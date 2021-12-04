Первый шаг к финалу сделан: Рублев расправился с Кепфером в Кубке Дэвиса

14:45

Вторым поединком стоит матч первой ракетки страны и второй ракетки мира — Даниила Медведева. Он встретится с Ян-Леннардом Штруффом. Если же исход противостояния не будет решен в первых матчах (но мы надеемся, что будет), то в дело вступят пары. Пока в заявке России на этот матч значатся Рублев и Карацев. Вместе с ними на корте окажутся Кевин Кравиц и Тим Пюц.