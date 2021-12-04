Добить Германию: Медведев против Штруффа в Кубке Дэвиса. LIVE

16:15

Напомним про регламент. Сейчас для выхода в финал, где уже есть сборная Хорватии, обыгравшая Сербию с Новаком Джоковичем (он вытянул свой сольный матч, но не справился в паре), России необходима всего лишь одна победа. В том случае, если Медведев проигрывает одиночный матч, в дело вступают пары.