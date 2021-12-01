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Спорт

Легкая победа: Медведев вывел сборную России в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Даниил Медведев в двух сетах одолел Микаэля Имера со счетом 6:4; 6:4

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Sergio Perez/Reuters
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Первая ракетка страны Даниил Медведев провел второй матч против представителя Швеции Микаэля Имера и одержал победу в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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22:30

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

22:25

Напомним, в первом матче Андрей Рублев одолел Элиаса Имера в трех сетах — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3), а во втором Даниил Медведев со счетом 6:4, 6:4 одолел Микаэля Имера.

22:20

Для выхода в полуфинал турнира сборной России потребовалось два одиночных матча. В полуфинале национальная команда выходит на сборную Германии, и матчи состоятся в субботу.

22:19

Все! Ошибкой Имера заканчивается этот сет, и победа Даниила Медведева выводит сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса.

22:19

40:15. Вышел под Сетку Медведев и сыграл сверху вниз.

22618

30:15. Ошибается Микаэль.

22:18

15:15. Отличная подача.

22:18

0:15. Имер вернул подачу под заднюю линию и дождался ошибки.

22:16

Берет свою подачу Имер. Счет в матче становится 5:4.

22:16

40:30. В ближнем бою переиграл Имер Медведева.

22615

30:30. Аут от Медведева.

22:14

15:30. Отличный обводящий у Медведева.

22:14

15:15. Завелся Медведев.

22613

15:0. Хорошая подача Имера.

22:12

Бросает свечу Имер и выигрывает гейм на подаче Медведева. 5:3 в матче.

22612

15:40. В аут летит мяч от Имера.

22:11

0:40. Мяч в ноги получает Даниил и ошибается.

22:11

0:30. И еще одна двойная...

22:11

0:15. Медведев начинает с двойной ошибки.

22:09

Промахнулся сейчас мимо корта Имер, что делает счет в матче 5:2 в пользу Медведева. В одном гейме от попадания в полуфинал Россия.

22:09

30:40. Эйс.

22:08

15:40. Слева в противоход сыграл Имер.

22:08

0:40. Аут у Микаэля.

22:07

0:30. Классная свечка получилась у Медведева.

22:07

0:15. Не получается у Имера удар справа.

22

Выигрывает гейм на своей подаче Даниил и упрочивает свое лидерство во втором сете. 4:2, а матч идет ровно час.

22:05

40:15. Двойная ошибка.

22:05

40:0. Долгий розыгрыш завершается тем, что после свечки бьет в сетку Имер.

22:05

30:0. Отличная первая подача.

22:04

15:0. Неудачный укороченный, но повезло Даниилу.

22:02

В аут отправляет мяч Медведев, и второй гейм подряд берет Имер. Счет в матче становится 3:2 во втором сете.

22:02

40:0.

22:02

30:0. Ошибается Медведев в безобидной ситуации.

22:01

15:0. Отличная подача.

22:01

Брейк теперь уже делает Имер. Счет в матче теперь 3:1 в пользу Даниила.

22:00

15:40. Двойная ошибка от Даниила.

22:00

15:30. Хороший прием от Имера.

21:59

15:15. Слишком авантюрный укороченный от Медведева, за что его и наказывает Имер.

21:59

15:0. Второй подачей в противоход играет Медведев.

21:57

Делает второй брейк в матче Даниил! Отлично провел он чужую подачу, и хорошо атаковал Имер, но свечкой завершает гейм Даня. 3:0.

21:56

Меньше. Под заднюю линию попадает Медведев, после чего ошибается соперник.

21:56

Ровно. Аут от Имера.

21:55

Больше. Долгий розыгрыш, и в сетку бьет Медведев.

21:54

40:40. Слишком большой аут от Медведева.

21653

30:40. Не попадает Медведев в корт по линии.

21:52

15:40. Великолепно забивает Даниил. В пустой корт он бьет, перекидывая соперника.

21:52

15:30. Ошибается вновь Имер, ударяя в сетку.

21:51

15:15. Идеальный розыгрыш проводит Медведев, вынуждая соперника играть в аут.

21:51

15:0. Не разгадал Медведев замысел соперника.

21:50

Берет Медведев под ноль гейм на своей подаче. 2:0 во втором сете.

21:50

40:0.

21:50

30:0. Великолепно после короткого розыгрыша забивает Медведев.

21:49

15:0. Отличная подача.

21:48

Делает брейк Даниил после того, как в аут Имер отправляет мяч. 1:0 на старте второго сета.

21:48

30:40. Здорово по центру обводит Медведев.

21:47

30:30. Ошибается Микаэль.

21:47

30:15. Трос сыграл против Даниила.

21:46

15:15. Укороченный исполняет Имер.

21:46

0:15. Перескочил мяч через сетку.

21:46

Второй сет стартовал, подача Имера.

21:43

Не хватает времени Имеру, и на странной своей подаче (две двойные подряд) Даниил Медведев выигрывает первый сет — 6:4.

21:42

40:30. Пошел к сетке и оказал давление Медведев, вынуждая соперника ошибиться.

21:42

30:30. Мяч прокатился по тросу и остался на стороне Имера.

21:41

15:30. Еще одна двойная ошибка от Дани..

21:41

15:15. Двойная ошибка.

21:40

15:0. Мощнейшая подача в линию.

21:39

Делает брейк Даниил! Имер отправляет мяч куда-то в потолок, и счет в матче становится 5:4 в первом сете.

21:38

30:40. Еще одна невынужденная ошибка от Имера.

21:38

30:30. Аут от Имера.

21:37

15:30. Ошибается на приеме Медведев.

21:37

15:15. Отлично забивает Микаэль.

21:36

0:15. Двойная ошибка от шведского теннисиста.

21:36

4:4 в матче, забирает Медведев свою подачу. Тут без сюрпризов.

21:45

40:15. За линию отправил мяч швед.

21:35

30:15. Аут от Имера.

21:35

15:15. Невынужденная ошибка от Даниила.

21:34

15:0. В очень большой аут бьет Имер.

21:32

Классный прием был под заднюю линию, но в итоге ошибся Медведев. 4:3 в пользу Имера.

21:31

40:30. Слишком глубоко бьет Медведев.

21:30

30:30. Не сумел Медведев обвести, что привело к удару в сетку.

21:29

15:30. Очень долгий розыгрыш, и в итоге аут от Имера.

21:28

15:15. Прекрасно сыграл Медведев после выхода соперника к сетке.

21:28

15:0. Неточный прием.

21:27

А вот это внезапно. 3:3, Имер отыгрался достаточно быстро.

21:27

30:40. В аут бьет Имер после отличного розыгрыша.

21:26

15:40. Как хорошо сейчас обводит Имер!

21:26

15:30. Двойная ошибка у Дани.

21:25

15:15. Отличная первая подача.

21:25

0:15. Забирает очко на чужой подаче Имер.

21:23

Вроде удалось подобраться Медведеву, но в итоге ошибается и бьет в сетку. В итоге в сете 3:2 в пользу россиянина.

21:22

40:15. Увеличил скорость полета мяча Имер, и ошибся Даня. отправив мяч в сетку.

21:21

30:15. Не получается прием у Медведева.

21:21

15:15. Долгий розыгрыш завершается смэшом от Имера.

21:20

0:15. Добавляет Медведев активности на задней линии.

21:19

Практически спокойно берет свою подачу Даниил. Прекрасно забивает он последний мяч, и счет в сете становится 3:1.

21:19

40:15. Отличная подача.

21:19

30:15. Но следом две подачи навылет.

21:18

0:15. С двойной ошибки начинает Даниил.

21:17

Очень спокойно делает брейк Медведев и выходит вперед в первом сете. 2:1.

21:16

15:40. Аут от Имера.

21:16

15:30. На легкой подаче ошибся Медведев.

21:15

0:30. Снова ошибка от Имера. Аут.

21:15

0:15. Снова блестящий розыгрыш на чужой подаче провел Медведев. Свечкой перекинул соперника.

21:14

Помогает сейчас Имер, допуская невынужденную ошибку — в аут летит мяч. 1:1 в первом сете.

21:14

40:15. Двойная ошибка от Медведева.

21:13

40:0. Еще одна первая хорошо проходит.

21:13

30:0. Отличная подача.

21:12

15:0. Очень здорово и очень умно сыграл Медведев, классный укороченный, а следом бьет в угол.

21:10

Выдерживает Имер темп на задней линии, и Медведев бьет в аут. 1:0 в пользу шведского теннисиста в первом сете.

21:10

Больше. Не сумел попасть по линии попасть Даниил.

21:09

40:40. Ошибается Медведев при долгом розыгрыше, в коридор улетает мяч.

21:08

30:40. Атакует Медведев и заставляет соперника допустить ошибку — Имер бьет в сетку.

21:08

30:30. После удара справа в аут летит мяч.

21:08

30:15. Ошибается в центре корта на приеме Медведев.

21:07

15:15. Хорошая подача в линию.

21:07

0:15. С двойной ошибки начинает швед.

21:07

Первый сет стартовал, поехали! Имер на подачи.

20:59

Появляются теннисисты на корте наконец-то! Сейчас начнется разминка.

20:55

Затягивается у нас немного пауза между матчами, но совсем скоро уже должны быть улажены все технические детали.

20:46

Теннисисты пока кстати не появились на корте.

20:45

В том случае, если Медведев — внезапно — проиграл этот матч, то все будет решаться в парном противостоянии. От России пока что заявлены Рублев и Аслан Карацев.

20:35

Поединок Медведева должен начаться в 20.45 по московскому времени.

20:30

В первом матче, долгом, трехсетовом, Андрей Рублев одолел брата Микаэля — Элиаса Имера, сыграв в решающей партии на тай-брейке. В противостоянии со Швецией Россия впереди.

20:25

Россиянин Даниил Медведев сражается со шведом Микаэлем Имером в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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