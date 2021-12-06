«В шоке от ее слов»: Рудковская осудила Тарасову за критику Плющенко и Гном Гномыча

Татьяна Тарасова заявила, что о противостоянии Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко «смешно говорить», не увидела больших перспектив у Гном Гномыча в фигурном катании и отметила, что Яна Рудковская уже «много испортила» супругу своими попытками раскрутить его академию. В ответ Рудковская объяснила, почему не считает Тутберидзе «величайшим тренером», возмутилась словами Тарасовой о Гном Гномыче и неожиданно раскрыла подробности ухода Александры Трусовой. В беседе с «Газетой.Ru» чемпионка мира Мария Бутырская поддержала Рудковскую и отметила, что та лишь старается помочь Плющенко, хотя иногда делает это несвоевременно, а олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что нельзя называть ребенка бесперспективным в восемь лет.

В фигурном катании в олимпийский сезон стало непривычно спокойно. Этери Тутберидзе не обвиняет Татьяну Тарасову в Instagram, Евгений Плющенко вообще не дает интервью, а звезды сборной не меняют тренеров и не бросают обидные фразы в спину.

Казалось, что затишье продлится вплоть до Олимпиады, но Тарасова сходила на передачу «Секрет на миллион» на канале НТВ и в своей манере — абсолютно честно и без полутонов — высказалась о конкуренции Плющенко и Этери Тутберидзе в прошлом сезоне, перспективах Гном Гномыча в фигурном катании и влиянии Яны Рудковской на имидж «Ангелов Плющенко».

Раунд 1. Тутберидзе vs Плющенко

«О противостоянии Тутберидзе и Плющенко смешно говорить. Этери — выдающийся тренер, а Женя — начинающий, — подчеркнула Тарасова. — Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чем говорить? У Жени никого, он первый год работает. Рудковская не понимает, что здесь не слова решают — здесь решают работа, действия. Когда Рудковская это поймет, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила».

Рудковская в ответ заявила, что не считает Тутберидзе «величайшим тренером», и подчеркнула, что успеха добивается именно ее «суперкоманда» из «Хрустального», а не она лично.

«Величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре.

Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне?» — сказала Рудковская в интервью «СЭ».

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что не желает давать оценку величию, но все же склоняется в сторону мнения Тарасовой.

«Пусть они сами между собой разбираются. Сегодня великий, завтра не великий.

Есть олимпийская медаль, и неважно, с каким количеством спортсменов: один спортсмен завоевал на четырех Олимпиадах, или четыре — на каждой. Тренер, который подготовил олимпийского чемпиона, уже великий для меня», — сказала Журова.

Возвращаясь к словам Рудковской: продюсер также высказалась по поводу слов Тарасовой о том, что она якобы «многое испортила» Плющенко.

«Я уважаю Татьяну Тарасову как тренера, но мне непонятна ее резкая смена курса. Два года назад за нее заступился мой муж, когда команда Тутберидзе унизила ее в комментариях в Instagram Team Tutberidze. Мол, не лезьте, поменьше бы вашей любви и заботы. Говорить, что я испортила что-то своему мужу... Ему невозможно что-то испортить. У него прекрасные результаты с юниорками», — отметила Рудковская.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в беседе с «Газетой.Ru» согласилась с тем, что Рудковская желает только блага своему супругу, но при этом отметила, что помощь продюсера иногда может быть неуместной.

«Не думаю, что Яна хочет ему что-то испортить — наоборот, она хочет ему помочь. Может быть, это не всегда вовремя и правильно, потому что тренерская работа — очень кропотливая, изнуряющая. Яна сама из шоу-бизнеса, и там надо как-то продвигать людей. Это немножко другая работа.

Женя лучше разбирается в фигурном катании, у него такой опыт. Он очень многое знает: и как психологически настроить спортсмена, и как поставить правильную технику. Пусть он распоряжается этим сам и работает самостоятельно. Нужна будет Янина поддержка — он сам о ней попросит», — сказала Бутырская.

Раунд 2. Перспективы Гном Гномыча

На вопрос о потенциале восьмилетнего Александра Плющенко в фигурном катании Тарасова заявила, что «пока не очень его видит». При этом тренер отметила, что ребенку нужно еще дать время и не поднимать вокруг него шум: «Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать».

Рудковская в ответ заявила, что потенциал Гном Гномыча видят многие другие знаменитые тренеры, и объяснила, почему не считает мнение Тарасовой авторитетным:

«Саше всего восемь лет. У него есть все каскады 2+2, дупель только начал прыгать. В прошлом году он не проиграл ни одного старта, будучи самым маленьким из участников.

Тарасова потенциала не видит, а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская, Брайан Орсер, Рафаэль Арутюнян, Николай Морозов, а также мой муж и вся его команда видят.

Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то является авторитетным, но не для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье». «Война против России»: лучших фигуристок могут исключить с Евро, ЧМ и Олимпиады После Олимпиады в Пекине — 2022 конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит... 01 декабря 14:27

Также продюсер считает, что со стороны Тарасовой было непорядочно высказывать критику в адрес восьмилетнего фигуриста, которого могут задеть подобные слова от известного тренера. Также Рудковская параллельно бросила камень в огород Тутберидзе:

«Говорить так про ребенка, который смотрит телевизор и интернет, живет в социуме, где ему об этом обязательно скажут или покажут — смотри, великий тренер говорит, что у тебя нет в спорте будущего! Саша только в самом начале своего пути, у него все впереди.

И я бы не хотела, чтобы мой сын закончил в 15-17 лет, как это часто происходит в одном известном штабе с девочками, причем суперталантливыми».

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что Тарасова имеет право на свое мнение, как и любой эксперт. Но сама Журова считает, что оценивать перспективы детей в столь малом возрасте еще не стоит.

«Я не буду обсуждать Татьяну Анатольевну — она действительно имеет право на свое мнение. Но я считаю, что детям до определенного возраста вообще нельзя говорить, перспективные они или бесперспективные. От слова «совсем».

Если вы хотите, чтобы ваши дети были здоровы, чтобы они занимались спортом, то говорить ребенку в восемь лет, что он бесперспективный — это неправильно. Пусть он занимается и получает удовольствие.

Когда ко мне обращались и просили показать шестилетнего ребенка Ирине Александровне Винер, я отвечала: «Не вздумайте этого делать». Девочке сейчас нравится заниматься спортом, а если ей Винер приговор объявит, вы что, бросите гимнастику и будете с этим жить? А она у вас выигрывает какие-то соревнования, ей нравится, пусть она занимается. Когда ей будет 15-16 лет и она будет понимать, что нет роста, нет результата, тогда и решит. А так она будет заниматься и радоваться тому, что любит спорт.

Я много видела «бесперспективных» детей, которые своим трудолюбием добивались результата. И не знаю ни одного специалиста, который на 100% сказал бы, что тот или иной ребенок бесперспективный».

Раунд 3. Кто лучше — Ягудин или Плющенко

Еще одной яркой точкой спора стали заявления Тарасовой о том, что ее ученик Алексей Ягудин явно превосходил Плющенко во время их очной дуэли.

«Кто Леша Ягудин и кто он? В то время Леша, конечно, был артистичнее и техничнее», — заявила Тарасова.

«Сказать «кто Леша и кто Женя?»... Действительно, где Леша и где Женя? И где адекватность?» — отреагировала Рудковская.

— У Леши две Олимпиады — пятое и первое место. А Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер. У Жени четыре олимпийские медали, а у Леши всего лишь одна. Есть же разница, не правда ли?»

Раунд 4. Переманивание фигуристок

Неожиданно подробно Рудковская высказалась о фразе Тарасовой «Если Плющенко будет работать — у него будут результаты. Постепенно, не то что сразу взять с верха».

«Сразу взять с верха» — это очевидная отсылка к переходу Александры Трусовой и Алены Косторной перед началом прошлого сезона в «Ангелы Плющенко». В итоге обе вернулись к Тутберидзе. «Достигла своего максимума»: как Валиева идет к золоту Олимпийских игр На этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи пьедестал в женском одиночном катании... 29 ноября 13:26

Рудковская увидела в этом еще и намек на то, что Плющенко якобы уговаривал фигуристок перейти к нему за спиной у Тутберидзе, и выдала большой ответ на обвинение:

«По поводу переманивания — ни Трусову, ни Косторную никто не переманивал. Если бы Трусова не ушла к нам, она бы ушла к другим тренерам. Татьяне Анатольевне это ли не знать. Тут прям лукавство. Не моя тайна, так что не могу говорить, к каким, но это несколько человек, которых они рассматривали. Это бы считалось тоже переманиванием? Или это был бы просто переход?»

Также Рудковская отметила, что Трусова не доверяла Плющенко до конца и не исполняла все его инструкции, что не позволило ей достичь максимального результата:

«Если бы Саша слушала Евгения во всем на чемпионате мира — она бы стала чемпионкой мира. Так считают Евгений и его команда, и я не могу с ними не согласиться».

Кроме того, по словам Рудковской, Плющенко сам хотел расстаться с Трусовой, поскольку та не соглашалась следовать его системе на 100%.

«Решение прекратить сотрудничество было обоюдное — как Саши, так и Евгения. Евгений также не мог работать с Сашей не по своей системе. Губерниев «подколол» Рудковскую на тему ее профессионализма Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с сарказмом отреагировал на слова Яны Рудковской, которая... 06 декабря 16:03

Саша хоть и пахарь-суперталант, но с характером. Она привыкла к другой системе и многие советы не принимала. Да, Евгений — начинающий тренер. Но все с чего-то начинают. А как по-другому?»

Также Рудковская неожиданно заявила, что принять Трусову и Косторную было «стратегической ошибкой» академии и что не стоило идти на поводу у фигуристок и позволять им работать в разное время и с разными тренерами, лишь бы они не пересекались друг с другом.

Так ответ продюсера на слова Тарасовой постепенно перешел в рефлексию по поводу прошлого — гораздо более горячего в плане интриг — сезона, и сообщество фигурного катания снова всколыхнулось. «Я в шоке от слов Татьяны Анатольевны, если честно», — призналась Рудковская в своем интервью.

Однако продолжения в ближайшее время, скорее всего, не будет. Тарасова уже заявила нескольким изданиям: «Кто такая Рудковская, чтобы ей отвечать?!»