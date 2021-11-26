Домашний лед помог: Коляда вырвал серебро в Сочи и завоевал путевку в финал Гран-при

14:37

Первым прыжком он ставит четверной сальхов, но падает с него. Второй элемент — тройной аксель — тоже не удается, снова падение допускает чешский фигурист. Зато сольный тройной лутц выходит чистым, а вращения получаются на четвертый уровень. В каскаде с тройным флипом прикрепляет спортсмен только двойной тулуп. Дорожка шагов получается на третий уровень. Каскад тройной аксель + двойной тулуп вышел чистым, а вот сольный флип получился только в два оборота. После исполнения тройного риттбергера очень неудачно приземлился чех, да и степ-аут тоже был. К сожалению, очень многое не получилось у Брезины в этой программе, развалился прокат. Боролся он за каждый элемент, но к сожалению.