«В других странах перестают приводить детей»: Россию обвинили в «убийстве» фигурного катания

Трехкратная чемпионка СССР Анна Леванди, в настоящее время работающая в Эстонии, заявила, что из-за высокого уровня российских спортсменов в мире теряется популярность фигурного катания. Титулованная фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что данная тенденция распространяется и на Россию, где за последние пять лет интерес к фигурному катанию упал в пять раз.

Россия «убивает» фигурное катание

Фигурное катание в стране было одним из самых популярных видов спорта еще с советских времен, а очередной подъем интереса к нему случился после зимних Олимпийских игр в Сочи, где сборная России завоевала в этом виде три золотые, одну серебряную и одну бронзовые награды. Особую популярность тогда приобрела 15-летняя Юлия Липницкая, ставшая символом новой эпохи фигурного катания России.

С тех пор отечественные фигуристы закрепились на ведущих позициях в мире, и особенно это касается спортсменок, выступающих в одиночной программе. Подобное положение дел, по мнению эстонского тренера Анны Леванди, негативно сказывается на популяризации фигурного катания в мире.

«Моего сына, я уверена, в России не приняли бы ни в одну школу фигурного катания. Но могу точно сказать, что такого «материала», как у вас в стране, нет нигде в мире. Поэтому я и сказала, что со страной, где спорт с самых первых шагов поставлен на профессиональный уровень, соревноваться просто бессмысленно.

Да, в какой-то степени это убивает фигурное катание как вид спорта, в остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки. Но это данность, которую невозможно изменить», — приводит слова Леванди RT.

Действительно, результаты российских спортсменов на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме могут создать впечатление превосходства во всех видах, кроме, разве что, соревнований среди мужчин-одиночников, где давно ведут борьбу между собой Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю.

При этом, несмотря на победу представителей России в остальных видах, назвать тотальным доминирование отечественной школы фигурного катания нельзя, за исключением лишь состязаний в женской одиночной программе, где впервые за 30 лет весь пьедестал почета заняли спортсменки из одной страны. Инопланетянка Валиева смешно упала, фигурист накинулся на комментатора: яркая точка Гран-при Камила Валиева предстала в образе инопланетянки из «Аватара» и неожиданно упала... 30 ноября 00:49

«В лучшем случае приходит около 20 детей

Мастер спорта международного класса Катарина Гербольдт заявила, что и в России востребованность секций фигурного катания в последнее время снижается.

«Я думаю, что спад интереса к фигурному катанию связан не только с тем, что спортсмены из России как-то подавляют других. Прямо сейчас наблюдается падение интереса по всему миру, у нас тоже значительно меньше детей приходит заниматься фигурным катанием.

Если говорить на сегодняшний день, то детей приходит в спортивные школы в пять раз меньше, чем, например, пять лет назад. И это не из-за того, что Россия кого-то подавляет. На желание заниматься повлиял и ковид. Естественно, в негативную сторону.

Мы проводили отбор, к нам раньше приходило более ста детей, и мы не всех из них брали заниматься. Сейчас, в лучшем случае, приходит около двадцати, и мы зачисляем всех. Поэтому рассказывать о том, что там где-то из-за чего-то не отдают детей заниматься, неправильно. Она знает, сколько здесь детей приходит?» — отметила Гербольдт в комментарии «Газете.Ru». Валиева подняла олимпийскую арену, Туктамышева примерила венок: чем закончился Гран-при Камила Валиева превзошла два собственных мировых рекорда, заставила подняться всю олимпийскую арену... 28 ноября 00:22

Олимпийские перспективы

В любом случае, возможные проблемы, связанные со снижением энтузиазма родителей приводить детей в секции фигурного катания, не скажутся на Играх в Пекине, которые стартуют уже через два месяца. Конкуренция за победу на главном старте четырехлетия будет высочайшей.

Самая серьезная конкуренция за три путевки на Олимпиаду — в женском одиночном катании. Претендовать на место в национальной команде могут Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Майя Хромых, Камила Валиева, Алена Косторная и Дарья Усачева, которая продолжает восстанавливаться после травмы ноги, полученной перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии.

Однако сложность отбора компенсируется тем, что любая из этих фигуристок, в случае успешной квалификации на Игры, сможет рассчитывать на попадание на пьедестал почета по итогам соревнований.

Непростой борьба за олимпийские награды предстоит и танцевальным парам — к Виктории Синициной и Никите Кацалапову вместе с Александрой Степановой и Иваном Букиным, скорее всего, добавится пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин, ворвавшаяся во взрослое фигурное катание со скандалом. На фоне слухов о блате. Дочь Тутберидзе получила рекордные оценки на Кубке Варшавы В воскресенье дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе со своим партнером... 21 ноября 20:41

В соревнованиях спортивных пар Россия также может рассчитывать на награды — три наших дуэта (Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов) на прошлом первенстве планеты попали в четверку сильнейших, что позволяет надеяться на повторение успеха в Пекине.