«Война против России»: лучших фигуристок могут исключить с Евро, ЧМ и Олимпиады

После Олимпиады в Пекине — 2022 конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит идею поднять возрастной ценз до 17 лет при переходе на взрослый уровень в одиночном катании. Сейчас он составляет 15 лет. Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев в беседе с «Газетой.Ru» осудил эту идею, отметив, что прекратить гегемонию наших фигуристок таким образом все равно не удастся, а гендиректор ФФККР Александр Коган подчеркнул, что такое нововведение никак не поможет авторам идеи — норвежцам — добиться успехов в фигурном катании.

Кто пострадает от увеличения возрастного ценза

Идею внесла в конгресс Норвежская ассоциация конькобежцев. Она пыталась продвинуть поднятие возрастного ценза еще в 2019 году, но тогда два конгресса ISU подряд не состоялись из-за пандемии коронавируса. Это не остановило норвежцев, и с 6 по 10 июня в Пхукете эта инициатива все-таки будет рассмотрена.

«Согласно нашему предложению, выход во взрослые будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, а с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар, — цитирует «Матч ТВ» представителя Норвежской ассоциации конькобежцев.

— По нашему предложению изменения в правилах вступят в силу с сезона-2023/2024. При этом, если какой-либо фигурист уже участвовал в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира в 2023 году, он будет допущен к взрослым соревнованиям сезона-2023/24, даже если он пока еще не соответствует возрастным критериям».

Таким образом, если предложение норвежцев будет принято, то нынешнее 15-летнее поколение должно перенести его в целом безболезненно: Валиева в ближайшее время точно съездит на Евро, Олимпиаду и ЧМ (если не подведет какая-нибудь травма), а Майе Хромых и Дарье Усачевой к сезону-2023/24 уже исполнится 17 лет, даже если они вдруг не успеют попасть на требуемые турниры до этого момента.

Щербакова, Трусова и Косторная соблюли все условия еще в предыдущие годы.

Сложности могут возникнуть у 14-летних фигуристок — например, у Софьи Акатьевой, Софьи Самоделкиной и Анастасии Зининой.

В следующем сезоне им нужно будет уничтожать предыдущее поколение, чтобы успеть пробиться на главные международные старты до сезона-2023/24 и не ждать еще пару лет до своего 17-летия. Учитывая, что все они владеют четверными (а обе Софьи еще и тройным акселем), битва с Валиевой, Трусовой, Щербаковой и другими может получиться очень жесткой.

Также есть очень талантливая Вероника Жилина, которая делала на соревнованиях триксель и четверные, но ей сейчас 13 лет. Таким образом, к сезону-2023/24 она никак не успеет выйти на взрослый уровень даже по старым критериям (в 15 лет), чтобы принять участие в главных стартах сезона. А значит, ей точно придется ждать еще два года до своего 17-летия.

Таким образом, с 13 лет и моложе российские фигуристы встанут в режим долгого ожидания, хотя некоторые уже исполняют такой набор прыжков, который позволил бы посоперничать за медаль на взрослой Олимпиаде, чемпионате мира и Евро.

В России все против

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) негативно отнеслись к идее норвежцев повысить возрастной ценз.

«Спросите у норвежцев, для чего это им нужно. Я не думаю, что это увеличит количество норвежских фигуристов на крупных соревнованиях по фигурному катанию», — иронично заявил «Газете.Ru» гендиректор федерации Александр Коган.

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что абсолютно неясно, почему в Норвегии решили, что возраст надо поднимать именно до 17 лет, и заявил, что остановить победы России таким образом не получится. Также Писеев выразил опасения, что взрослое фигурное катание может резко потерять в количестве четверных прыжков.

«Меня удивляет, что предложение вносит федерация, у которой нет квалифицированных спортсменов — не только взрослых, но и на юношеском уровне. Я бы понимал, если бы они вносили предложение по конькобежному спорту, потому что конькобежцы у них очень сильные. А когда так поступает федерация, которая ничего не представляет из себя в мире фигурного катания, это вызывает удивление.

Пусть они вообще докажут, насколько организм девочек в возрасте 15 лет отличается от 17-летних — ведь все это индивидуально. Можно в 15 лет выступать на уровне 13-летней девочки или, наоборот, иметь организм, который соответствует возрасту 18 лет. Пусть докажут, что возрастной ценз приемлем для большинства фигуристов.

Я не знаю, как отнесутся к этому страны, где фигурное катание не очень развито и которые своих спортсменов выставляют и по юниорам, и по взрослым. У них будут большие проблемы, если фигуристам нужно будет ждать возраста 17 лет. И потом: почему они предлагают в одиночном катании планку 17 лет, а в парном и в танцах — 16? Если поднимать возраст, то надо, чтобы условия были одинаковы для всех видов. Настолько это вилами по воде писано!

Мы как были лидерами мирового фигурного катания, так ими и останемся. Не думаю, что на нас это отразится. Другое дело, что практика показывает: олимпийскими чемпионами становятся в возрасте 14, 15, 16 лет. Это разве не показатель?

Ведь в этом возрасте координация спортсменов достигает максимума, поэтому они и прыгают четверные — не знаю, будут ли они так прыгать в 17. Я считаю, что надо все оставить как есть.

Если бы выступила солидная федерация, к этому еще можно можно было бы прислушаться. А Норвегия, Нидерланды — это несерьезно. Эти страны с трудом готовят спортсменов, которые выступают на юниорских первенствах — и эти же спортсмены выступают и на взрослом уровне.

Самое главное: нет аргументов. В 15 лет Валиева такое представление устроила в Сочи — весь мир ахнул. О чем вообще мы говорим? Что в 15 лет спортсмены не полностью реализуют себя в художественном плане? Посмотрите на Валиеву. А до нее была Саша Трусова — и они такое искусство показывают, помимо спортивной части.

Это федерации-выскочки, которые хотят о себе заявить. Кто знает, что существует Федерация фигурного катания Норвегии? Видимо, они вспомнили, что у них была Соня Хени (трехкратная олимпийская чемпионка. — «Газета.Ru»), и решили напомнить миру, что есть такая федерация.

В свое время был конгресс Международной федерации, где шло голосование, и кандидатов в конгресс можно было предлагать, просто написав имя в записке. И когда голосование закончилось, генеральный секретарь стал зачитывать результаты. Сначала долго не мог разобрать одну фамилию, потом оказалось, что это кандидат от Румынии. За него был один голос — то есть он сам за себя проголосовал, чтобы потом поехать в Румынию и сказать, что его выдвигали в конгресс. Вот так и норвежцы сейчас», — отметил Писеев. «В других странах перестают приводить детей»: Россию обвинили в «убийстве» фигурного катания Трехкратная чемпионка СССР Анна Леванди, в настоящее время работающая в Эстонии, заявила, что из-за... 30 ноября 22:06

Президент ФФККР Александр Горшков подвел итог.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза и мы готовы вновь аргументировать свою позицию», — цитирует функционера Sport24.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин предложил в ответ запретить норвежским спортсменам использовать препараты от астмы, которые помогают легче дышать и могут способствовать победам в циклических видах спорта.

«Очень смешно! Норвегия, а у вас фигуристы-то хоть имеются? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?» — написал Ягудин в Instagram Stories.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова и вовсе назвала происходящее «войной против России»:

«Давно уже обсуждают эту инициативу. Думаю, она будет принята. Как я к этому отношусь? С одной стороны, будет красивое женское катание, а не детское, но мы потеряем возможность видеть огромное количество четверных прыжков. Наверное, будет хорошо развиваться юниорское катание, особенно женское. Это будет отдельный вид, которое мы с удовольствием будем смотреть ради прыжков.

Деваться некуда, они проголосуют. Мы будем одни. Не очень хочется такого, наши девочки — лучшие в мире. Конечно, это фактическая война против России». «Достигла своего максимума»: как Валиева идет к золоту Олимпийских игр На этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи пьедестал в женском одиночном катании... 29 ноября 13:26

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