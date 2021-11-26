Второй российский пьедестал: Валиева побила свои мировые рекорды

20:01

Сольный тройной флип ставит фигуристка в начало и делает его просто прекрасно. Следом идет каскад тройной лутц + двойной тулуп, который также сделан чисто. С сольным двойным акселем проблем не возникает, как и с еще одним таким же прыжком. Вращения исполнены прекрасно на четвертый уровень, дорожка шагов — на третий. А вот с тройного лутца очень неудачно падает фигуристка, будто бы даже подворачивая ногу. Но дальше она делает каскад тройной сальхов + тройной тулуп. Да, есть небольшой недокрут, но делает, как и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп. Финальные вращения оказываются на четвертый уровень. Будто бы пролетела всю программу японская фигуристка, так легко и невесомо, и это неловкое падение было забыто очень быстро.