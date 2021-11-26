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Спорт

Домашний лед помог: Коляда вырвал серебро в Сочи и завоевал путевку в финал Гран-при

Этап Гран-при в Сочи выиграл ученик Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию

В Сочи продолжается этап Гран-при по фигурному катанию. Произвольную программу показали мужчины. Россиянин Михаил Коляда, занявший по итогам короткого проката четвертое место, выиграл серебро, уступив грузину Морису Квителашвили, который занимается в группе Этери Тутберидзе. Евгений Семененко стал шестым, а Марк Кондартюк оказался на восьмой строчке. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Трансляция
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15:40

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин. До скорых встреч!

15:37

Феноменальный прокат Мориса Квителашвили.

15:35

Прокат Михаила Коляды, принесший ему серебро домашнего этапа и путевку в финал Гран-при.

15:33

Выступление Евгения Семененко.

15:30

Прокат Марка Кондратюка.

15:27

Результаты Коляды позволили российскому фигуристу выйти в финал Гран-при, который пройдет в декабре!

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Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
15:25

А вот так выглядят итоги мужского одиночного катания. Еще раз, Михаил Коляда взял серебро, Евгений Семененко оказался шестым, а Марк Кондратюк стал восьмым.

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15:22

Турнирная таблица по итогам произвольной программы. Михаил Коляда, кстати, выиграл по итогам произвольной.

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15:20

Итак! Морис Квителашвили выигрывал этап Гран-при в Сочи, Михаил Коляда становится вторым, а японец Казуки Томоно закрывает тройку лидеров!

15:20

Судьи ставят японскому фигуристу за произвольную программу 168,38 балла. Это дает ему в общей сумме 264,19 балла. Он третий!

15:17

Первым ставит он каскад четверной тулуп + тройной тулуп и отлично с ним справляется. Немного неудачное приземление на четверном сальхове, но удержался на ногах фигурист. Сольный четверной тулуп — чисто, а вот после риттбергера в три оборота касается рукой льда. Вращения получились на четвертый уровень, а каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов вышел с помарками. С сольного тройного акселя фигурист падает, зато каскад тройной флип + двойной тулуп выходит чистым. Дорожки шагов и вращения — на четвертый уровень у фигуриста. Достаточно помарок допустил японский спортсмен, что смазало впечатление от проката.

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Казуки Томоно выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Казуки Томоно выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
15:12

Казуки Томоно из Японии, лидер по итогам короткой, завершает выступления мужчин.

15:10

За свое произвольное выступление грузинский фигурист, который тренируется у Этери Тутберидзе, набирает 170,96 балла. Это дает ему в общей сумме 266,33 балла. Хватаем ему отрыва, чтобы обойти Коляду.

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Морис Квителашвили выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Морис Квителашвили выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
15:08

Первым ставит Морис каскад четверной сальхов + двойной тулуп и делает его блестяще. Чуть качнуло его на тройном акселе, небольшой недокрут был, однако следом делает он блестящий каскад четверной тулуп + тройной тулуп и чисто исполняет тройной риттбергер. Вращения — на четвертый уровень, дорожка шагов — тоже. А вот с сольного четверного тулупа Морис, к сожалению, падает. Зато каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов получается отличным, как и тройной флип. Финальное вращение оценено на четвертый уровень, и это действительно фантастическое выступление от грузинского фигуриста. Отличный прокат!

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Морис Квителашвили выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Морис Квителашвили выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
15:04

Морис Квителашвили из Грузии покажет свою произвольную программу.

15:03

Итак, момент истины. За произвольную программу Садовский получает 169,21 балла. Это дает ему в общей сумме 253,80 балла. Михаил Коляда — точно на пьедестале!

15:01

Чуть не удается приземление с четверного сальхова, недокрут на прыжке был, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит хорошим. С трудом исполняет каскад тройной аксель + двойной тулуп после ошибки на первом элементе, а вот тройной риттбергер выходит чистым. Дорожка шагов на четвертый уровень, каскад получается восхитительный — четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Сольный тройной лутц чисто прыгает канадец, как и тройной флип. Вращения на четвертый уровень выходят. Прекрасно справился со своим прокатом канадский фигурист, несмотря на небольшие недочеты, это было действительно очень хорошо.

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Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:56

Роман Садовский, представляющий Канаду, появляется на льду.

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Роман Садовский выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Роман Садовский выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:56

Михаил Коляда получает за свой произвольный прокат 180,16 балла. Это дает ему в общей сумме 264,64 балла. Пока что он первый!

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Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:53

И снова падение на первом элементе... Четверной сальхов не получается у Михаила. Следом идет еще одна ошибка — на четверном тулупе льда касается рукой фигурист. Каскад тройной аксель + двойной тулуп выходит отличным, сольный тройной риттбергер тоже в плюсе. Вращения на четвертый уровень исполняет Коляда и дает потрясающий каскад четверной тулуп + тройной тулуп. Сольный тройной аксель выходит восхитительным с большими плюсами, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов тоже сделан отлично. Великолепная дорожка шагов оценена по заслугам на четвертый уровень, вращения тоже получают высший уровень. Сама по себе программа просто потрясающая, но снова у нас была сорвана первая часть проката. Но стоит сказать, что Михаил молодец, он вытащил свою программу, браво!

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Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:48

Ну что же! Михаил Коляда под бурные овации выходит на лед.

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Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:47

Американский фигурист за произвольную программу набирает 154,50 балла. Это дает ему в общей сумме 237,97 балла.

14:45

И снова у нас падение с первого элемента! Не получается у американца исполнить четверной тулуп. Каскад тройной аксель + двойной тулуп получается, причем второй прыжок явно должен был быть тройным. Зато тройной лутц + ойлер + тройной сальхов практически без нареканий, как и сольный тройной риттбергер. Дорожка шагов получилась на четвертый уровень, вращения тоже. Тройной аксель вышел отличным, с хорошей надбавкой. каскад тройной флип + двойной тулуп тоже получился чистым, сольный тройной лутц отлично исполнен. Финальное вращение — четвертый уровень, и в целом забылась первая ошибка при просмотре программы. Очень достойно выступил американский фигурист.

14:40

Камден Пулкинен из США покажет свою произвольную программу.

14:39

Получает чешский фигурист за произвольный прокат 137,28 балла, что дает ему в общей сумме 219,59 балла.

14:37

Первым прыжком он ставит четверной сальхов, но падает с него. Второй элемент — тройной аксель — тоже не удается, снова падение допускает чешский фигурист. Зато сольный тройной лутц выходит чистым, а вращения получаются на четвертый уровень. В каскаде с тройным флипом прикрепляет спортсмен только двойной тулуп. Дорожка шагов получается на третий уровень. Каскад тройной аксель + двойной тулуп вышел чистым, а вот сольный флип получился только в два оборота. После исполнения тройного риттбергера очень неудачно приземлился чех, да и степ-аут тоже был. К сожалению, очень многое не получилось у Брезины в этой программе, развалился прокат. Боролся он за каждый элемент, но к сожалению.

14:33

Сильнейшую разминку открывает Михал Брезина из Чехии.

14:26

тем временем разминку начинает вторая группа участников, где выступил Михаил Коляда.

14:25

Вот так выглядит турнирная таблица после первой разминки.

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14:24

За свой прокат Семененко получает 165,66 балла. В общей сумме у спортсмена сейчас 245,66 балла. Увы, уступает он Риццо.

14:21

Потрясающий каскад четверной тулуп + тройной тулуп исполняет в начале программы Евгений, на четверном сальхове обидно касается рукой льда, чтобы удержаться, а вот следом идет великолепный тулуп в четыре оборота. Тройной риттбергер — тоже чисто! Вращения у российского фигуриста на четвертый уровень. Каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов блестяще исполняет ученик Алексея Мишина, а следом обидно падает с тройного акселя, к сожалению. Далее идет еще одна ошибка — на тройном флипе тоже полупадение, Дорожка шагов на четвертый уровень, вращения — тоже. Увы, так обидно за эти ошибки, а ведь сама программа прекрасно началась, но вот середина проката на прыжках... Очень обидно, потому что в остальном такой прекрасный прокат показал Семененко.

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Евгений Семененко выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Евгений Семененко выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:17

Замыкает первую разминку Евгений Семененко. Очень тепло приветствует его публика.

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Евгений Семененко выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Евгений Семененко выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:16

Кэрри получает за произвольную программу 123,71 балла. В общей сумме он набирает 204,19 балла. Пока что это последний результат.

14:14

Начинает фигурист с четверного тулупа, но больно с него падает. Не удается и тройной аксель, снова падение. На риттбергере происходит бабочка, только в два оборота прыжок, а вот тройной флип, к счастью, получается. Дорожка шагов вышла только на второй уровень, а каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов фигурист вытащил. Следом был исполнен аксель, но вышел он только в два оборота, зато каскад тройной луцт + двойной тулуп получился. Очень мало что вышло у австралийского фигуриста в произольной программе к сожалению, очень расстроен сам спортсмен.

14:09

А на льду оказывается Брэндон Кэрри из Австралии.

14:08

Риццо набирает за произвольную программу 173,02 балла. Это дает ему в общей сумме 250,47 балла.

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Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:06

Первым прыжком стоит тулуп, и получается он только в три оборота, да еще и с недокрутом. Зато каскад следом идет чистый — четверной тулп + тройной тулуп. Тройной риттбергер у Маттео получается чистым, как и тройной флип. каскад во второй части программы тройной аксель + ойлер + тройной сальхов получается чистым, а вот в каскаде с тройным лутцем оказывается тулуп в два оборота, но чисто. Сольный тройной аксель — тоже в плюсах. Дорожка шагов и вращения — на четвертый уровень. Практически все у него получилось, кроме начала, но вот дальнейшая программа вышла отличной.

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Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:01

Следующим свою программу представит итальянский фигурист Маттео Риццо.

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Итальянский фигурист Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Итальянский фигурист Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
14:00

В итоге японский фигурист получает за произвольную 153,06 балла. Это дает ему в общей сумме 229,75 балла.

13:58

Первым ставит фигурист сальхов, получается он в три оборота (а возможно, должен был быть в четыре). Зато следом исполняет четверной сальхов и делает это чисто. Тройной аксель тоже выполнен практически идеально, следом идет каскад тройной лутц + тройной тулуп, и вот на нем у японца возникают недокруты. Зато дорожка шагов на четвертый. Следом у фигуриста происходит срыв акселя, только в один оборот, зато каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов выходит здорово, как и тройной риттбергер. Красивым вращением на четвертый уровень завершает свою программу фигурист. Тоже не обошелся без помарок, но сама программа выглядит просто прекрасно.

13:53

Фигурист из Японии Кейджа Танака появляется на льду.

13:52

157,72 балла — получает фигурист за произвольную программу, что дает ему 231,88 балла.

13:50

Срывает, к сожалению, первый прыжок Марк, тулуп только в два оборота у него получается. А вот следом чисто он выполняет тройной аксель, чуть его качнуло на тройном риттбергере, но устоял спортсмен. Проблемы возникли и на каскаде тройной аксель + тройной тулуп, качнуло его при приземлении со второго элемента. Дорожка оценена на четвертый уровень, но судьи минусуют элемент, зато исполняет Марк четверной сальхов, а следом и каскад четверной сальхов + двойной тулуп. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов тоже получается. Ну что же, сделать сегодня чисто произвольную программу Марк не смог, хотя стоит отметить, что боролся до последнего за каждый элемент, за каждый прыжок.

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Марк Кондратюк выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Марк Кондратюк выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
13:45

Громкими аплодисментами приветствует публика россиянина Марка Кондратюка.

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Марк Кондратюк выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Марк Кондратюк выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
13:45

Судьи оценивают выступление грузинского фигуриста в 159,82 балла. Это дает ему в общей сумме 210,17 балла.

13:42

Каскад четверной тулуп + тройной тулуп получается у воспитанника Этери Тутберидзе просто прекрасно. Сольный тулуп в четыре оборота фигурист тоже исполняет чисто, а вот с тройного флипа грузин падает. Зато сольный риттбергер в три оборота получился отличным. Дорожка шагов оценена на третий уровень. Каскад тройной аксель + тройной тулуп отлично исполняет фигурист, как и каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. Сольный тройной лутц — выполнен! Вращения оценены на четвертый уровень, и стоит сказать, что прекрасно проявил себя на сочинском льду дебютант серии Гран-при. Да, были ошибки, но в целом справился он со своей программой. Отличное начало.

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Ученик Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Ученик Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:38

Открывает произвольную программу у мужчин представитель Грузии Ника Егадзе.

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Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
13:31

Свою разминку начинает первая группа участников. Напомним, что в ней выступят сразу два российских фигуриста — Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

13:30

Подробнее ознакомиться с тем, как проходила короткая программа в мужском одиночном катании можно здесь:

13:25

В таком порядке фигуристы появятся на льду сегодня.

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13:20

Прокаты начнутся в 13.30, а вот так выглядит турнирная таблица по итогам короткой программы. Увы, российских фигуристов нет в топ-3. Михаил Коляда стал четвертым, Евгений Семененко — седьмой, а Марк Кондратюк — 11-й.

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13:15

В Сочи продолжается этап Гран-при по фигурному катанию. Второй соревновательный день открывают мужчины, которые показывают произвольную программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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