Первый шаг к финалу сделан: Рублев расправился с Кепфером в Кубке Дэвиса

Россия стартует в полуфинале Кубка Дэвиса матчем пятой ракетки мира Андрея Рублева. Соперником россиянина стал Доминик Кепфер. Встреча завершилась уверенной победой российского теннисиста в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
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16:10
На этом «Газта.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, однако не прощается. Встретимся на матче Даниила!
16:05
Дальше в дело вступает вторая ракетка мира Даниил Медведев. За его матчем можно следить в этой текстовой онлайн-трансляции.
16:00
Быстрый и уверенный матч провел Андрей, и тут стоит вспомнить, что до этого на турнире его поединки доходили до третьего сета. Но сейчас это было действительно прекрасно. Первый шаг к финалу сделан.
15:57
Красавец Андрей! Эйсом завершает он матч, который длился всего лишь 49 минут. Не оставил он сопернику никаких шансов и набрал для России первое очко в этом противостоянии.
15:56
Больше. Долгий розыгрыш, не получается у немца в атаке, бьет в сетку.
15:56
40:40. Аут от Андрея, не попадает он.
15:56
40:30. Ошибается Рублев и бьет в сетку.
15:55
40:15. Два матчбола.
15:55
30:15. Подача помогает.
15:55
15:15. Проходит идеальная первая подача.
15:55
0:15. Ошибается справа, аут у Рублева.
15:53
Идеальный прием проходит у Рублева, красиво завершает он этот гейм. 5:0, и подавать на матч будет он.
15:52
15:40. Два брейк-поинта получает Андрей.
15:51
15:30. Авантюрно вышел к сетке и ошибся Андрей.
15:51
0:30. Очень, очень хорошо принимает Андрей.
15:50
0:15. Отличный прием у Андрея.
15:49
Загонял Рублев соперника на задней линии, уверенно взял гейм на своей подаче. 4:0 во второй партии.
15:49
40:15. Отличная подача.
15:48
30:15. А вот сейчас сам ошибается россиянин, бьет в сетку.
15:48
30:0. Очень красиво сыграл у сетки Рублев.
15:47
15:0. Второй подачей заставляет Андрей своего соперника ошибиться.
15:46
Ошибается снова Кепфер, в аут отправляет мяч. Двойной брейк делает Андрей во втором сете. 3:0 в партии.
15:45
30:40. Срывается на ровном месте Доминик.
15:44
30:30. Рискует на второй подаче Андрей, но ошибается. Аут.
15:44
15:30. Два очень быстрых приема от Рублева, не успевает за ним немец.
15:44
15:0. Подача помогает.
15:43
Эйсом завершает этот гейм Андрей. 2:0 — именно с таким счетом впереди Рублев.
15:42
40:15. Делает невынужденные ошибки Доминик, мяч в аут.
15:42
30:15. Затяжной розыгрыш привел к ошибке Кепфера.
15:42
15:15. Хороший прием.
15:41
15:0. С лета первый удар получился немного не то, а вот смэш был исполнен здорово.
15:40
Двойную ошибку делает Доминик, и с брейком повел во втором сете Рублев! 1:0.
15:39
30:40. Великолепно на приеме играет Андрей. Дожал, выбил соперника с корта, и сыграл в угол.
15:39
30:30. Дождался Андрей ошибки соперника.
15:38
30615. А вот сейчас прием получается! Отлично забивает мяч Рублев.
15:38
30:0. Дважды ошибается на приеме Андрей.
15:37
Вторая партия, снова на приеме Кепфер.
15:35
Немного смягчил подачу, но она все равно прошла. И выигрывает Рублев первую партию со счетом 6:4!
15:35
40:0. И еще один!
15:35
30:0. Эйс.
15:35
15:0. Забирает первое очко на своей подаче Андрей.
15:32
Не хватает немного собранности Андрею. Выигрывает Кепфер этот гейм, счет в матче становится 5:4.
15:32
40:15. Срывается мяч с ракетки у Рублева.
15:31
30:15. После перестрелки в сетку бьет Андрей.
15:31
15:15. В аут пробивает немец.
15:30
15:0. Неудобная подача для Андрея.
15:30
И еще одна подача навылет, выигрывает этот гейм на своей подаче Андрей. 5:3 в сете.
15:30
40:30. Третий эйс в матче от Рублева.
15:29
30:30. Долгий розыгрыш завершился ударом форхенда в противоход от немца.
15:29
30:15. Двойная ошибка от Рублева.
15:28
30:0. В сетку бьет Кепфер.
15:28
15:0. Подача навылет от Андрея.
15:26
Ошибается на приеме Рублев, и это приводит к выигранному немцем гейму. Счет в сете — 4:3.
15:26
40:15. Красиво в прыжке забивает Кепфер.
15:25
30:15. Рискует Андрей с приема и ошибается, ударяя в аут.
15:24
15:15. Хороший удар слева от Кепфера.
15:24
0:15. Здорово обводит соперника Андрей.
15:24
Отличной первой подачей завершает гейм Рублев. 4:2 в его пользу в первом сете.
15:23
40:30. Отличная комбинация была, но последний удар подвел — в сетку.
15:23
40:15. Отличная подача.
15:23
30:15. К сетке пошел Андрей, и соперник ошибся.
15:22
15:15. Ошибается Андрей в розыгрыше.
15:21
15:0. Подача навылет проходит у Рублева.
15:20
Первая подача помогает Кепферу завершить этот гейм. 3:2 в первом сете.
15:19
40:30. Очень глубоко играет Андрея, хороший прием, и в аут бьет Доминик.
15:19
40:15. Отличная первая подача проходит.
15:18
30:15. Вынуждает немец Рублева ошибиться, в сетку летит мяч.
15:18
15:15. Помогает подача.
15:17
0:15. Разводит Рублев в атаке соперника и мяч по разным углам.
15:17
Укороченным с лета завершает изящно гейм Рублев. 3:1 в первом сете в пользу российского теннисиста.
15:16
40:0. Эйс от Рублева.
15:16
15:0. Хорошо подает Андрей, поддавил соперника выходом к сетке.
15:14
Ошибается Кепфер второй подачей, отправляет мяч в аут. Делает брейк Рублев, и теперь для него главное держать свою подачу. 2:1 в пользу Андрея в первом сете.
15:14
15:40. На задней линии мощнее играет Рублев.
15:13
15:30. От сетки в аут улетает мяч.
15:13
15:15. Проходит отличный прием у Рублева.
15:12
Отличная первая подача прошла у Андрея, и завершил он гейм. 1:1 в первом сете.
15:12
40:15. После перестрелки отправляет мяч в аут Кепфер.
15:11
30:15. С подачи под бэкхенд ошибается немец.
15:11
15:15. В аут бьет немец.
15:10
0:15. Наотмашь принимает вторую подачу Доминик.
15:09
И еще одним эйсом завершает первый гейм Кепфер. 1:0, повел немец в первом сете.
15:09
40:15. Эйс.
15:09
30:15. Забирает одно очко Рублев.
15:08
30:0. Снова ошибается Андрей.
15:08
15:0. Не получается у Андрея прием в корпус со второй подачи.
15:08
Ну что же, стартуем! Полуфинал, Россия — Германия, Кепфер на подаче.
15:02
Началась разминка теннисистов. Скажем, что Рублев и Кепфер еще ни разу не играли между собой.
15:00
А пока отметим, что первый финалист уже определился. Сборная Хорватии в трех матчах одолела команду Сербии (где Новак Джокович играл и сольно, и в паре). То есть, противостояния первой и второй ракетки мира уже точно не будет. К сожалению.
14:57
Появляются команды уже на корте. Совсем скоро начнется разминка.
14:50
Свою игру Рублев начнет в 15.00 по московскому времени.
14:45
Вторым поединком стоит матч первой ракетки страны и второй ракетки мира — Даниила Медведева. Он встретится с Ян-Леннардом Штруффом. Если же исход противостояния не будет решен в первых матчах (но мы надеемся, что будет), то в дело вступят пары. Пока в заявке России на этот матч значатся Рублев и Карацев. Вместе с ними на корте окажутся Кевин Кравиц и Тим Пюц.
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Sergio Perez/Reuters
14:40
Формат полуфинала не отличается от других стадий. Запланировано три матча — два одиночных и один парный. Для выхода в финал, сборной нужна одержать две победы. К примеру, в четвертьфинале со Швецией Россия справилась за два одиночных матча — Рублев и Медведев переиграли братьев Имеров. А вот в групповом противостоянии с Испанией дошло до парного матча, где уже себя проявили Рублев и Карацев.
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Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской после победы в командном турнире ATP Cup в Мельбурне (Австралия), 7 февраля 2021 года
Loren Elliott/Reuters
14:35
Открывать полуфинал будет Андрей Рублев. Россиянин в четвертьфинале провел достаточно трудный матч против шведа Элиаса Имера, но вытащил игру на тай-брейке в третьей партии. Сегодня ему противостоит Доминик Кепфер.
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Теннисист Андрей Рублев
Reuters
14:30
Добрый день! Мы приветствуем вас на полуфинальном матче Кубка Дэвиса между сборными России и Германии!
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