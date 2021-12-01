Легкая победа: Медведев вывел сборную России в 1/2 финала Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. Первая ракетка страны Даниил Медведев провел второй матч против представителя Швеции Микаэля Имера и одержал победу в двух сетах с результатом 6:4, 6:4. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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22:30
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
До скорых встреч!
22:25
Напомним, в первом матче Андрей Рублев одолел Элиаса Имера в трех сетах — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3), а во втором Даниил Медведев со счетом 6:4, 6:4 одолел Микаэля Имера.
22:20
Для выхода в полуфинал турнира сборной России потребовалось два одиночных матча. В полуфинале национальная команда выходит на сборную Германии, и матчи состоятся в субботу.
22:19
Все! Ошибкой Имера заканчивается этот сет, и победа Даниила Медведева выводит сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса.
22:19
40:15. Вышел под Сетку Медведев и сыграл сверху вниз.
22618
30:15. Ошибается Микаэль.
22:18
15:15. Отличная подача.
22:18
0:15. Имер вернул подачу под заднюю линию и дождался ошибки.
22:16
Берет свою подачу Имер. Счет в матче становится 5:4.
22:16
40:30. В ближнем бою переиграл Имер Медведева.
22615
30:30. Аут от Медведева.
22:14
15:30. Отличный обводящий у Медведева.
22:14
15:15. Завелся Медведев.
22613
15:0. Хорошая подача Имера.
22:12
Бросает свечу Имер и выигрывает гейм на подаче Медведева. 5:3 в матче.
22612
15:40. В аут летит мяч от Имера.
22:11
0:40. Мяч в ноги получает Даниил и ошибается.
22:11
0:30. И еще одна двойная...
22:11
0:15. Медведев начинает с двойной ошибки.
22:09
Промахнулся сейчас мимо корта Имер, что делает счет в матче 5:2 в пользу Медведева. В одном гейме от попадания в полуфинал Россия.
22:09
30:40. Эйс.
22:08
15:40. Слева в противоход сыграл Имер.
22:08
0:40. Аут у Микаэля.
22:07
0:30. Классная свечка получилась у Медведева.
22:07
0:15. Не получается у Имера удар справа.
22
Выигрывает гейм на своей подаче Даниил и упрочивает свое лидерство во втором сете. 4:2, а матч идет ровно час.
22:05
40:15. Двойная ошибка.
22:05
40:0. Долгий розыгрыш завершается тем, что после свечки бьет в сетку Имер.
22:05
30:0. Отличная первая подача.
22:04
15:0. Неудачный укороченный, но повезло Даниилу.
22:02
В аут отправляет мяч Медведев, и второй гейм подряд берет Имер. Счет в матче становится 3:2 во втором сете.
22:02
40:0.
22:02
30:0. Ошибается Медведев в безобидной ситуации.
22:01
15:0. Отличная подача.
22:01
Брейк теперь уже делает Имер. Счет в матче теперь 3:1 в пользу Даниила.
22:00
15:40. Двойная ошибка от Даниила.
22:00
15:30. Хороший прием от Имера.
21:59
15:15. Слишком авантюрный укороченный от Медведева, за что его и наказывает Имер.
21:59
15:0. Второй подачей в противоход играет Медведев.
21:57
Делает второй брейк в матче Даниил! Отлично провел он чужую подачу, и хорошо атаковал Имер, но свечкой завершает гейм Даня. 3:0.
21:56
Меньше. Под заднюю линию попадает Медведев, после чего ошибается соперник.
21:56
Ровно. Аут от Имера.
21:55
Больше. Долгий розыгрыш, и в сетку бьет Медведев.
21:54
40:40. Слишком большой аут от Медведева.
21653
30:40. Не попадает Медведев в корт по линии.
21:52
15:40. Великолепно забивает Даниил. В пустой корт он бьет, перекидывая соперника.
21:52
15:30. Ошибается вновь Имер, ударяя в сетку.
21:51
15:15. Идеальный розыгрыш проводит Медведев, вынуждая соперника играть в аут.
21:51
15:0. Не разгадал Медведев замысел соперника.
21:50
Берет Медведев под ноль гейм на своей подаче. 2:0 во втором сете.
21:50
40:0.
21:50
30:0. Великолепно после короткого розыгрыша забивает Медведев.
21:49
15:0. Отличная подача.
21:48
Делает брейк Даниил после того, как в аут Имер отправляет мяч. 1:0 на старте второго сета.
21:48
30:40. Здорово по центру обводит Медведев.
21:47
30:30. Ошибается Микаэль.
21:47
30:15. Трос сыграл против Даниила.
21:46
15:15. Укороченный исполняет Имер.
21:46
0:15. Перескочил мяч через сетку.
21:46
Второй сет стартовал, подача Имера.
21:43
Не хватает времени Имеру, и на странной своей подаче (две двойные подряд) Даниил Медведев выигрывает первый сет — 6:4.
21:42
40:30. Пошел к сетке и оказал давление Медведев, вынуждая соперника ошибиться.
21:42
30:30. Мяч прокатился по тросу и остался на стороне Имера.
21:41
15:30. Еще одна двойная ошибка от Дани..
21:41
15:15. Двойная ошибка.
21:40
15:0. Мощнейшая подача в линию.
21:39
Делает брейк Даниил! Имер отправляет мяч куда-то в потолок, и счет в матче становится 5:4 в первом сете.
21:38
30:40. Еще одна невынужденная ошибка от Имера.
21:38
30:30. Аут от Имера.
21:37
15:30. Ошибается на приеме Медведев.
21:37
15:15. Отлично забивает Микаэль.
21:36
0:15. Двойная ошибка от шведского теннисиста.
21:36
4:4 в матче, забирает Медведев свою подачу. Тут без сюрпризов.
21:45
40:15. За линию отправил мяч швед.
21:35
30:15. Аут от Имера.
21:35
15:15. Невынужденная ошибка от Даниила.
21:34
15:0. В очень большой аут бьет Имер.
21:32
Классный прием был под заднюю линию, но в итоге ошибся Медведев. 4:3 в пользу Имера.
21:31
40:30. Слишком глубоко бьет Медведев.
21:30
30:30. Не сумел Медведев обвести, что привело к удару в сетку.
21:29
15:30. Очень долгий розыгрыш, и в итоге аут от Имера.
21:28
15:15. Прекрасно сыграл Медведев после выхода соперника к сетке.
21:28
15:0. Неточный прием.
21:27
А вот это внезапно. 3:3, Имер отыгрался достаточно быстро.
21:27
30:40. В аут бьет Имер после отличного розыгрыша.
21:26
15:40. Как хорошо сейчас обводит Имер!
21:26
15:30. Двойная ошибка у Дани.
21:25
15:15. Отличная первая подача.
21:25
0:15. Забирает очко на чужой подаче Имер.
21:23
Вроде удалось подобраться Медведеву, но в итоге ошибается и бьет в сетку. В итоге в сете 3:2 в пользу россиянина.
21:22
40:15. Увеличил скорость полета мяча Имер, и ошибся Даня. отправив мяч в сетку.
21:21
30:15. Не получается прием у Медведева.
21:21
15:15. Долгий розыгрыш завершается смэшом от Имера.
21:20
0:15. Добавляет Медведев активности на задней линии.
21:19
Практически спокойно берет свою подачу Даниил. Прекрасно забивает он последний мяч, и счет в сете становится 3:1.
21:19
40:15. Отличная подача.
21:19
30:15. Но следом две подачи навылет.
21:18
0:15. С двойной ошибки начинает Даниил.
21:17
Очень спокойно делает брейк Медведев и выходит вперед в первом сете. 2:1.
21:16
15:40. Аут от Имера.
21:16
15:30. На легкой подаче ошибся Медведев.
21:15
0:30. Снова ошибка от Имера. Аут.
21:15
0:15. Снова блестящий розыгрыш на чужой подаче провел Медведев. Свечкой перекинул соперника.
21:14
Помогает сейчас Имер, допуская невынужденную ошибку — в аут летит мяч. 1:1 в первом сете.
21:14
40:15. Двойная ошибка от Медведева.
21:13
40:0. Еще одна первая хорошо проходит.
21:13
30:0. Отличная подача.
21:12
15:0. Очень здорово и очень умно сыграл Медведев, классный укороченный, а следом бьет в угол.
21:10
Выдерживает Имер темп на задней линии, и Медведев бьет в аут. 1:0 в пользу шведского теннисиста в первом сете.
21:10
Больше. Не сумел попасть по линии попасть Даниил.
21:09
40:40. Ошибается Медведев при долгом розыгрыше, в коридор улетает мяч.
21:08
30:40. Атакует Медведев и заставляет соперника допустить ошибку — Имер бьет в сетку.
21:08
30:30. После удара справа в аут летит мяч.
21:08
30:15. Ошибается в центре корта на приеме Медведев.
21:07
15:15. Хорошая подача в линию.
21:07
0:15. С двойной ошибки начинает швед.
21:07
Первый сет стартовал, поехали! Имер на подачи.
20:59
Появляются теннисисты на корте наконец-то! Сейчас начнется разминка.
20:55
Затягивается у нас немного пауза между матчами, но совсем скоро уже должны быть улажены все технические детали.
20:46
Теннисисты пока кстати не появились на корте.
20:45
В том случае, если Медведев — внезапно — проиграл этот матч, то все будет решаться в парном противостоянии. От России пока что заявлены Рублев и Аслан Карацев.
20:35
Поединок Медведева должен начаться в 20.45 по московскому времени.
20:30
В первом матче, долгом, трехсетовом, Андрей Рублев одолел брата Микаэля — Элиаса Имера, сыграв в решающей партии на тай-брейке. В противостоянии со Швецией Россия впереди.
20:25
Россиянин Даниил Медведев сражается со шведом Микаэлем Имером в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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