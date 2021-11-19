Легкая прогулка к финалу: Медведев оказался сильнее Рууда

В первом полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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17:35
А на этом наша текстовая трансляция окончена! Спасибо, что были с нами!
17:31
Наконец-то у Дани получилось провести ровный, грамотный и уверенный матч, не зайти в третий сет, тем самым сэкономив силы перед решающей битвой за трофей! Браво!
40:15, не попадает в корт россиянин, будет еще одна подача.
17:05
40:0, пока все очень легко у Данила получается в этом гейме.
17:05
15:0, снова удачно на своей подаче действует Медведев.
17:04
1:2. И вновь уверенная победа Рууда на своей подаче.
17:03
40:15. Каспер загонял Даниила по углам и красиво пробил по линии.
17:02
30:15. Эффектный удар вдоль сетки в прыжке выводит норвежца вперед.
17:01
15:15. Эйс и двойная от Каспера.
17:00
1:1. Медведев замучил соперника ударами по углам и сравнял счет.
17:00
40:15. Однако тут же россиянин исправляется тремя прекрасными подачами.
16:59
0:15. Вот теперь и Даниил ошибается по длине.
16:58
0:1. На приеме ошибается Медведев, гейм за норвежцем.
16:57
40:30. Рууд был вынужден запустить свечу — Медведев ответил блестящим смэшем.
16:57
40:15. И еще одна уверенная подача по центру.
16:56
30:15. Хорошая подача Каспера, а после мощный удар с хафкорта.
16:55
0:15. Второй сет стартовал. Норвежец ошибся по длине.
16:53
6:4. И россиянин реализует первый же из трех заработанных сетболов. Как по нотам разыграл он этот сет.
16:52
40:0. Медведев сам пошел к сетке после укороченного удара и добил соперника.
16:52
30:0. Обратный кросс от Медведева достигает цели.
16:51
15:0. Завязалась борьба на задней линии, однако Рууд сорвал удар.
16:50
5:4. Однако и Рууд великолепен на своей подаче. Под ноль берет, практически без борьбы. Медведев выходит подавать на сет.
16:49
5:3. Безупречно подает Даниил. Всего один гейм до победы в сете.
16:47
30:15. Зацепился за розыгрыш Каспер, но ошибся по длине.
16:45
15:15. Двойную ошибку делает россиянин.
16:43
4:3. Однако после стартовой ошибки Рууд взял четыре розыгрыша подряд.
16:41
0:15. Норвежец ошибся с форхенда.
16:40
4:2. Выход в сетке — и еще один гейм остается за россиянином.
16:38
40:15. Уверенно действует на своей подаче Даниил, пока без шансов для норвежца.
16:38
15:0. Хороший удар по линии от Медведева.
16:36
3:2. Медведев не справляется мощным ударом под бэкхенд. Рууд избегает второй потерянной подачи.
16:35
Больше. Две подряд обидные ошибки Медведева.
16:34
30:40. Хорошо подает Каспер и забивает с хафкорта.
16:33
15:40. Двойной брейк-поинт у россиянина.
16:33
15:30. Блестящий обводящий слева от Даниила.
16:32
15:15. Соперники обменялись победами в розыгрышах.
16:31
3:1. Плотный удар Медведева — и Каспер отправляет мяч в сетку.
16:30
Больше. Теперь у Рууда не получился удар справа.
16:30
40:40. Россиянин довел преимущество до 40:15, но затем дважды невынужденно ошибся.
16:29
30:15. А вот теперь сорвалась вторая подача у Медведева.
16:27
30:0. Две подряд шикарные подачи Даниила.
16:24
2:1. Сначала норвежец ошибается, посылая мяч в сетку, а затем Медведев здорово укладывает снаряд в угол. Брейк у россиянина!
16:23
Ровно. Казалось, что после обратного кросса Рууда мяч вылетел в аут, но при более внимательном просмотре выяснилось, что он задел боковую линию.
16:22
Меньше. Двойная ошибка Рууда.
16:20
40:40. Медведев выигрывает в затяжной перестрелке. Есть шанс на брейк!
16:19
40:30. Россиянин загонял соперника по углам и добил с хафкорта.
16:19
40:15. Вновь норвежец доминирует на своей подаче.
16:15
1:1. И тут же ответная сухая «домашняя» победа Медведева.
16:13
0:1. Рууд без особых проблем взял под ноль первый гейм на своей подаче.
16:10
Встреча стартовала! Поехали!
15:50
Матч начнется после 16.00 по московскому времени.
15:45
В первом полуфинальном поединке Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов встречаются россиянин Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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