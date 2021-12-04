Добить Германию: Медведев против Штруффа в Кубке Дэвиса. LIVE

В борьбу за Кубок Дэвиса в полуфинальном противостоянии против немцев вступает лучший теннисист России Даниил Медведев. Его соперник — Ян-Леннард Штруфф. Победа россиянина выведет сборную в финал турнира, первое очко уже набрал Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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16:51
0:30. Ошибается Штруфф, после розыгрыша бьет в сетку.
16:50
0:15. Очень хороший прием Медведева.
16:50
Гейм под ноль. Проблема с носом на подаче не отразилась. 4:4.
16:50
40:0. Прием второй подачи не получается у Штруффа.
16:49
30:0. И еще одна.
16:49
15:0. Отличная подача Медведева.
16:48
Медведеву оказывают медицинскую помощь. Кровь из носа пошла у теннисиста.
16:45
Вновь быстрый гейм прошел. 4:3 в пользу Штруффа.
16:46
40:15. Подача помогает.
16:45
30:15. Двойная ошибка Штруффа.
16:45
30:0. Хороший прием провел Медведев, но отлично среагировал немец.
16:45
15:0. Отличная подача.
16:44
Под ноль берет Медведев свой гейм. 3:3 в первом сете.
16:44
40:0. Ошибается на приеме Штруфф.
16:44
30:0. Отличная подача.
16:43
15:0. Уверенно в противоход сыграл Даня.
16:41
Эйсом завершает гейм Штруфф, ставя точку в нем. 3:2 в первом сете.
16:41
40:15. Догнал мяч Медведев, но придумать было что-то сложно. Удар в сетку.
16:40
30:15. Свечку немного не рассчитал Медведев.
16:40
15:15. Хороший прием прошел у Медведева.
16:39
15:0. Здорово Штруфф разводит соперника и мяч.
16:39
Переходя на резанный ошибается Штруфф, и забирает Медведев свою подачу, пусть и с трудом. 2:2.
16:38
40:30. Важное очко берет Медведев.
16:38
30:30. Поддавливает Штруфф.
16:37
30:15. Навылет практически из коридора играет Медведев.
16:37
15:15. Очень активно действует немец, атакует слева.
16:36
15:0. Отличная подача.
16:34
Все мощнее и мощнее играл с каждым ударом немец, сыграл остро и взял свою подачу. 2:1 в его пользу в первом сете.
16:34
40:30. Отличная подача.
16:33
30:30. Отличный прием у Медведева.
16:33
30:15. Попадает немец в корт рядом с линией.
16:32
15:15. Не сумел сыграть Даниил обводящим.
16:32
0:15. Ошибается на своей подаче Штруфф. Аут.
16:31
Попытка атаковать с приема не проходит, и забирает Медведев свою подачу. 1:1.
16:31
40:15. Плотная вторая подача, но справляется Штруфф.
16:30
40:0. Дожимает Медведев своего соперника первой подачей.
16:30
15:0. Не справляется с приемом немец.
16:29
Справляется Штруфф и забирает на старте матча свою подачу. 1:0 в первом сете.
16:28
40:15. С лета забивает Штруфф.
16:28
30:15. Первая двойная ошибка в матче.
16:28
30:0. Ошибается на приеме Медведев.
16:27
15:0. Простреливает Штруфф.
16:27
Поехали, второй матч полуфинала! Немец на подаче.
16:25
В этом сезоне они встречались дважды. Штруфф выиграл первый матч на травме, но вот на турнире «Большого шлема» сильнее оказался Даня.
16:22
Началась уже разминка. Напомним, что эти теннисисты уже встречались и даже больше, Штруфф знает, как обыгрывает Медведева.
16:20
Мы все же рассчитываем, что до парного разряда дело не дойдет, но заявку огласим: пока планируется, что от России на корт выйдут Андрей Рублев и Аслан Карацев, противостоять им будут Кевин Кравиц и Тим Пюц.
16:15
Напомним про регламент. Сейчас для выхода в финал, где уже есть сборная Хорватии, обыгравшая Сербию с Новаком Джоковичем (он вытянул свой сольный матч, но не справился в паре), России необходима всего лишь одна победа. В том случае, если Медведев проигрывает одиночный матч, в дело вступают пары.
16:10
А сейчас на корт собирается выйти первая ракетка России и вторая ракетка мира Даниил Медведев. Его соперник Ян-Леннард Штруфф. Поединок стартует в 16.30 по московскому времени.
16:05
Первый поединок в рамках противостояния уже состоялся. Андрей Рублев в двух сетах обыграл Доминика Кепфера — 6:4, 6:0. Узнать о ходе противостояния можно в этом материале.
16:00
Добрый день! Мы приветствуем вас на полуфинальном матче Кубка Дэвиса между сборными России и Германии!
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