Тутберидзе ушла от Хромых после падения, Валиева установила рекорд: как стартовал Гран-при в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева с новым мировым рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Сочи, но неожиданно заявила о недостатках в своем прокате. Елизавета Туктамышева исполнила тройной аксель и заняла второе место, а на пресс-конференции призналась, что все еще борется с последствиями болезни, и раскрыла, почему пришла позже всех на официальную тренировку. Майя Хромых упала и лишилась каскада, после чего Этери Тутберидзе перестала смотреть ее прокат и пошла настраивать Валиеву.

Первый соревновательный день на Гран-при России выдался для девушек нервным с самого утра. Елизавета Туктамышева пришла на десять минут позже остальных на тренировку, а потом трижды упала — два раза с тройного акселя и один раз с каскада тройной лутц + тройной тулуп.

Елизавета Туктамышева на тренировке Гран-при России

Майя Хромых падала с элементарного для нее тройного флипа в тренировочном прокате.

Майя Хромых на тренировке Гран-при России

Камила Валиева, представившая публике свое новое фиолетовое платье для короткой программы, допустила одну помарку в финальном прогоне — с трудом приземлилась после первого прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп и наклонилась ко льду, чтобы сохранить равновесие.

close 100% Денис Гладков/«Газета.Ru»

Чтобы поддержать кумира, фанаты Валиевой вывесили на арене яркий баннер «Камила, мы тебя любим».

Плакат в поддержку Камилы Валиевой на Гран-при в Сочи

Однако громче всех люди встречали Туктамышеву — 24-летнего «ветерана» женского одиночного катания. Ей кричали и хлопали активнее всего, когда диктор представлял фигуристок на разминке.

Кроме того, фан-клуб спортсменки раздал на арене 100 плакатов с изображением Туктамышевой и надписью «Empress to impress» («Императрица, впечатляй»), которыми зрители с удовольствием размахивали.

Фанаты Елизаветы Туктамышевой в кокошниках во время короткой программы женщин на этапе Гран-при в Сочи

Меньше всего из россиянок поддерживали Майю Хромых — 15-летнюю фигуристку, которая пока не добилась серьезных международных титулов и потому не так известна, как Валиева и Туктамышева.

Сама девушка ощутимо нервничала и в соревновательном прокате под блюз I'll Take Care Of You допустила грубую ошибку: упала с последнего прыжка — тройного лутца — и не смогла присоединить к нему тройной тулуп. По этой причине фигуристка осталась без каскада и потеряла много баллов.

Майя Хромых выступает с короткой программой на этапе Гран-при в Сочи

Сразу после этого падения Тутберидзе развернулась и ушла от бортика, не став досматривать прокат Хромых.

Спустя пару минут тренер вышла из подтрибунного помещения, сопровождая Камилу Валиеву.

Хромых тем временем получила 64,72 балла — ей удалось исполнить чисто лишь двойной аксель и тройной флип.

Майя Хромых выступает с короткой программой на этапе Гран-при в Сочи

«Сегодняшним прокатом я вообще недовольна. Падать было незачем, — отрезала девушка в общении с журналистами. — На тренировках я всегда каталась чисто, без каких-либо помарок, но сегодня я сильно волновалась в отличие от предыдущих стартов. Думаю, это повлияло на ошибку. Теперь надо забыть сегодняшний день и с хорошим настроением идти завтра на произвольную программу».

Уже признанная мировая звезда Валиева чувствовала себя намного увереннее Хромых и все элементы исполнила спокойно, с запасом по высоте. Чистый тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп принесли ей 87,42 балла и новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал Алене Косторной — 85,45.

Зал взорвался овациями после проката Валиевой и еще долго не успокаивался, скандируя «Молодец! Молодец!» и «Камила, мы тебя любим!».

Девушка счастливо улыбалась, но шокированной не выглядела: в этом сезоне она установила уже три мировых рекорда, превосходя сама себя.

«Я почти показала свой максимум, — спокойно отметила Валиева на пресс-конференции. — Всегда есть, к чему стремиться, но я рада, что улучшила свое катание — особенно в дорожке шагов. Надеюсь, я передала тот образ, который задумала».

Камила Валиева выступает с короткой программой на этапе Гран-при в Сочи

Последней из россиянок выступала Туктамышева. За нее было тревожно, учитывая, в каком состоянии девушка была с утра. Однако Императрица смогла собраться и выдать чистый прокат. Тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и сольный тройной флип принесли ей 80,10 балла и вторую строчку в таблице.

После такого успеха Туктамышеву провожали с арены не менее громко, чем Валиеву, а фигуристка складывала сердце из ладоней и поворачивалась во все стороны, благодаря публику.

Больше всего вопросов на пресс-конференции предназначались именно 24-летней спортсменке — и она отвечала наиболее развернуто, откровенно и интересно. Так, Туктамышева призналась, что заболела накануне Гран-при в Сочи и потому испытывает трудности в прокатах и на тренировках.

«Приболела неделю назад, и это немножко смазало подготовку, но я довольна сегодняшним прокатом — действительно получила удовольствие. Это связано с тем, что была такая теплая поддержка, зал ярко встречал всех девушек. Энергетика была классной, и это дает нам силы, чтобы не уставать в конце программы. Ну, еще проверим в произвольной программе, насколько это поможет (смеется).

Над чем работала после Гран-при Канады? После Гран-при Канады я заболела (смеется). Ладно, нет. Мы работали над всем чем только можно. Задача была — хорошо восстановиться, не потерять форму, потому что идти все время на своем пике тяжело, и важно грамотно выстроить тренировочный процесс, чтобы лучшая форма наступала на соревнованиях.

Мы немного усложнили произвольную программу, добавили каскад 3+3. Возможно, вы завтра это увидите. Но перерыв после Канады был не такой большой, чтобы сделать что-то масштабное», — сказала спортсменка.

Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой на этапе Гран-при в Сочи

Также Туктамышева раскрыла, почему пришла на утреннюю тренировку на десять минут позже остальных.

«Я не опоздала (улыбается). Я специально вышла чуть позже, чтобы подготовиться к моему последнему номеру в тренировке. Если бы я вышла раньше, то пришлось бы дольше кататься на разминке. А я на соревнованиях все-таки пытаюсь немного размяться и сразу выходить на прокат.

В конце тренировки у меня начались падения из-за того, что я простудилась, и еще сказываются последствия болезни.

Для успеха в прыжках важно, чтобы была мышечная выносливость. У меня было неплохое настроение, с тренерами я поговорила. Это нормальная ситуация, которая происходит после недельного перерыва. Надеюсь, что завтра все будет в порядке. Например, сегодня вечером я настроилась и хорошо откатала короткую программу», — подытожила Императрица.

Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой на этапе Гран-при в Сочи

Таким образом, после первого дня прокатов Валиева лидирует, Туктамышева — вторая, а Хромых сенсационно опустилась на пятое место. На бронзовую медаль серьезнее всех претендует американка Мэрайя Белл, которая исполнила в короткой программе двойной аксель, тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц и получила 69,37 балла.

Турнирная таблица по итогам короткой программы выглядит так:

Произвольная программа женщин состоится в субботу, 27 ноября, в 19.10 мск.