Первая женская гонка: Карлссон побила Йохауг, россиянки остались без медалей

Женщины бежали 10 километров классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Победу праздновала шведка Фрида Карлссон, которая в упорной борьбе обыграла норвежку Терезу Йохаг. Лучшая из россиянок Татьяна Сорина — восьмая. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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16:31
Наша трансляция на этом завершена. Впереди еще индивидуальная биатлонная гонка у мужчин. Хорошего вечера!
16:30
Особенно расстроенными наши девчонки не выглядят, улыбаются и говорят, что надо больше работать, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде.
16:22
Сорина на восьмом месте, Ступак девятая, Непряева на 13-й позиции. Отставание Татьяны — 45 секунд от лидера и 30 секунд от третьего места. В гонке преследования завтра будет очень тяжело.
16:21
13,7 секунд Карлссон привезла на финише Йохауг! Потрясающая победа!
16:19
Ждем Карлссон на финише!
16:18
На отметке 8,1 Сорина восьмая, до медалей больше 20 секунд.
16:17
А Карлссон на отметке 8,1 км увеличивает отрыв от Йохауг до 5,3 секунд.
16:16
Невероятно! Хеннинг почти догнала на финише Йохауг, проигрывает в итоге всего 1,5 секунды!
16:15
Похоже, что без медалей сегодня. В десятку бы попасть.
16:14
Йохауг первая, за ней Хенниг, причем немка отыграла у норвежки три секунды на последнем отрезке.
16:13
На отметке 6,1 км лучшая из россиянок Татьяна Сорина восьмая, она проигрывает 15 секунд третьему месту.
16:12
Карлссон продолжает лидировать — три секунды отрыв после отметки 6,1!
16:11
Отметка 6,1 км. Йохауг выигрывает у немки Катарины Хенниг 13 секунд, ждем Карлссон.
16:08
Карлссон и Йохауг на отметке 6,1 км разделяет две секунды, прибавляет норвежка!
16:07
После пяти километров россиянки в конце первой десятки, лидеру проигрывают очень много, но шансы на медали еще есть. Если не считать Йохауг и Карлссон, все очень плотненько.
16:05
А Карлссон, которая идет вслед за Йохауг, наращивает преимущество. На отметке в 3,1 км она выигрывает 4 секунды.
16:04
Йохауг проходит отметку 5 км, она по-прежнему выигрывает 12 секунд у соперниц. А на втором месте американка Рози Бреннан.
16:02
Непряева на трех километрах пятая, она проигрывает норвежке 9 секунд.
16:01
Сорина на отметке 3,1 км проигрывает 12 секунд лидеру.
16:00
Ого! Фрида Карлссон на стартовом отрезке на секунду быстрее Йохауг!
15:59
Ступак восьмая на трех километрах и проигрывает 14 секунд.
15:58
Йохауг прошла отсечку 3,1 км, увеличивает преимущество до 7,6 секунд.
15:67
Непряева на старте проигрывает Йохауг 5 секунд.
15:56
Татьяна Сорина первый отрезок проходит с отставанием в три секунда от Йохауг.
15:55
Ждем Йохауг на второй отметке, может быть, с победителем уже все будет ясно.
15:53
Ступак проходит километр и проигрывает захватившей лидерство Йохауг 6 секунд.
15:53
Ольссон после пяти километров везет конкуренткам 16 секунд.
15:51
После трех километров Васильева и Истомина много проигрывает лидерам, уже больше 20 секунд.
15:50
Тереза Йохауг, закутанная очень сильно, уходит на дистанцию. Очень холодно в Финляндии. Минус 20 градусов.
15:50
На пяти километрах Васильева вторая и проигрывает лидеру 9,6. Лидер — Лундстрём.
15:49
Юлия Ступак стартовала в гонке.
15:48
А вот на отметке 3,1 Лундстрём вторая, ее обошла другая шведка Моа Ольссон.
15:48
На километровой отметке сейчас лидируют четыре шведки, первая по-прежнему Лундстрём.
15:46
Джесси Диггинс в красной майке открывает группу сильнейших.
15:44
Мария Истомина на отметке 1,1 км седьмая и проигрывает лидеру 8,6 секунд. Линдстрём очень бодро стартовала.
15:43
На трех километрах отставание увеличивается — 11 и 14 секунд.
15:40
Мария Истомина ушла на дистанцию.
15:37
Васильева и Рыгалина проигрывают после километра лидеру 10 и 12 секунд.
15:33
Лилия Васильева и Анастасия Рыгалина уходят на старт.
15:31
Поехали! Луизе Линдстрём из Швеции стартует первой.
15:20
Мужская гонка уже завершилась, в ней Алексей Червоткин взял серебро, а Александр Большунов выиграл бронзу.
15:17
От России сегодня выступают: 6. Лилия Васильева, 7. Анастасия Рыгалина, 20. Мария Истомина, 36. Юлия Ступак, 46. Татьяна Сорина, 48. Наталья Непряева, 56. Яна Кирпиченко.
15:16
Гонка стартует в 15.30 по московскому времени.
15:15
В Руке проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины бегут 10 км классическим стилем, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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