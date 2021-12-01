Ускользающее преимущество: как Непомнящий упустил победу

Российский претендент Ян Непомнящий имел преимущество в пятой партии матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, но не смог реализовать позицию белыми фигурами, и все закончилось пятой подряд ничьей. «Газета.Ru» рассказывает о ходе событий в матче.

В четверг, 2 декабря, Объединенные Арабские Эмираты празднуют Золотой юбилей – 50-летие со дня образования этого процветающего ныне государства. Проносясь по автомагистралям этого огромного мегаполиса, любуясь ультрасовременными зданиями (среди них «Бурдж-Халифа» – самое высокое в мире), поющими фонтанами и утопающими в зелени садами, невозможно себе представить, что каких-то полвека назад ничего этого не было. Только бескрайняя пустыня и море вдали.

Основные торжества состоятся в четверг, но празднования уже начались. На территории «Экспо» стало особенно многолюдно, люди гуляют с флагами и другой национальной символикой (корреспондент «Газеты.Ru» наблюдал даже небольшую демонстрацию), в павильон ОАЭ выстроились километровые очереди, вечером на выставке был фейерверк – однако работающие на матче журналисты его не видели, а только слышали, поскольку в этот момент приближалась к развязке очередная, пятая партия. Пятая ничья: Непомнящий не использовал преимущество против Карлсена В пятой партии матча за шахматную корону претендент из России Ян Непомнящий играл белыми... 01 декабря 19:38

Перед ее началом президент ФИДЕ Аркадий Дворкович поздравил хозяев-организаторов с большим праздником, поблагодарил за их усилия по развитию шахмат в регионе. Символический первый ход сделал Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, министр толерантности и сосуществования, генеральный комиссар Expo 2020 Dubai. Не просто «свадебный генерал», а большой любитель шахмат.

Любопытно было наблюдать за предстартовой церемонией из зрительного зала. И простые болельщики, и важные обитатели VIP-зоны дружно, как по команде, достали снимать телефоны и начали снимать… главным образом, спины допущенных на сцену фотографов. Но где-то, конечно, в кадр попадали и гроссмейстеры, и почетные гости, и бесподобный ведущий и комментатор Морис Эшли.

Ян Непомнящий играл белыми и снова начал игру ходом королевской пешки. Как и в первой и третьей, соперники разыграли испанскую партию, одну из анти-маршалловских схем.

Чемпион первым свернул в сторону от варианта, проверявшегося в третьей партии, но и здесь претендент продемонстрировал очень глубокую домашнюю подготовку и захватил инициативу.

Любопытно, что чемпион вновь попытался решить дебютные проблемы с помощью жертвы пешки, но претендент без тени сомнений отклонил данайский дар.

close 100%

Партия протекала с небольшим, но неприятным давлением белых; чемпиону мира пришлось вести пассивную оборону без малейших шансов склонить чашу весов на свою сторону. Впрочем, и белым было непросто пробить прочные оборонительные рубежи соперника.

«По дебюту я получил довольно приятную позицию, но это было такое «ускользающее» преимущество, – рассказал после партии Ян Непомнящий. – В какой-то момент мне, видимо, надо было действовать более энергично. Эндшпиль на вид был очень приятным у белых, но, может быть, это оказалась крепость. Магнус перевел одного коня на е8, второго на е6 и укрепился по черным полям. Честно говоря, я так и не придумал, как пробиться. Наверное, у меня были и другие попытки, но подозреваю, что после размена белопольных слонов черные стоят настолько крепко, что мои позиционные плюсы тяжело конвертировать в материальные».

Современные шахматы таковы, что после окончания партии гроссмейстеры не столько объясняют журналистам и зрителям глубину своих замыслов, сколько отчитываются и даже оправдываются, почему не нашли тот или иной сильнейший по компьютеру ход. Все болельщики, следившие за партией на сайтах с машинным анализом, видели, что на 20-м ходу белые могли сыграть с3-с4 и получить солидный по нынешним временам перевес 0,7.

Однако для человека с классическим шахматным образованием ход, которым пешка перегораживает своего активного слона, выглядит крайне неестественно.

close 100%

Оба гроссмейстера этот ход, конечно, видели, но Ян не поверил в его исключительную силу, а Магнус признался: когда белые сыграли иначе, он вздохнул с облегчением и понял, что худшее для него в этой партии позади.

Постепенно Карлсен, избравший пассивную защиту, отразил все угрозы и уравнял позицию. На 43-м ходу соперники согласились на ничью.

close 100%

«Очевидно, я не в восторге от этой партии, – резюмировал чемпион мира. – Если не считать маневра Ra2-Ra1 в конце, я не сделал ни одного активного хода. Но результат, очевидно, хороший».

Наоборот, Ян выглядел разочарованным – может быть, даже более разочарованным, чем после второй партии, где у него были более весомые шансы на победу. Но «весомые» с точки зрения, опять-таки, компьютера, а по-человечески в пятой партии у белых была более привлекательная позиция. Стойкий перевес без малейшего намека на контригру у соперника, спокойная игра на два результата. Но – вновь ничья, Магнус отлично защитился.

Счет в матче остается равным — 2,5:2,5. В четверг 2 декабря на матче выходной день. Шестая партия состоится в пятницу, 3 декабря, белые фигуры будут у чемпиона мира.