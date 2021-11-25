Грустный рекорд 17-летнего вратаря: «Локомотив» разгромно уступил «Лацио» в Москве

«Локомотив» показал очень грубую игру в матче против «Лацио» и лишь чудом обошелся без удалений. Маркус Гисдоль даже заменил защитника Максима Ненахова уже на 28-й минуте, чтобы тот не получил красную карточку. Однако от фатальных ошибок это не спасло: Александр Сильянов и Дмитрий Баринов «привезли» два пенальти, которые реализовал Чиро Иммобиле, а на 87-й минуте Педро довел счет до разгромного (3:0). После этого поражения «Локомотив» лишился шансов на плей-офф Лиги Европы, но еще поборется за Лигу конференций.

Матч жизни и смерти

До начала этой встречи «Локомотив» располагался на последней строчке в группе Е Лиги Европы:

1. «Галатасарай» — 8 очков

2. «Лацио» — 5 очков

3. «Марсель» — 4 очка

4. «Локомотив» — 2 очка

Чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, «Локомотиву» нужно было побежать «Лацио».

В случае ничьей или поражения «железнодорожники» окончательно теряли бы шансы на продолжение борьбы в ЛЕ. Оставалась бы только хрупкая надежда на итоговое третье место в группе и попадание в Лигу конференций (третий по значимости еврокубок).

Рекордный дебют

Юный вратарь «Локомотива» Даниил Худяков, заменяющий травмированного Маринато Гильерме, вышел в стартовом составе «Локомотива» и побил рекорд Игоря Акинфеева, став самым молодым вратарем-дебютантом еврокубков в российских клубах.

Худякову 17 лет, 10 месяцев и 16 дней, а Акинфеев дебютировал за ЦСКА в еврокубках в 18 лет, 5 месяцев и шесть дней.

Стартовый состав «Локомотива»: Даниил Худяков, Максим Ненахов, Тин Едвай, Мурило, Мацей Рыбус, Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Алексис Бека-Бека, Дмитрий Рыбчинский, Виталий Лисакович, Франсуа Камано.

Стартовый состав «Лацио»: Томас Стракоша, Франческо Ачерби, Луис Фелипе Рамос, Патрисио Габаррон, Эльсеид Хюсай, Тома Башич, Луис Альберто, Лукас Лейва, Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи, Чиро Иммобиле.

Первый тайм

Уже на первой минуте матча нападающий «Локо» Франсуа Камано получил желтую карточку за то, что наступил на голеностоп защитнику «Лацио» Луису Рамосу. Сразу стало тревожно: «железнодорожники» удаляются чаще всех в чемпионате России, и продолжать эту тенденцию в Лиге Европы было нельзя ни в коем случае.

К счастью, красно-зеленые быстро взяли себя в руки и начали действовать уверенно и солидно — высоко прессинговали соперника, большими силами собираясь возле штрафной «Лацио», пугали длинными забросами на скоростных нападающих Камано и Лисаковича, а уже на четвертой минуте Тин Едвай опасно пробил головой после навеса с фланга — мяч пролетел в метре от дальней штанги.

Однако глупые нарушения правил по-прежнему продолжались, что позволяло «Лацио» создавать опасность на «стандартах».

Так, на 11-й минуте Марадишвили откровенно сбил с ног хавбека итальянской команды Маттиа Цаканьи, и судья назначил опасный штрафной на половине поля «Локомотива». Ачерби навесил во вратарскую, и Худякову пришлось выбегать из ворот и выбивать мяч кулаками.

Спустя всего минуту Худяков снова спас команду: Ачерби прицельно пробил головой после навеса с углового, мяч неприятно отскочил от газона, но юный голкипер успел сложиться и надежно зафиксировать мяч.

Партнеры по команде не спешили облегчить жизнь своему вратарю и продолжали дарить сопернику штрафные. На 14-й минуте Ненахов срубил в жестком подкате защитника «Лацио» Габаррона и получил желтую карточку. Всего минуту спустя уже Баринов жестко сбил полузащитника Башича — судья не стал давать «горчичник» только из жалости.

Ненахов тем временем и не думал успокаиваться и еще дважды не по правилам снес Цаканьи. Причем по итогам второго единоборства итальянцы заработали угловой, который закончился опаснейшим ударом Башича с трех метров. «Локомотив» чудом спас от пропущенного гола только защитник Рыбусь, удачно расположившийся на линии ворот. «Этому тренеру больше не подам руки». Скандал после матча «Наполи» в Москве Московский «Спартак» во второй раз в этой Лиге Европы переиграл итальянский... 25 ноября 00:39

После этого «Лацио» поймал кураж и зажал «Локо» в его штрафной, подав еще три угловых подряд. Как только удалось отбиться, главный тренер «железнодорожников» Маркус Гисдоль немедленно заменил Ненахова, чтобы тот не получил вторую желтую и больше не «привез» таких моментов.

Вместо горячего 22-летнего Ненахова вышел еще более юный защитник — 20-летний Александр Сильянов.

Вскоре игра быстро выровнялась, и команды по очереди доходили до штрафных друг друга, однако обеим не хватало мастерства в завершающей стадии, чтобы открыть счет.

Второй тайм

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сделал одну замену в перерыве: вместо Андерсона вышел нападающий Педро, который должен был добавить атаке недостающей эффективности.

И эффективности действительно прибавилось, хотя и нельзя сказать, что на это повлиял один испанский нападающий: весь «Лацио» сумел собраться и поставить «Локо» в позицию обороняющегося. Это привело к тому, что на 55-й минуте Цакканьи влетел в штрафную и нарвался на фол Сильянова – того самого, который заменил горячего Ненахова.

Теперь и Сильянов оказался на желтой карточке и «привез» пенальти, который Иммобиле хладнокровно реализовал, — 0:1.

Не прошло и десяти минут, как «Лацио» снова воспользовался жесткой игрой «Локо» в своих целях: Иммобиле пошел в дерзкий дриблинг в штрафной и упал, получив подножку от Баринова.

Сам же пострадавший пошел бить пенальти и пробил в левый нижний угол. Худяков угадал направление удара, но вытащить не сумел – 0:2, дубль Иммобиле.

Сразу после этого Сильянов чуть не «отличился» снова, потеряв мяч в безобидной ситуации и позволив Педро выйти один на один с вратарем. К счастью для «Локо», испанец чудовищным образом не попал створ и не сделал счет разгромным.

«Локомотив» организовал свой первый удар в створ лишь на 69-й минуте: Лисакович решился пробить издали и попал в правый нижний угол – вратарь едва сумел отразить мяч кончиками пальцев.

В остальном большой опасности красно-зеленые создать не сумели, а итальянцы еще и максимально усложнили им задачу, наладив контроль над мячом и усердно перекатывая его на своей половине поля.

На 87-й минуте, когда «Локо» уже перестал трепыхаться, Педро довел счет до разгромного: принял мяч возле штрафной, легко обыграл Лисаковича и пробил в дальний угол — 0:3. С таким результатом матч и закончился.

Итоги

Плохая новость: после этого матча «железнодорожники» остались на последнем месте в группе. Хорошая новость: «Марсель» проиграл в параллельном матче «Галатасараю» (1:4) и не сумел оторваться от «Локомотива» — между ними все те же два очка. Сейчас таблица группы Е выглядит так:

1. «Галатасарай» — 11 очков

2. «Лацио» — 8 очков

3. «Марсель» — 4 очка

4. «Локомотив» — 2 очка

У красно-зеленых остался последний шанс пробиться в евровесну – для этого надо в последнем туре группового этапа победить на выезде «Марсель».

В таком случае «Локомотив» займет третье место в группе и попадет в плей-офф Лиги конференций. Вероятность этого невелика, но надо бороться.

Матч «Марсель» — «Локомотив» состоится 9 декабря в 23.00 мск.