40:15, еле-еле принимает Каспер, но Дане это не мешает!

17:18

30:15, ничего Рууд не смог сделать в этом розыгрыше, просто укатали буквально его сейчас.

17:17

15:15, на подаче у Даниила в этом гейме пока складывается все не слишком здорово.

17:16

2:3! Россиянин делает широчайший шаг для своего второго подряд финала Итогового турнира АТР!

17:16

Больше у Медведева! Есть прекрасная возможность сделать брейк и выйти на финишную прямую этой игры!

17:11

40:40, Рууд сравнивает счет!

17:10

30:40, удалось у Каспера затянуть в свои сети Даниила, ловко он развел его и мяч по сторонам.

17:09

15:40, разладился первый удар у Рууда, Медведеву даже не приходится вступать в игру, чтобы набрать очки.

17:08

15:30, обменялись теннисисты удачными атаками.

17:07

0:15, брейковое очко зарабывает Медведев, классно приняв норвежца.

17:07

2:2, снова равенство у нас во втором сете.

17:06

40:15, не попадает в корт россиянин, будет еще одна подача.

17:05

40:0, пока все очень легко у Данила получается в этом гейме.

17:05

15:0, снова удачно на своей подаче действует Медведев.

17:04

1:2. И вновь уверенная победа Рууда на своей подаче.

17:03

40:15. Каспер загонял Даниила по углам и красиво пробил по линии.

17:02

30:15. Эффектный удар вдоль сетки в прыжке выводит норвежца вперед.

17:01

15:15. Эйс и двойная от Каспера.

17:00

1:1. Медведев замучил соперника ударами по углам и сравнял счет.

17:00

40:15. Однако тут же россиянин исправляется тремя прекрасными подачами.

16:59

0:15. Вот теперь и Даниил ошибается по длине.

16:58

0:1. На приеме ошибается Медведев, гейм за норвежцем.

16:57

40:30. Рууд был вынужден запустить свечу — Медведев ответил блестящим смэшем.

16:57

40:15. И еще одна уверенная подача по центру.

16:56

30:15. Хорошая подача Каспера, а после мощный удар с хафкорта.

16:55

0:15. Второй сет стартовал. Норвежец ошибся по длине.

16:53

6:4. И россиянин реализует первый же из трех заработанных сетболов. Как по нотам разыграл он этот сет.

16:52

40:0. Медведев сам пошел к сетке после укороченного удара и добил соперника.

16:52

30:0. Обратный кросс от Медведева достигает цели.

16:51

15:0. Завязалась борьба на задней линии, однако Рууд сорвал удар.

16:50

5:4. Однако и Рууд великолепен на своей подаче. Под ноль берет, практически без борьбы. Медведев выходит подавать на сет.

16:49

5:3. Безупречно подает Даниил. Всего один гейм до победы в сете.

16:47

30:15. Зацепился за розыгрыш Каспер, но ошибся по длине.

16:45

15:15. Двойную ошибку делает россиянин.

16:43

4:3. Однако после стартовой ошибки Рууд взял четыре розыгрыша подряд.

16:41

0:15. Норвежец ошибся с форхенда.

16:40

4:2. Выход в сетке — и еще один гейм остается за россиянином.

16:38

40:15. Уверенно действует на своей подаче Даниил, пока без шансов для норвежца.

16:38

15:0. Хороший удар по линии от Медведева.

16:36

3:2. Медведев не справляется мощным ударом под бэкхенд. Рууд избегает второй потерянной подачи.

16:35

Больше. Две подряд обидные ошибки Медведева.

16:34

30:40. Хорошо подает Каспер и забивает с хафкорта.

16:33

15:40. Двойной брейк-поинт у россиянина.

16:33

15:30. Блестящий обводящий слева от Даниила.

16:32

15:15. Соперники обменялись победами в розыгрышах.

16:31

3:1. Плотный удар Медведева — и Каспер отправляет мяч в сетку.

16:30

Больше. Теперь у Рууда не получился удар справа.

16:30

40:40. Россиянин довел преимущество до 40:15, но затем дважды невынужденно ошибся.

16:29

30:15. А вот теперь сорвалась вторая подача у Медведева.

16:27

30:0. Две подряд шикарные подачи Даниила.

16:24

2:1. Сначала норвежец ошибается, посылая мяч в сетку, а затем Медведев здорово укладывает снаряд в угол. Брейк у россиянина!

16:23

Ровно. Казалось, что после обратного кросса Рууда мяч вылетел в аут, но при более внимательном просмотре выяснилось, что он задел боковую линию.

16:22

Меньше. Двойная ошибка Рууда.

16:20

40:40. Медведев выигрывает в затяжной перестрелке. Есть шанс на брейк!

16:19

40:30. Россиянин загонял соперника по углам и добил с хафкорта.

16:19

40:15. Вновь норвежец доминирует на своей подаче.

16:15

1:1. И тут же ответная сухая «домашняя» победа Медведева.

16:13

0:1. Рууд без особых проблем взял под ноль первый гейм на своей подаче.

16:10

Встреча стартовала! Поехали!

15:50

Матч начнется после 16.00 по московскому времени.

15:45

В первом полуфинальном поединке Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов встречаются россиянин Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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